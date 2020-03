Harvey's soutient les travailleurs de première ligne pendant la COVID-19 avec une réduction de 50 %

VAUGHAN, ON, le 19 mars 2020 /CNW/ - Pendant cette période sans précédent, Harvey's désire soutenir les nombreuses personnes qui s'affairent en première ligne à combattre la COVID-19. À partir de demain, vendredi 20 mars, et jusqu'au vendredi 27 mars, tous les travailleurs de la santé du gouvernement canadien et les premiers intervenants (police, pompiers, ambulanciers) bénéficieront d'une réduction de 50 % sur leurs commandes lorsqu'ils commanderont des plats à emporter ou qu'ils se présenteront au service au volant.

« Les premiers intervenants travaillent d'innombrables heures pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens, et nous voulions les soutenir, eux et leurs familles », a déclaré David Colebrook, chef de l'exploitation de Harvey's Canada. « Nous remercions nos travailleurs de la santé de première ligne - vous êtes les héros en ce moment et nous sommes là pour vous. »

Tous les travailleurs de la santé du gouvernement et les premiers intervenants pourront profiter de cette offre en montrant simplement leurs titres de compétences à notre personnel. « Nos salles à manger sont actuellement fermées, mais nos services à l'auto et de plats à emporter sont toujours ouverts afin de respecter les consignes d'éloignement social. Vous pourrez ainsi partager avec votre famille un bon repas après une longue journée », a ajouté M. Colebrook.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de bœuf entièrement canadien cuit sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités canadiennes depuis 60 ans!

