HAUSSE HISTORIQUE DE LA PRÉSENCE DES PÈRES AU RQAP - LA PRISE DE SEMAINES DE PRESTATIONS ATTEINT UN SOMMET

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Avec l'entrée en vigueur de nouvelles mesures au Régime québécois d'assurance parentale, la présence des pères aux congés parentaux a atteint des sommets historiques. Tant la durée des congés parentaux des pères que leur présence dans la répartition des congés entre parents sont passés à des niveaux records depuis la création du Régime en 2006.

À l'occasion de la 11e Semaine Québécoise de la Paternité, qui a lieu du 12 au 18 juin, le Conseil de gestion de l'assurance parentale tient à souligner les effets positifs de la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail, adoptée à l'automne 2020. Les données du premier semestre 2021 démontrent que les nouvelles mesures ont déjà entraîné des changements importants quant à la présence des pères au RQAP. Le Conseil de gestion accueille ces changements avec fierté, vu l'importance de l'engagement des pères durant la première année de vie de l'enfant.

Une mesure de semaines additionnelles au partage qui donne des résultats

La nouvelle mesure de prestations parentales ou d'adoption partageables a été instaurée afin de favoriser un meilleur partage des responsabilités parentales entre les deux parents. Ainsi, quand les deux parents ont chacun pris huit semaines de prestations partageables au régime de base ou six au régime particulier, le couple se voit octroyer quatre semaines de prestations parentales ou d'adoption partageables supplémentaires au régime de base, ou trois au régime particulier. Lors du premier semestre de 2021, 20 % des couples prestataires ont partagé leurs semaines de prestations parentales en nombre suffisant pour avoir droit aux semaines additionnelles, contre 8 % lors de la même période en 2020. Cette hausse considérable confirme la pertinence de cette mesure pour l'engagement accru des pères.

Les pères prennent davantage de semaines de prestations

Depuis l'entrée en vigueur du RQAP en 2006, les pères ont pris une moyenne de 9 semaines de prestations. En 2021, ce nombre est passé à 10 semaines, un sommet en 16 ans. Cette augmentation significative souligne que les comportements relatifs aux congés parentaux évoluent vers un partage plus égalitaire entre les deux parents.

Les pères prennent une part croissante des semaines de prestations partageables

Alors que la proportion des prestations parentales partageables utilisées par le père lorsque les parents partagent les prestations se situait à 23 % depuis 2014, elle a atteint 25 % dans la première moitié de l'année 2021. Cette augmentation confirme une présence accrue des pères auprès de leur enfant.

Les résultats du premier semestre 2021 donnent un portrait préliminaire des effets des récents changements législatifs, puisque les principales mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et que les parents peuvent utiliser leurs prestations jusqu'à 78 semaines suivant la naissance de l'enfant. Même compte tenu de leur caractère hâtif, les statistiques concernant l'engagement des pères sont déjà très positives. De plus, considérant que certaines mesures pourraient avoir un effet progressif sur le comportement des parents, on peut s'attendre à ce que les bénéfices continuent de progresser pour les prochains cycles d'analyse de données.

« Le fait que 20 % des parents ont choisi de partager plus de semaines de congés parentaux pour se donner accès aux semaines partageables additionnelles nous démontre que les nouvelles mesures du Régime apportent déjà des changements positifs au sein des familles québécoises. Le Québec était déjà avant-gardiste en matière d'assurance parentale et les changements apportés au Régime en 2020 représentent un grand pas de plus dans la bonne direction, » souligne Marie Gendron, présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale.

À propos du Conseil de gestion de l'assurance parentale

Le Conseil de gestion de l'assurance parentale est le gestionnaire du RQAP et le fiduciaire du Fonds d'assurance parentale. Appuyé par un conseil d'administration dont les membres sont issus du milieu des employeurs ainsi que des travailleuses et des travailleurs, il assure le financement du RQAP et le versement des prestations, oriente son évolution et conseille le gouvernement.

