Harris annonce l'acquisition de Constellio et renforce sa position dans la gestion documentaire et le legal-tech

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Harris Computer, chef de file dans le développement de solutions logicielles pour le secteur juridique et les organisations publiques et privées, annonce qu'elle a réalisé, en août 2025 par l'entremise d'une filiale, l'acquisition de Constellio, une entreprise québécoise reconnue pour son expertise en gestion électronique de documents (GED), en gouvernance informationnelle et en intelligence artificielle appliquée à la gestion des contenus.

Fondée à Québec, Constellio s'est distinguée par ses solutions innovantes en gestion documentaire, conformité réglementaire et automatisation des processus. Sa suite de produits, incluant Constellio IO Govern, IO Case, IO Collab et IO Brain, est largement adoptée par les organisations publiques, parapubliques et privées cherchant à moderniser leurs pratiques et à se conformer aux plus hauts standards de sécurité et de gouvernance.

« L'intégration de Constellio à notre écosystème représente une étape stratégique majeure pour notre groupe. Nous combinons désormais une expertise unique en gestion documentaire avec nos solutions existantes dans la gestion documentaire comme SyGED et CSP, et dans le domaine juridique, ce qui nous permettra d'offrir à nos clients des outils encore plus complets et performants », a déclaré Louis Clément, Chef de portefeuille.

Cette acquisition s'inscrit dans la vision du groupe de bâtir un pôle technologique québécois de premier plan en matière de solutions numériques pour les professionnels du droit, les grandes entreprises et les organismes publics. Elle permettra :

Des synergies commerciales entre les clientèles municipales et juridiques de PG Solutions, Juris Concept et les grandes organisations clientes de Constellio.

Un élargissement de l'offre produit, notamment dans les domaines de la gouvernance informationnelle, de la recherche intelligente et de l'intelligence artificielle appliquée aux documents.

Un positionnement renforcé pour répondre aux grands appels d'offres (publics et privés) au Québec, au Canada et à l'international.

La création d'une équipe dédiée à la gestion électronique des documents qui combine les décennies d'expériences de Constellio, de SyGED et des solutions de Conseil Sans Papier.

L'équipe actuelle de Constellio, dirigée par Rida Benjelloun, se joindra au groupe afin de poursuivre la croissance de la marque et le développement de ses solutions.

À propos de Juris Concept

Juris Concept est un chef de file canadien en matière de solutions numériques destinées aux professionnels du droit, notamment les notaires, avocats et techniciens juridiques. Son portefeuille de produits couvre la gestion de dossiers, l'automatisation de la rédaction d'actes, la recherche documentaire et les plateformes collaboratives. Juris Concept se démarque par sa proximité avec le milieu juridique québécois et par sa capacité d'innovation, offrant aux praticiens des outils modernes qui améliorent leur productivité et la qualité de leurs services.

À propos de PG Solutions

PG Solutions Inc. est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement de solutions logicielles destinées aux administrations municipales et aux organismes publics. Ses produits couvrent la gestion des services aux citoyens, la gestion des finances, des permis, de la taxation et des opérations municipales. Forte de plusieurs décennies d'expérience, PG Solutions accompagne les municipalités du Québec et du Canada dans leur transformation numérique, en leur fournissant des plateformes intégrées, sécuritaires et adaptées aux besoins locaux, notamment avec sa plateforme SyGED et la suite Conseil Sans Papier.

À propos de Constellio

Entreprise québécoise fondée en 2006, Constellio développe des solutions de gestion documentaire, de gouvernance et d'intelligence artificielle adoptées par de grandes organisations publiques et privées. Sa mission : simplifier, sécuriser et valoriser l'information organisationnelle.

Pour plus d'informations, contactez : Louis Clément, Chef de portefeuille, [email protected]