Hausse des notes de crédit de SSQ, Société d'assurance-vie inc. par A.M. Best

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance se réjouit de la décision d'A.M. Best Co. de réviser à la hausse les notes de crédit attribuées à SSQ, Société d'assurance-vie inc. L'agence de notation internationale, spécialisée dans le secteur de l'assurance, ajuste ainsi la note de solidité financière de l'assureur, la faisant passer de « A- » à « A (excellent) ». La note de crédit de l'émetteur est elle aussi majorée à « a ». Les perspectives attribuées à ces deux notes sont stables.

« Nous sommes très fiers des notes que nous a accordées A.M. Best au terme de son rigoureux processus d'analyse. Ces hausses confirment la pertinence de notre transformation d'entreprise, amorcée en 2016, qui a permis d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Ces résultats, basés sur notre force financière, démontrent notre ferme engagement envers nos membres et clients d'assurer la pérennité de l'entreprise, et ce, en cette année du 75e anniversaire de SSQ Assurance, » a exprimé monsieur Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

De fait, l'agence de notation a récemment publié le bilan de son analyse et accordé cette augmentation aux notes de crédit de l'assureur en soulignant son excellent ratio de solvabilité et le faible endettement de l'entreprise. L'agence a de plus fait valoir que l'excellent rendement sur l'avoir, la croissance des bénéfices et la saine gestion des risques ont contribué à cette révision.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué publié par A.M. Best (en anglais seulement).

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

