Hausse du nombre de candidatures, de nouveaux visages et une plus grande diversité

MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Élections Montréal dévoile une analyse préliminaire des 343 candidatures actuellement dans la course en vue de l'élection générale qui met en lumière à la fois une augmentation du nombre de personnes candidates par rapport à 2017 et leur plus grande diversité, qu'elle soit de genre ou d'appartenance à un groupe visé.

Rappelons qu'en 2017, 298 personnes avaient posé leur candidature aux 103 postes électifs de la Ville de Montréal. L'augmentation du nombre de candidatures à l'élection générale de 2021 est de près de 16 %. Ce sont 161 femmes (46,9 %) qui brigueront les suffrages en 2021 à Montréal. Il est important de noter que les femmes représentent en moyenne 35,5 %1 des personnes candidates de toutes les municipalités du Québec. Les hommes, quant à eux, sont 182 (53,1 %) à se porter candidats à Montréal.

D'après les données officielles, un total de 10 personnes ont posé leur candidature à la mairie de Montréal, soit 2 de plus qu'en 2017; 61 personnes se sont portées candidates aux 18 mairies d'arrondissement, soit 15 de plus qu'en 2017; 164 personnes ont posé leur candidature aux 46 postes de conseillères et conseillers de la ville, comparativement à 128 en 2017 et seulement 108 personnes se sont portées candidates aux 38 postes de conseillères et conseillers d'arrondissement, alors que 115 s'y étaient portées candidates en 2017.

Parmi les candidatures, 60 personnes candidates sortantes (17,4 %) se sont présentées à l'un ou l'autre des 103 postes, soit 27 femmes (45 %) et 33 hommes (55 %). En 2017, 30,5 % des personnes étaient des candidats-es sortants-es, soit près de deux fois plus que cette année. C'est donc dire que l'élection de 2021 présente plusieurs nouveaux visages.

Une plus grande diversité

Dans ce contexte d'élection municipale, Élections Montréal a fait circuler un formulaire d'auto-identification volontaire auprès des candidats-es. Un total de 281 personnes candidates sur 343 ont complété le formulaire, soit un taux de réponse de 81,9 %. Le traitement des données a permis de produire des portraits sommaires qui illustrent, entre autres, le genre des répondantes et répondants, leur niveau de scolarité ainsi que leur appartenance aux groupes visés, notamment ceux des Programmes d'accès à l'égalité en emploi (autochtone, minorité visible, minorité ethnique, personne handicapée)2. La méthodologie pour établir ce portrait des candidates et candidats est basée sur les données d'auto-identification complétées via un formulaire volontaire.

Faits saillants relevés par Élections Montréal :

Les femmes représentent 46,9 % des candidatures aux divers postes électifs, alors que les hommes représentent 53,1 % des candidatures reçues

Presque deux fois plus d'hommes que de femmes se présentent à la mairie d'arrondissement, soit 39 candidatures d'hommes contre 22 de femmes.

Il y a 67 candidats-es que nous avons par ailleurs identifiés-es comme jeunes (34 ans et moins) et représentent 19,5 % des candidatures.

Chez les jeunes, la représentation des femmes est de 53,7 % alors que celle des hommes est de 46,3 %. La proportion des femmes est légèrement plus élevée chez les jeunes comparativement à l'ensemble des personnes candidates.

48 % des personnes candidates qui ont complété le formulaire s'identifient à l'un ou l'autre des 4 groupes visés 2 , alors que cette proportion était de 32 % en 2017. Il s'agit là d'une augmentation significative.

, alors que cette proportion était de 32 % en 2017. Il s'agit là d'une augmentation significative. 71 personnes s'identifient comme minorité visible, contre 43 en 2017.

58 personnes s'identifient comme minorité ethnique, contre 43 en 2017.

2 personnes s'identifient comme autochtone, tout comme en 2017.

4 personnes s'identifient comme personne handicapée, alors que 6 personnes s'identifiaient comme tel en 2017.

72,6 % des personnes candidates ont indiqué être détentrices d'un diplôme universitaire.

Une analyse plus exhaustive des données sera produite ultérieurement.

1 Pour plus d'information, consulter le site du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Candidatures, résultats et statistiques à l'adresse suivante : https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/candidatures-resultats-et-statistiques/tableau-3-repartition-des-personnes-candidates-par-sexe-selon-le-groupe-dage /

2 Pour une définition de ces groupes, consulter : https://montreal.ca/articles/diversite-equite-et-inclusion-en-emploi-2994

