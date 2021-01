Hatcher+ présente la plateforme technologique de capital-risque comme service la plus avancée au monde : VAAST(MC)

Plateforme évolutive infonuagique permettant aux accélérateurs, aux studios de capital-risque, aux bureaux familiaux, aux sociétés de capital-risque et aux gestionnaires de fonds de capital-risque d'automatiser leurs opérations, de créer des partenariats à niveaux multiples et d'accéder à des milliers de transactions chaque année dans le monde entier

Mise au point au coût de 10 M$ US, la plateforme VAAST MC de Hatcher+ propose des analyses prédictives basées sur l'IA, une évaluation de l'impact et l'automatisation des processus opérationnels de pointe et prend en charge 18 langues et 50 devises

La plateforme VAASTMC de Hatcher+, qui compte plus de 20 technologies de logiciels-services de pointe en plus de son code exclusif, a été utilisée pour quantifier plus de 20 000 entreprises en démarrage et 120 investissements à ce jour; elle est disponible gratuitement pour les accélérateurs, les studios de capital-risque, les bureaux familiaux et les partenaires de l'écosystème du capital de risque

SINGAPOUR, 27 janvier 2021 /CNW/ - Hatcher+, une société de capital de risque axée sur les données de prochaine génération de premier plan, a lancé VAAST, la première et la plus avancée plateforme technologique de capital-risque comme service (VAASTMC) au monde.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, cliquez sur le lien suivant : https://www.prnasia.com/mnr/Hatcher_VAAST_202002.shtml.

Contrairement aux plateformes autonomes de gestion des opérations des générations précédentes, VAASTMC a été conçu de A à Z afin que les analyses quantitatives et les mégadonnées soient, pour la première fois, prises en compte, parallèlement à la prise de décisions traditionnelle et plus subjectives.

La plateforme permet aux fondateurs d'accéder plus facilement au capital, de partager des données entre les partenaires de l'écosystème et de normaliser l'analyse quantitative des investissements à risque au moyen d'analyses prédictives avancées fondées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique. Elle leur donne également la possibilité de gérer leurs communications avec les investisseurs ainsi que de stocker des profils de données, des tableaux de plafonnement, des présentations, des documents à l'intention des investisseurs et des mises à jour des IRC et de les partager avec de multiples investisseurs et intervenants simultanément.

Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, à la capacité de repérage des opérations et aux technologies d'évaluation prédictives, VAASTMC aide les sociétés de capital-risque à déterminer d'éventuelles occasions d'entreprises en démarrage en fonction d'un mandat défini par l'investisseur. La fonction Deal Scout aide les utilisateurs à repérer les entreprises en démarrage au moyen du traitement du langage naturel et de la cote de l'occasion (Opportunity score) de Hatcher+ pour déterminer quelles entreprises concordent le mieux avec le mandat.

John Sharp, partenaire fondateur de Hatcher+, a déclaré : « Notre premier véhicule d'investissement traditionnel, Hatcher H1, nous a constamment rappelé la nature qualitative et subjective des investissements ainsi que le fait que le capital-risque tardait à adopter des technologies par rapport aux autres catégories d'actifs. »

« Depuis que nous avons fait cette constatation, notre mission est de réduire les risques au sein de l'industrie du capital-risque, ainsi que de la démocratiser et de la révolutionner par l'intermédiaire de nouveaux niveaux d'automatisation intelligente, de partage et d'analyse des données avec Hatcher+ et VAASTMC. »

À ce jour, des partenariats avec des accélérateurs et des fournisseurs de données de premier plan dans le monde entier ont permis à Hatcher+ de créer une base de données de 600 000 transactions sur 20 ans sur laquelle viennent s'appuyer ses capacités d'apprentissage automatique. L'entreprise prévoit également élargir son portefeuille et ajouter jusqu'à 30 000 profils de données par année d'ici la fin de 2021.

À propos de Hatcher

Établie à Singapour, Hatcher+ est une société de capital de risque axée sur les données de prochaine génération. Depuis 2018, Hatcher+ a investi dans 130 entreprises, ce qui a généré des rendements solides et constants aux investisseurs dans le cadre de sa stratégie de placement du fonds H2. L'an dernier seulement, Hatcher+ a analysé plus de 10 500 opérations entrantes pour le compte de ses sociétés en commandite et 15 partenaires stratégiques de co-investissement. L'entreprise prévoit faire passer ce chiffre à plus de 30 000 par année d'ici la fin de 2021.

Pour en savoir plus, consultez le site www.hatcher.com.

Personne-ressource :

Darren Thang

Chef du marketing et des communications

+65-9699-1839

[email protected]

