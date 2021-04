« Harvey's a fait d'importants progrès en matière de durabilité, et ce partenariat national nous permet de mener à bien notre mandat, qui est de réduire notre impact environnemental », affirme David Colebrook, président, Harvey's Canada. « Nous sommes déterminés à instaurer des initiatives durables et sommes ravis de nous associer à Arbres Canada. Notre objectif est de planter 25 000 arbres au pays en 2021 pour contribuer à préserver le Canada pour les générations à venir. »

Avec cette annonce, Harvey's lance sa plus récente initiative d'engagement continu de développement durable, ayant également déployé des efforts pour réduire le plastique à usage unique dans les dernières années. En 2019, Harvey's a été l'une des premières chaînes de restaurants à service rapide au pays à proposer des pailles en papier et, aujourd'hui, 80 % de tous les emballages de la chaîne contiennent des matières recyclées, y compris les sacs pour commandes à emporter et les contenants à poutine. Afin de réduire encore plus le gaspillage, Harvey's a lancé en septembre 2020 l'activité « Plante en pot » qui remplace le jouet en plastique remis à l'achat d'un trio pour enfants par une trousse de jardinage. En plus de proposer des emballages durables, Harvey's soutient l'agriculture d'ici en proposant des burgers cuits sur le gril faits de bœuf 100 % canadien, et applique des pratiques d'approvisionnement durable. Au moins 30 % du bœuf qui entre dans la préparation des burgers Original provient de fermes certifiées par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable.



Arbres Canada est le seul organisme de bienfaisance sans but lucratif canadien qui plante et entretient des arbres en milieux ruraux et urbains. L'objectif du partenariat entre Harvey's et Arbres Canada en 2021 est de planter 25 000 arbres au pays, ce qui permettra de capter environ 5 000 tonnes de CO 2 . Afin de célébrer ce nouveau partenariat, Harvey's et Arbres Canada planteront un arbre sur le terrain d'un restaurant Harvey's de Saint-Jérôme, au Québec, à l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril prochain.

« Notre mission chez Arbres Canada est de bâtir de meilleurs milieux de vie en faisant la plantation et l'entretien d'arbres et nous sommes heureux que Harvey's ait le même objectif que nous », affirme Danielle St-Aubin, directrice générale de l'organisme. « Grâce à la générosité de Harvey's et de ses clients, nous pouvons ensemble améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes, un arbre à la fois. »

DoorDash est le partenaire de livraison exclusif de Harvey's pour cette initiative de soutien à Arbres Canada. Une partie des profits de chaque commande Harvey's passée sur le site de DoorDash contribuera aussi à l'atteinte de l'objectif de collecte de fonds de cette initiative.

Les résultats de la collecte de fonds seront annoncés lors de la fête du Canada, le jeudi 1er juillet 2021.

Pour participer à l'initiative, les Canadiens et les Canadiennes peuvent passer une commande dans l'application ou sur le site Web de DoorDash ou encore visiter leur restaurant Harvey's local. Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de Harvey's, visitez harveys.ca/fr

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de bœuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au choix de chacun.

À propos de Société de Recettes Illimitées

Fondée en 1883, Société de Recettes Illimitées est la plus ancienne et la plus importante entreprise de restauration à service complet au Canada. L'entreprise franchise ou exploite des chaînes de restauration qui figurent parmi les plus reconnues au pays, y compris les restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Milestones, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigold & Onions, Taverne 1909 Signé St-Hubert, Fresh et Ultimate Kitchen.

Ces marques emblématiques ont permis d'établir l'entreprise en tant que franchiseur de choix de renommée nationale. En date du 27 décembre 2020, Société de Recettes Illimitées comptait 25 marques et 1 341 restaurants, dont 84 % sont exploités par des franchisés et des entreprises partenaires, dans 11 pays (Canada, États-Unis, Bahreïn, Chine, Inde, Macau, Oman, Panama, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Les actions de l'entreprise se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole RECP. Pour en savoir davantage sur l'entreprise, rendez-vous au www.recipeunlimited.com.

À propos d'Arbres Canada



Arbres Canada est le seul organisme de bienfaisance sans but lucratif canadien qui plante et entretient des arbres en milieux ruraux et urbains. Grâce à ses programmes et à ses efforts de recherche et d'éducation, Arbres Canada a aidé à rétablir des endroits dévastés par des catastrophes naturelles, à guider des communautés dans leur gestion des forêts urbaines, à reverdir plus de 700 cours d'école et à planifier des colloques sur les forêts urbaines. À ce jour, nos partenaires communautaires et nos commanditaires ont planté plus de 83 millions d'arbres. ArbresCanada.ca

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise technologique qui fait le lien entre les consommateurs et leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4 000 villes du Canada, de l'Australie et des 50 États américains. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes de convivialité et de rapidité des consommateurs et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En prenant en charge l'infrastructure logistique du dernier kilomètre pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les communautés, une porte à la fois.

SOURCE Harvey's

Renseignements: Summer Martin, Harvey's Canada, Tél. : 226 542-1465, Courriel : [email protected]