ST-EUSTACHE, QC, le 7 janv. 2025 /CNW/ - La Turquoise est fière d'annoncer le regroupement avec Harmonia Assurance et DPJL depuis le 1er janvier 2025 créant ainsi l'un des plus grands cabinets en assurance de dommages et l'une des plus grandes agences autorisées Intact de la province.

Le regroupement de ces trois grands cabinets d'assurance de dommages au Québec est un projet ambitieux qui permettra une présence encore plus forte et engagée dans les communautés où nous sommes établis depuis des décennies. Cette alliance assurera la pérennité de ces cabinets, remplis d'histoire.

Avec plus de 525 millions $ de primes et plus de 550 employés, le regroupement deviendra un leader provincial, couvrant un vaste territoire qui s'étendra de l'Abitibi-Témiscamingue, en passant par les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, la Montérégie et Montréal. Ce regroupement stratégique permettra de maintenir des emplois de qualité, d'offrir un service de proximité exceptionnel, d'accéder à des technologies de pointe et de diversifier sa large gamme de produits d'assurance pour combler tous les besoins de leurs clients.

Le regroupement sera dirigé par Jean-François Desautels, actuel président de La Turquoise et qui sera entouré d'une équipe de direction provenant des trois organisations, dont les deux présidentes Annette Dufour (Harmonia Assurance) et Diane Joly (DPJL) qui occuperont les postes de vice-présidentes principales.

« En unissant nos forces, nous élargissons notre offre de services et produits en assurance de dommages, répondant mieux aux besoins spécifiques de nos régions. Les clients bénéficieront d'un service de proximité exceptionnel, soutenu par des technologies de pointe pour une expérience client améliorée grâce à notre équipe élargie », affirme le président de La Turquoise, Jean-François Desautels. « Nous serons reconnus comme une marque de confiance, capable de relever les défis les plus audacieux, tout en maintenant un service de haute qualité. »

Pour l'instant, les trois organisations continueront de servir leur clientèle respective jusqu'aux regroupements opérationnels qui se concrétiseront dans les prochains mois.

Notre priorité est de partager l'information et les détails du projet avec nos employés et de maintenir une communication ouverte avec eux. Les différentes succursales et les emplois seront maintenus, apportant même un angle provincial pour certains employés. Notre ambition est de poursuivre la croissance de notre capital humain en motivant les meilleurs talents à venir rejoindre l'organisation.

« Après plus de 40 ans à m'impliquer dans l'entreprise, ce regroupement permettra à DPJL de continuer à rayonner dans son territoire, à offrir des emplois de qualité et aussi d'obtenir les outils nécessaires pour nous démarquer dans un environnement toujours plus compétitif », souligne Diane Joly.

Pour Annette Dufour, il s'agit d'une opportunité importante pour Harmonia Assurance, « face à un marché en constante mutation et à des défis toujours plus complexes, il me semblait à propos de pousser la réflexion un peu plus loin et de voir quelles opportunités nous permettraient de voir plus grand que soi et de garantir le positionnement stratégique d'Harmonia dans le temps. Toujours dans le but d'offrir des emplois de qualité et d'assurer la pérennité de l'entreprise bien implantée en région. »

L'organisation deviendra une référence en assurance de dommages au Québec, reconnue par les clients, la communauté, les fournisseurs et les assureurs, et l'endroit idéal pour réaliser les ambitions professionnelles des employés actuels et futurs. « Nous souhaitons être encore plus investis dans les communautés en étant un acteur clé et en agissant concrètement pour le bien de celles-ci. Nous avons particulièrement à cœur tout ce qui touche la santé, les jeunes et l'environnement. Ce regroupement nous donnera encore plus d'outils pour être là de façon significative dans nos communautés », affirme M. Desautels.

Qui est Jean-François Desautels

C'est à titre de courtier que Jean-François Desautels a débuté sa carrière dans le milieu de l'assurance pour ensuite joindre Royal & Sun Alliance, où il a occupé différents postes de direction. En 2003, Jean-François débute son aventure chez Intact en gestion du développement des affaires et en indemnisation. De 2014 à 2023, il occupe le poste de premier vice-président de la division du Québec d'Intact Assurance avant de joindre de La Turquoise en janvier 2024 en tant que président.

Qui est Harmonia Assurance

Harmonia Assurance est le plus grand cabinet d'assurance de dommage en Abitibi-Témiscamingue avec des bureaux à Rouyn-Noranda, La Sarre, Amos et Val-d'Or. Harmonia Assurance est née en 2014 de la fusion de ADC Assurance Abitibi et CGL Assurance ainsi que de plusieurs acquisitions en région dont l'histoire remonte à 1929. Présidée par Annette Dufour, l'entreprise comprend un cabinet en assurance de dommages des entreprises, ainsi qu'une Agence autorisée Intact. Harmonia Assurance compte plus de 100 employés et 31 000 clients et se classe parmi les plus grands cabinets de courtages au Québec, et parmi les 200 PME du Québec.

Qui est DPJL

DPJL rassemble l'histoire de plusieurs cabinets depuis 1881 et compte quatre succursales réparties à Chateauguay, Montréal, Vaudreuil-Dorion et Brossard. Diane Joly en est la présidente depuis 2011. L'entreprise comprend un cabinet en assurance de dommages aux entreprises et des particuliers, ainsi qu'une Agence autorisée Intact. Le cabinet se classe parmi les plus grands cabinets de courtages au Québec et regroupe 110 employés avec plus de 50 000 clients.

Qui est La Turquoise

Avant la transaction, La Turquoise était un cabinet d'assurance et de services financiers cumulant plus de 60 ans d'expérience. La fusion de La Turquoise avec le Groupe Cyr & Lyras en 2015 porte l'entreprise au rang de l'un des cinq plus grands cabinets de courtages au Québec. La Turquoise était composée de 350 employés répartis dans 9 bureaux (Gatineau, Joliette, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Saint-André-Avellin, Sainte-Agathe, Saint-Eustache, Saint-Sauveur et Terrebonne) avec 120 000 clients. Avec la transaction, La Turquoise regroupe 17 succursales et totalise plus de 210 000 clients et plus de 550 employés.

