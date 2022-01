Hausse du salaire minimum à compter du 1er mai 2022 - Le ministre Jean Boulet annonce une hausse du taux général de 0,75 $ l'heure

QUÉBEC, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une hausse du taux général du salaire minimum de 0,75 $ l'heure, le faisant passer à 14,25 $ l'heure. La hausse du taux général du salaire minimum proposée bénéficierait à 301 100 personnes au Québec.

Cette augmentation de 5,56 % permettrait d'atteindre, pour la période 2022-2023, la cible d'un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen. Compte tenu des prévisions d'inflation, le pouvoir d'achat des salariés visés serait haussé de 2,96 points de pourcentage.

Ainsi, à compter du 1er mai 2022 :

le taux général du salaire minimum passerait à 14,25 $ l'heure (+0,75 $);

le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire serait de 11,40 $ l'heure (+0,60 $);

le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises serait respectivement de 4,23 $ (+0,22 $) et de 1,13 $ (+0,06 $) du kilogramme.

Citation :

« La crise sanitaire engendre d'importants défis pour les entreprises ainsi que pour les travailleuses et les travailleurs du Québec. Dans ce contexte, j'annonce aujourd'hui une hausse importante et conséquente du salaire minimum. D'une part, nous souhaitons que les salariés les plus vulnérables de la société soient mieux rémunérés, de manière à augmenter leur pouvoir d'achat et à diminuer la pauvreté. D'autre part, nous nous assurons que cette hausse respecte la capacité financière de payer des entreprises sans nuire à leur compétitivité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Fait saillant :

Les différents taux de salaire minimum sont déterminés par voie de règlement. Le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail sera publié à la Gazette officielle du Québec le 19 janvier 2022, pour une période de consultation publique de 45 jours.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796