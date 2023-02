Fard à joues infusé d'ingrédients de soins pour la peau ultra-doux, ultra pigmenté et ultra-grand format

EL SEGUNDO, Californie, le 23 févr. 2023 /CNW/ -- Haus Labs by Lady Gaga , une marque de maquillage artistique très épuré révèle sa plus récente collection, le fard à joues Color Fuse dans cinq teintes époustouflantes, comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Sa formule en poudre de gel fond dans la peau, laissant un fini « deuxième peau » avec une couleur qui dure. Audacieux et vibrant, mais aussi doux que coloré, ce fard à joues avant-gardiste offre la polyvalence que vous recherchez pour vos joues. Disponible exclusivement chez Sephora aux États-Unis et au Canada, et sur le site Hauslabs.com.

Fard à joues Color Fuse de HAUS LABS BY LADY GAGA sans talc avec arnica fermentée (PRNewsfoto/Haus Labs)

La collection de fards à joues Color Fuse ultra-doux, ultra pigmenté et ultra-grand format comprend cinq nuances (Acai Sky (violet), Dragon Fruit Daze (rose vif), Hibiscus Haze (mauve), Pomelo Peach (corail vif) et Watermelon Bliss (rouge universel), avec une formule innovante de poudre en gel hybride d'Italie qui ressemble à une poudre, mais qui fond sur votre peau comme une crème. Avec la plus légère des touches, une petite quantité suffit pour obtenir un pigment intense. Formulé avec une texture douce et soyeuse comme du cachemire, ce fard à joues polyvalent se diffuse sans effort dans la peau, laissant une touche de couleur parfaite.

« En tant que marque artistique saine pour tous, il était important de développer des teintes de fards à joues avec des couleurs et pigments percutants adaptés à tous les tons de peau. La formule ressemble à une poudre, mais elle est lisse comme du beurre et fond dans la peau comme une crème. Elle comprend également des ingrédients de soin de la peau, dont notre arnica fermentée brevetée qui aide à calmer et à apaiser la peau, et Hydraberry, qui ajoute de l'hydratation. J'attends avec impatience que tout le monde fasse l'expérience du fard à joues Color Fuse! » Sarah Tanno, maquilleuse et directrice artistique mondiale, Haus Labs

« Chez Haus Labs, nous nous efforçons de réaliser l'impossible et nous croyons l'avoir fait encore une fois. Avec notre nouvelle collection de fards à joues Color Fuse, nous avons créé un tiercé gagnant : un fard à joues SAIN ultra pigmenté haute performance qui respire la COULEUR et offre des avantages de SOINS DE LA PEAU. Nous proposons des nuances audacieuses pour lesquelles les consommateurs nous connaissent désormais, comme l'effervescent Watermelon Bliss (rouge universel). Nous créons des produits novateurs qui permettent d'éliminer les obstacles, qui fonctionnent sur tout le monde et qui inspirent la créativité tout en repoussant les limites de l'art, de la science et de la nature ». Kelly Coller, cheffe de la direction du marketing, Haus Labs

Le fard à joues Color Fuse présente plusieurs technologies uniques, dont l'huile d'arnica fermentée brevetée et exclusive avec de puissants antioxydants et des propriétés anti-inflammatoires pour nourrir, calmer et protéger la peau. Le fard à joues est également doté du complexe Hydraberry pour renforcer la barrière cutanée tout en ajoutant de l'hydratation. Les pigments biomimétiques brevetés imitent la structure des céramides de la peau, offrant une forte adhérence pour une sensation de seconde peau. La technologie de fabrication Metaflow Synergy crée un film léger qui procure un toucher velouté luxueux qui fond dans la peau.

Le fard à joues Color Fuse de Haus Labs by Lady Gaga est sans talc, sain, végétalien et non testé sur les animaux. Disponible à l'achat à 38 USD dans les magasins Sephora aux États-Unis et au Canada, sephora.com et hauslabs.com .

HAUS LABS BY LADY GAGAMC // @hauslabs // hauslabs.com // #hauslabs

HAUS LABS BY LADY GAGAMC est une marque de maquillage SAINE axée sur l'innovation, qui offre des produits haute performance à la fine pointe de la technologie avec une teneur en pigments élevée. Exclusifs, en primeur sur le marché ou en instance de brevet, ils sont infusés d'ingrédients doux pour la peau et présentés dans des emballages chics et durables. HAUS LABS célèbre l'ensemble des âges, formes, tailles, couleurs, genres, identités et compétences artistiques. Tous les produits sont créés avec gentillesse : sains, non testés sur les animaux et végétaliens. SEULEMENT chez Sephora aux États-Unis et au Canada, et sur hauslabs.com, où 1 $ de chaque achat est versé à la fondation Born This Way de Lady Gaga au soutien de la santé mentale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008581/Haus_Labs_Full_Shade_Model_Grid.jpg

SOURCE Haus Labs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]