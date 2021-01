Hausse inquiétante de cas de COVID-19 dans le milieu de l'itinérance : l'accès au vaccin devient urgent

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les principales ressources en itinérance de Montréal, la Mission Old Brewery, Mission Bon Accueil, la Maison du Père et l'Accueil Bonneau, signalent un nombre croissant de personnes en situation d'itinérance et de travailleurs de première ligne déclarés positifs à la COVID-19. Plus spécifiquement, au sein de la population itinérante seulement, on dénombre 96 nouveaux cas positifs depuis la période des Fêtes, comparativement à 21 cas au cours des dix mois précédents (de mars à décembre).

Bien que la vaccination contre la COVID-19 est accessible au personnel œuvrant dans les unités hospitalières, incluant les travailleurs des organismes en itinérance à l'ancien hôpital Royal Victoria, les quatre organismes demandent au gouvernement québécois de donner la priorité à tous les travailleurs en itinérance et aux personnes en situation d'itinérance qui comptent sur ces travailleurs pour s'en sortir.

« La vaccination représente la première ligne de défense contre une pandémie, affirme Fiona Crossling directrice générale de l'Accueil Bonneau. Nos travailleurs font de leur mieux pour assurer la sécurité de tous, mais nous sommes soumis à une pression énorme. »

« Pour réduire le risque d'une grave éclosion parmi les travailleurs de première ligne et les personnes sans-abri de Montréal, ces groupes cibles doivent être immunisés contre la COVID-19 dès maintenant », souligne François Boissy, président-directeur général de la Maison du Père.

« L'offre de places disponibles en hébergement et en haltes-chaleur ne répond pas à la demande liée à la pandémie. Une fois que tout le personnel du milieu sera vacciné, les ressources pour notre clientèle pourront rapidement augmenter leur capacité pour accueillir les personnes en situation d'itinérance qui ont besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit », explique James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil, abonde dans le même sens : « Nos employés travaillent avec une clientèle très vulnérable depuis le début de la pandémie, et une priorisation en matière de vaccination reconnaîtrait leur contribution et les protégerait, ainsi que nos clients, des risques de complications ».

Les personnes sans-abri sont plus exposées au risque de contracter la COVID-19, car :

La distanciation physique s'avère un défi constant. Malgré la réduction obligatoire du nombre de personnes dans certains établissements, les clients se retrouvent tout de même à proximité les uns des autres.

Nos clients courent un risque extrême de maladie et de décès étant donné le nombre élevé de personnes vivant avec des comorbidités complexes, en plus des risques associés à l'itinérance.

Les personnes en situation d'itinérance n'ont pas tendance à demander des soins tant qu'elles ne sont pas gravement malades.

Ensemble, les quatre organismes à but non lucratif fournissent des services vitaux à plus de 3000 femmes et hommes en situation d'itinérance, dont un accompagnement psychosocial, une aide pour accéder à un logement permanent et un soutien continu pour réintégrer les personnes sans-abri dans la communauté.

Pour en savoir plus :

missionoldbrewery.ca

missionbonaccueil.com

maisondupere.org

accueilbonneau.com

SOURCE Mission Old Brewery

Renseignements: Source : Melissa Bellerose, 514 779-8188 (cell.), [email protected]; Renseignement : Diane Jeannotte, 514 772-8019 (cell.), [email protected]; Sont disponibles pour des entrevues : James Hughes, président et chef de la direction, Mission Old Brewery; Sam Watts, président-directeur général, Mission Bon Accueil; Fiona Crossling, directrice générale, Accueil Bonneau; François Boissy, président-directeur général, Maison du Père

Liens connexes

https://www.missionoldbrewery.ca/