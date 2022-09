EL SEGUNDO, Californie, 8 septembre 2022 /CNW/ - Haus Labs by Lady Gaga, connue pour sa gamme innovante de maquillage artistique sain et surpuissant, dévoile trois nouveaux produits révolutionnaires pour le teint, qui seront offerts dans plus de 480 magasins Sephora aux États-Unis et au Canada (y compris sur sephora.com), ainsi que sur hauslabs.com (qui expédie dans le monde entier). Présentation des produits : Un fond de teint longue tenue, net, avant-gardiste, léger, à couvrance moyenne modulable, avec de l'arnica fermenté (brevet en instance), en 51 nuances, fabriqué en Corée (fond de teint Triclone Skin Tech), des poudres libres sans talc (poudres libres Bio-Blurring) en 5 nuances et un nouveau pinceau universel luxueux, végétalien et non testé sur les animaux.

Enfin, un fond de teint net et innovant pour les amateurs de maquillage qui ne compromet pas la tenue longue durée ou la performance du maquillage (pas d'effet plâtre et une bonne tenue), adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et à tendance acnéique. Récemment désigné comme « fond de teint de l'année » par la grande vedette de la beauté Mikayla sur TikTok, le fond de teint Triclone Skin Tech a été développé à partir d'une gamme étendue de 51 nuances méticuleusement formulées sur la base de la théorie des couleurs, validées par plusieurs experts de haut niveau du secteur, et mises à l'essai auprès de 400 mannequins aux divers tons de peau - afin de garantir que tout le monde y trouve son bonheur.

« Mon secret est enfin dévoilé! Haus Labs s'efforce de révolutionner la façon dont on conçoit un fond de teint et une poudre de tous les jours, dans un esprit artistique, propre et surpuissant. J'ai hâte de découvrir le fond de teint Triclone Skin Tech, qui se décline en 51 nuances réparties en 6 familles de couleurs basées sur la profondeur et les nuances de la peau. Il donne l'impression d'être un soin pour la peau, mais fonctionne comme du maquillage. Attendez de l'essayer! C'est un véritable rêve. » - Lady Gaga, fondatrice de Haus Labs

« Après deux ans de travail, nous sommes enfin prêts à lancer notre poudre libre Bio-Blurring et notre fond de teint Triclone Skin Tech. Mon équipe et moi-même avons travaillé aux côtés de Lady Gaga, de Sarah Tanno, directrice artistique mondiale de Haus Labs, d'un groupe d'experts du secteur et de plus de 400 mannequins pour créer une véritable percée dans le domaine du maquillage artistique propre, fondé sur l'innovation et la performance des produits. Nous avons travaillé sans relâche avec nos laboratoires de recherche et développement en Corée pour repousser les limites de ce qui était possible en matière de formules de fond de teint propres. Dans le cadre de notre processus de développement, nous avons fait appel à un maquilleur célèbre, Rokael Lizama, consultant en teint chez Haus Labs, et à Nick Gavrelis, ancien vice-président du développement mondial des produits chez MAC Cosmetics, pour évaluer la stratégie en matière de nuances et optimiser la gamme finale de 51 nuances. » - Gloria Ryu, vice-présidente principale, Produits et innovation, Haus Labs

Le lancement coïncide avec l'animation Sephora mettant en vedette Lady Gaga in the Window, Front of Store Tables et le déploiement majeur des présentoirs Haus Labs dans 480 boutiques Sephora aux États-Unis et au Canada (dans 45 états et 8 provinces) - dans 500 boutiques d'ici la fin de l'année, dans le cadre du plan de croissance stratégique de la marque, avec des visées sur le marché international.

« Nous sommes ravis d'élargir la gamme de produits Haus Labs by Lady Gaga et de continuer à offrir à nos clients les meilleurs produits NOVATEURS. Le fond de teint Triclone Skin Tech contient plus de 20 ingrédients de soins de la peau et de l'arnica fermenté. Cette formule naturelle, semblable à un sérum, offre une couverture moyenne tout en aidant à apaiser et à calmer la peau. Nous sommes impatients de présenter à nos clientes de nouveaux produits de Haus Labs, et nous savons qu'elles aimeront ajouter ce fond de teint à leur routine beauté quotidienne. » - Alison Hahn, vice-présidente principale, Commercialisation, maquillage et parfumerie, Sephora

DESCRIPTION DE PRODUIT :

Fond de teint à couvrance moyenne TricloneMC Skin Tech // 45 $ US // 51 nuances

Un fond de teint supérieur de longue durée à couvrance moyenne, léger et sur mesure, avec de l'arnica fermenté (exclusif, en instance de brevet), inspiré des soins de la peau (plus de 20 ingrédients pour les soins de la peau), qui donne un fini naturel, lumineux, comme une seconde peau.

Haus Labs a méticuleusement élaboré une gamme de nuances adaptées à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et à tendance acnéique. En s'appuyant sur la science de la théorie des couleurs, Haus Labs by Lady Gaga a délibérément formulé un spectre de 51 nuances réparties en 6 familles, en fonction de la profondeur et des teintes de la peau. Le système numérique (590-000) est basé sur la charge pigmentaire par teinte - plus le chiffre est élevé, plus la charge pigmentaire est importante et plus la teinte est profonde.

La lourde bouteille en verre givré, très tendance, peut être recyclée ou transformée en vase soliflore après usage.

ASTUCES DE PRO : « Pour une application avec effet sans maquillage, utilisez 1 à 2 coups de pompe et massez du bout des doigts sur la peau, en partant de l'intérieur vers le périmètre extérieur du visage. Pour le maquillage, ce fond de teint s'estompe si bien sans jamais s'agglomérer ou se tasser - il change vraiment la donne et tient toute la journée! » - Sarah Tanno, directrice artistique mondiale, Haus Labs

Pinceau à fond de teint // 39 $ US / 1 UGS

Le pinceau à fond de teint Haus Labs vient compléter l'arsenal du teint Haus Labs. Conçus pour optimiser la performance du fond de teint, les poils synthétiques denses et ultra-doux, végétaliens et non testés sur les animaux, épousent la forme du visage et permettent d'appliquer et d'estomper le produit facilement pour un fini naturel et radieux. La poignée courte et ergonomique en aluminium offre un aspect luxueux, ainsi qu'un contrôle de la pression et de l'application - pour des performances optimisées.

Poudre fixante libre sans talc Bio-Blurring // 38 $ US // 5 nuances, dont une universelle

Pour compléter ce fond de teint haut de gamme, la poudre libre Bio-Blurring est une poudre libre saine, inspirée des soins de la peau, qui estompe les imperfections, lisse la peau et optimise la performance du maquillage. Elle est proposée en 5 nuances sans talc, à la texture douce. Cette poudre multitâche combine la technologie de la poudre gel sans talc et des pigments finement moulus pour offrir un voile de couleur translucide et un fini confortable et impeccable. Comme le fond de teint, la poudre libre à l'arnica fermenté réduit visiblement les rougeurs et les irritations. Les autres ingrédients HausTech PoweredMC comprennent du squalane végétal pour nourrir et adoucir la peau, ainsi que de la tourmaline qui énergise la peau.

Nous pensons que c'est le fond de teint de l'avenir. Le nom du produit en témoigne : « Tri » représente le tiercé de ce fond de teint d'avant-garde : 1. Formulé sainement 2. Concentré en soins de la peau et 3. Longue tenue, couvrance moyenne modulable. Et « clone », qui désigne la finition naturelle, semblable à une seconde peau. Nous sommes très fiers que notre fond de teint sain et notre campagne convaincante soient présentés dans CHAQUE magasin SEPHORA aux ÉTATS-UNIS et au CANADA pendant 8 semaines. En outre, à l'instar de notre fond de teint qui deviendra bientôt légendaire, les images clés de notre campagne ont été tournées par des légendes. Ces images emblématiques, ainsi que la création de plus de 600 actifs, montreront l'aspect, l'efficacité et la sensation de notre fond de teint, quels que soient l'âge, le sexe, la forme du visage, la couleur, le type de peau et la texture. » - Kelly Coller, cheffe du marketing de Haus Labs

HAUS LABS BY LADY GAGAMC // @hauslabs // hauslabs.com // #hauslabs #hauslabsfoundation

HAUS LABS BY LADY GAGAMC est une nouvelle marque de maquillage SAINE axée sur l'innovation, qui offre des produits haute performance à la fine pointe de la technologie avec une teneur en pigments élevée. Exclusifs, en primeur sur le marché ou en instance de brevet, ils sont infusés d'ingrédients doux pour la peau et présentés dans des emballages chics et durables. HAUS LABS célèbre l'ensemble des âges, formes, tailles, couleurs, genres, identités et compétences artistiques. Des produits créés avec gentillesse : sains, non testés sur les animaux et végétaliens. SEULEMENT chez Sephora aux États-Unis et au Canada, et sur hauslabs.com, où 1 $ de chaque achat est versé à la fondation Born This Way de Lady Gaga au soutien de la santé mentale.

