HARMLESS HARVEST, LA MARQUE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS À BASE DE NOIX DE COCO LA PLUS VENDUE AUX ÉTATS-UNIS, ARRIVE AU CANADA EN FÉVRIER 2022

Harmless Harvest lancera ses produits à base de noix de coco biologique chez Costco Canada ce mois-ci, et dans tous les magasins Whole Foods Market ainsi que d'autres détaillants sélectionnés en avril 2022

OAKLAND, Californie, 8 février 2022 /CNW/ - Harmless Harvest, un fabricant de produits alimentaires et de boissons biologiques à base de noix de coco, sera disponible au Canada pour la première fois, en lançant sa célèbre eau de coco biologique dans la région de l'ouest du Canada de Costco en février 2022. D'autres produits apparaîtront dans les rayons de tous les magasins Whole Foods Market et d'autres détaillants sélectionnés partout au pays en avril 2022. La marque de biens de consommation emballés la plus vendue, qui jouit d'une clientèle très fidèle aux États-Unis, est depuis longtemps réputée pour son éventail d'eau de coco délicieuse, de smoothies rafraîchissants et de substituts sains de yogourt à la noix de coco sans produits laitiers, apportant de la joie aux consommateurs grâce à ses produits savoureux, biologiques, durables, et éthiques.

L'arrivée de Harmless Harvest chez Costco Canada marquera son tout premier lancement international, un objectif de longue date pour cette marque bien-aimée, qui compte un nombre important et en pleine croissance d'adeptes dévoués. « Nous avons acquis la réputation d'être un chef de file novateur dans l'industrie des aliments et des boissons à base de plantes aux États-Unis, et nous sommes ravis d'apporter au Canada l'énergie qui alimente cette popularité, un marché qui réclame Harmless Harvest depuis un certain temps », a déclaré Heather Cutter, cheffe de l'expansion chez Harmless Harvest. « En tant que marque en constante évolution, nous nous efforçons d'atteindre de nouveaux marchés avec nos produits remarquables tout en partageant notre message de transparence et de responsabilité sociale dans tout ce que nous faisons. »

Le lancement chez Costco Canada permettra aux Canadiens de découvrir l'eau de coco biologique de Harmless Harvest, le produit favori des amateurs qui a permis à la marque d'acquérir une grande notoriété aux États-Unis. Harmless Harvest utilise de jeunes noix de coco biologiques, particulièrement parfumées, cultivées dans des fermes de la région de Samut Sakhon, en Thaïlande. Le produit est très peu transformé afin de préserver le goût de la noix de coco. Harmless Harvest est la première entreprise à utiliser une méthode de pasteurisation non thermique qui permet à l'eau de coco de devenir rose naturellement grâce à ses antioxydants qui interagissent avec les éléments, comme la lumière.

En plus de l'eau de coco biologique de Harmless Harvest, la marque lancera également son smoothie à la noix de coco biologique primée, un produit que les consommateurs américains adorent, chez Whole Foods Market et plusieurs autres détaillants au Canada ce printemps. Le smoothie à la noix de coco biologique de Harmless Harvest est une boisson fabriquée avec un seul ingrédient, un mélange d'eau de coco et de chair de noix de coco coupée à la main et qui contient des électrolytes et des TCM d'origine naturelle.

L'eau de coco Harmless Harvest sera disponible dans des boîtes de six bouteilles dans les magasins Costco Canada. Tous les autres détaillants offriront des bouteilles individuelles d'eau de coco et de smoothie à la noix de coco, dans des formats différents.

Fidèle à son nom, Harmless Harvest s'engage à adopter des pratiques d'agriculture régénérative, notamment la mise en place de cultures de couverture et de culture intercalaire avec ses partenaires agriculteurs afin d'améliorer les rendements et de renforcer la résistance à la sécheresse. La mission de Harmless Harvest consiste à faire le moins de tort possible grâce à une chaîne d'approvisionnement réfléchie qui prend soin des gens et de l'environnement, tout en fabriquant des produits exceptionnels. Certifiée Fair For Life, Harmless Harvest a fait don de plus d'un million de dollars dans le cadre du programme Fair for Life aux collectivités où elle exerce ses activités. En 2021, ce montant a servi à appuyer des initiatives comme des examens médicaux mobiles, la fourniture d'ordinateurs portables, d'uniformes et d'ÉPI aux collectivités locales thaïlandaises.

Harmless Harvest est un producteur de délicieux produits biologiques à base de noix de coco, notamment de l'eau de coco, des boissons et des yogourts. La marque a été la première à lancer une eau de coco non thermiquement pasteurisée, aux États-Unis, ainsi que la première eau de coco certifiée Fair for Life. Harmless Harvest s'engage à respecter des normes rigoureuses et indépendantes en matière de commerce équitable et de progrès social au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Elle fonctionne selon une approche écosystémique, compte tenu de son incidence de la semence jusqu'au produit offert en magasin. Fidèle à son nom, Harmless Harvest est une marque en constante évolution dont l'objectif ultime est de faire le moins de tort possible tout en fabriquant des produits remarquables. Pour en savoir plus, consultez le site Web harmlessharvest.com.

