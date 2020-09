Harvey's contribue à préserver le Canada une plante à la fois grâce à ses repas pour enfants

« Nous examinons toujours nos activités dans une optique de développement durable et cherchons des moyens de réduire le gaspillage, de limiter notre empreinte carbone et de contribuer à préserver le Canada, déclare David Colebrook, chef de l'exploitation, Harvey's Canada. Le fait d'offrir aux enfants une plante plutôt qu'un jouet en plastique avec leur repas est une façon amusante et écologique de faire participer la prochaine génération à nos efforts. »

L'initiative Plante en pot est la plus récente mesure prise par l'entreprise à l'égard de son engagement à long terme de réduction de l'utilisation de plastique à usage unique et d'utilisation des matières recyclées durables pour le plus grand nombre d'articles possible. L'engagement de la chaîne de réduire le gaspillage se reflète dans un passage récent à des produits et à des options plus durables pour près de 80 % des emballages.

En plus d'être l'une des premières chaînes de restaurants à service rapide à avoir adopté les pailles en papier au début de 2019, Harvey's n'utilise que des emballages de burgers, des contenants à poutine et des sacs pour commandes à emporter et en livraison en papier recyclé. Les coupelles à condiments sont faites à 100 % de bambou, et tous les verres pour lait frappé et les ustensiles sont faits de matériaux recyclés.

En parallèle de ses nombreuses initiatives quant aux emballages durables, Harvey's a réalisé d'importants progrès dans son engagement envers le bœuf durable. D'ailleurs, la chaîne utilise du bœuf 100 % canadien dans la fabrication de ses burgers et applique des pratiques d'approvisionnement durable grâce à son partenariat avec la Table ronde canadienne sur le bœuf durable.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de bœuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au choix des invités.

