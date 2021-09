Harmonisation des CHSLD - La ministre Marguerite Blais annonce le déploiement d'un projet pilote

QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce la mise sur pied d'un projet pilote visant à préparer une démarche d'harmonisation de plusieurs centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à travers le Québec. Cette démarche a pour but d'assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l'ensemble des CHSLD, en incluant les établissements privés non conventionnés (PNC).

Dans le cadre de cette démarche de transformation, des paramètres d'entente doivent être convenus avec les propriétaires des CHSLD PNC ciblés comme parties prenantes du projet pilote. Les critères d'admissibilité au conventionnement portent notamment sur la qualité des soins et services offerts, la présence adéquate de ressources humaines et de gestion ainsi que la conformité des bâtiments.

Ainsi, trois sites ont été ciblés pour amorcer le projet pilote, en fonction de certaines caractéristiques. Ces caractéristiques permettront de valider les processus menant à l'implantation des mesures et des approches, avant de procéder à un déploiement à plus vaste échelle. Il s'agit des CHSLD PNC Côté Jardins et Jardins du Haut-Saint-Laurent, à Québec, et Résidence du Bonheur, à Laval.

Les partenaires des trois CHSLD sont liés par une entente de confidentialité dans la démarche, considérant que la finalisation des premières étapes du projet pilote devra faire l'objet d'une approbation du Conseil du trésor.

« Ce projet d'envergure est réellement une priorité pour moi, ainsi que pour notre gouvernement. Nous voulons nous assurer que son déploiement soit optimal. La pandémie est venue mettre en lumière des situations épouvantables que nous souhaitons corriger en conventionnant les CHSLD privés. Ainsi, nous mettons en place les conditions nécessaires pour offrir des services de la plus haute qualité partout au Québec, de manière uniforme, dans un souci de sécurité et de qualité de vie pour les personnes hébergées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Ces CHSLD, de capacités d'accueil différentes, sont situés dans deux territoires distincts, où la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences notables.

Ces sites pilotes sont déjà en entente d'achat de places avec des établissements (CISSS/CIUSSS) du réseau public dans le cadre de partenariats dont la portée est positive.

Une évaluation préalable de la conformité du bâtiment des trois sites pilotes sera effectuée.

