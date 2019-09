Harriet, drame biographique sur Harriet Tubman, ouvrira le 15e Festival intl du Film Black de Montreal + 90 films de 25 pays

Cette année, le FIFBM rendra hommage à Euzhan Palcy, gagnante d'un prix César et la seule réalisatrice noire à avoir dirigé Marlon Brando dans un film; Isaach De Bankolé, gagnant d'un prix César; le réalisateur québécois de renom Jean-Claude Lord; l'acteur hollywoodien d'origine haïtienne Jimmy Jean-Louis; ainsi que Yusef Salaam & Kevin Richardson des Central Park Five qui sont à l'origine de l'histoire de la série Netflix, When They See Us qui a reçu 16 nominations au Prix Emmy.

Le Black Market du FIFBM revient avec plusieurs classes de maître et ateliers où des cinéastes établis du Canada et de l'étranger viendront parler de leurs expériences cinématographiques de la création, au financement, à la production, distribution, du marketing à l'ère 2.0, du circuit des festivals, de comment se lancer à Hollywood et plus. De plus, c'est le retour du Programme Jeunesse du FIFBM. Un des événements phares du festival provient du Programme Relève et Diversité de la Fondation Fabienne Colas : Être Noir.e au Canada. 15 jeunes cinéastes, de 18 à 30 ans, issus des communautés noires de Montréal, Toronto et Halifax, présenteront leurs premiers courts-métrages documentaires - réalisés dans le cadre du programme - en première mondiale. La 15e édition de FIFBM se crôturera le 29 septembre à 19h au cinéma du Musée, avec The Ellen Pakkies Story de Daryne Joshua qui avait été sélectionnée par l'Afrique du Sud lors des Golden Globes 2019.

Pour voir toute la programmation et autres informations appuyer ici

Médias sociaux: #FIFBM19

Facebook.com/BlackFilmFestival | Twitter: @filmblackmtl | Instagram: @montrealblackfilmfest

SOURCE Festival International du Film Black de Montréal

Renseignements: Pour toutes demandes médias: Talar Adam, Coordonnatrice des relations de presse, press@MontrealBlackFilm.com, 514.833.0274

Related Links

www.MontrealBlackFilm.com