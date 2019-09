Harry Potter et l'Enfant maudit célèbre l'expansion mondiale en s'emparant de Times Square comme jamais auparavant

Pour marquer cette étape clé à l'échelle internationale, le spectacle s'est emparé de Times Square selon une envergure sans précédent. L'actrice décorée Sarah Jessica Parker, mordue de Harry Potter, ainsi que des amateurs et des influenceurs du monde de la magie, étaient de la partie. Les admirateurs ont pu voir l'invasion stupéfiante de presque tous les écrans de Times Square, diffusant la campagne Harry Potter et l'Enfant maudit , jamais vue auparavant, pour célébrer cette expansion internationale.

Avec plus de deux millions de billets vendus sur la planète, Harry Potter et l'Enfant maudit recrée sa magie et ravit les auditoires de Londres, de New York et de Melbourne, alors que davantage de productions seront présentées à San Francisco, à Hambourg et à Toronto.

« Nous sommes très fiers que J. K. Rowling ait choisi de raconter sur scène son huitième tome. Tout comme elle a fidélisé une génération d'avides lecteurs insatiables avec les livres de la série Harry Potter, Harry Potter et l'Enfant maudit produit maintenant le même effet au théâtre, alors que plus de la moitié des spectateurs de la planète, tous âges confondus, vont voir une pièce pour la toute première fois », affirment Sonia Friedman et Colin Callender, producteurs de Harry Potter et l'Enfant maudit. « Après trois ans et plus de deux millions de billets vendus jusqu'à présent, il est excitant de voir les auditoires du monde entier "revenir à Poudlard" pour retrouver leurs personnages adorés. Rien ne vaut l'expérience du théâtre en compagnie d'une foule de spectateurs pour assister à l'expérience et la vivre en temps réel, alors que la magie se déroule sous vos yeux. Le survivant est bien en vie et l'histoire se poursuit sur scène partout sur la planète parce que, comme J. K. Rowling l'a elle-même déclaré : "Parfois, les ténèbres surgissent d'endroits inattendus" ».

Pour remercier tout spécialement les passionnés de Harry Potter, et pour faire un clin d'œil à la célèbre plate-forme neuf et trois quarts de la station King's Cross, Harry Potter et l'Enfant maudit annonce que 934 personnes chanceuses de partout dans le monde auront la chance d'assister au spectacle à titre d'invités spéciaux. Cependant, les adeptes doivent agir vite. Pour découvrir comment faire partie du lot, rendez-vous à l'adresse www.harrypotteronstage.com dès maintenant et choisissez l'emplacement souhaité.

« Harry Potter occupe une place spéciale dans mon cœur et le fait de voir les personnages de l'histoire prendre vie sur scène est un moment magique », affirme l'actrice Sarah Jessica Parker. « Grâce à sa scène étonnante, à sa magie et à ses illusions, la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit, étant habilement racontée, nous tient en haleine du début à la fin. Avoir pris part à cette soirée est une expérience que je n'oublierai jamais. »

Le récit de Harry se poursuit sur scène, où la magie est bien réelle. Pour y prendre part, rendez-vous à l'adresse www.harrypotteronstage.com.

À propos de Harry Potter et l'Enfant maudit

Pièce universellement acclamée pour sa magie époustouflante et son génie sur scène, Harry Potter et l'Enfant maudit est la production la plus primée de l'histoire du théâtre. En effet, elle a remporté 25 prix d'importance aux États-Unis, dont six Tony Awards, l'un d'entre eux la consacrant meilleure pièce, et 24 prix théâtraux majeurs au Royaume-Uni, ce qui en fait le spectacle le plus décoré de l'histoire des Olivier Awards de la Grande-Bretagne, établissant un record en recueillant neuf distinctions, dont celle de meilleure nouvelle pièce.

Harry Potter et l'Enfant maudit est désormais présentée au Palace Theatre de Londres, où la première mondiale s'est déroulée en juillet 2016; au Lyric Theatre de New York, dont la venue sur Broadway a eu lieu en avril 2018; et au Princess Theatre de Melbourne, depuis plus tôt cette année. Parmi les productions à venir, mentionnons la primeur exclusive sur la côte ouest des États-Unis au Curran, de San Francisco, plus tard cette année, de même que la toute première production en langue étrangère, soit en allemand, au Mehr! L'œuvre sera aussi présentée au Theater am Großmarkt de Hambourg au printemps 2020, alors que la première canadienne aura lieu au Ed Mirvish Theatre de Toronto à l'automne 2020.

