MONTRÉAL et TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Harfang Exploration Inc. (TSXV: HAR) (« Harfang ») et NewOrigin Gold Corp. (TSXV: NEWO) (« NewOrigin ») sont heureuses d'annoncer la réalisation de l'opération annoncée précédemment par laquelle Harfang a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de NewOrigin aux termes d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (l'« arrangement»).

Aux termes de l'arrangement, les anciens actionnaires de NewOrigin ont reçu 0,25694426 (le « ratio d'échange ») d'une action ordinaire de Harfang (chaque action entière, une « action d'Harfang ») en échange de chaque action ordinaire de NewOrigin (une « action de NewOrigin »). En conséquence, Harfang a émis un total de 16 169 120 actions d'Harfang, NewOrigin est devenue une filiale entièrement détenue par Harfang et les anciens actionnaires de NewOrigin détiennent désormais 20 % des actions d'Harfang émises et en circulation. Conformément aux modalités de l'arrangement, les bons de souscription et les options d'achat d'actions en circulation de NewOrigin ont été automatiquement rajustés pour devenir des bons de souscription et des options d'achat d'actions d'Harfang en fonction du ratio d'échange.

Conformément à la lettre d'envoi envoyée aux actionnaires de NewOrigin dans le cadre des documents relatifs à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de NewOrigin qui s'est tenue le 23 octobre 2024 (l'« assemblée »), afin de recevoir les actions d'Harfang auxquelles ils ont droit, les détenteurs inscrits d'actions de NewOrigin doivent déposer leur(s) certificat(s) d'actions/avis DRS représentant leurs actions de NewOrigin, ainsi qu'une lettre d'envoi dûment remplie, auprès de Computershare Investor Services Inc, le dépositaire de l'arrangement. Les actionnaires dont les actions de NewOrigin sont immatriculées au nom d'un courtier, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre prête-nom doivent communiquer avec leur prête-nom pour déposer leurs actions de NewOrigin. De plus amples renseignements sur l'arrangement figurent dans les documents préparés par NewOrigin relativement à l'assemblée qui ont été envoyés par la poste aux actionnaires de NewOrigin et déposés sous le profil de NewOrigin sur SEDAR + à www.sedarplus.ca.

Faits saillants relatifs à l'opération

Position de terrain couvrant 25 kilomètres le long de la zone de déformation Casa Berardi : la combinaison du projet Blakelock de Harfang et du projet North Abitibi de NewOrigin aboutit à un actif avec une zone consolidée de plus de 11 000 hectares sur un territoire étendu de 25 km le long d'une prolifique zone de déformation en Abitibi.

la combinaison du projet Blakelock de Harfang et du projet North Abitibi de NewOrigin aboutit à un actif avec une zone consolidée de plus de 11 000 hectares sur un territoire étendu de 25 km le long d'une prolifique zone de déformation en Abitibi. Actifs sous-explorés dans le camp aurifère de Pickle Lake : le projet aurifère Sky Lake couvre 9 100 hectares sur une distance de 27 km et renferme des ressources aurifères historiques non conformes au Règlement 43-101 qui sont ouvertes en profondeur et latéralement.

le projet aurifère couvre 9 100 hectares sur une distance de 27 km et renferme des ressources aurifères historiques non conformes au Règlement 43-101 qui sont ouvertes en profondeur et latéralement. Potentiel polymétallique à South Abitibi dans un camp minier renouvelé : le projet South Abitibi bénéficie d'une infrastructure exceptionnelle et d'un accès routier à longueur d'année, où les travaux VTEM et IP suggèrent le potentiel de cibles de forage le long d'une longueur de 2 km d'anomalies sous-explorées associées à de la minéralisation Ni-Cu.

le projet South Abitibi bénéficie d'une infrastructure exceptionnelle et d'un accès routier à longueur d'année, où les travaux VTEM et IP suggèrent le potentiel de cibles de forage le long d'une longueur de 2 km d'anomalies sous-explorées associées à de la minéralisation Ni-Cu. Potentiel de croissance accélérée : ajout d'une composante significative au portefeuille d'actifs et place Harfang en bonne position pour un plus grand potentiel de découverte.

ajout d'une composante significative au portefeuille d'actifs et place Harfang en bonne position pour un plus grand potentiel de découverte. Exposition supplémentaire à l' Ontario : l'arrangement permettra à Harfang d'explorer toute l'année et de tirer parti de l'infrastructure de l' Ontario , ce qui lui permettra d'équilibrer son portefeuille global au Québec et en Ontario .

l'arrangement permettra à Harfang d'explorer toute l'année et de tirer parti de l'infrastructure de l' , ce qui lui permettra d'équilibrer son portefeuille global au Québec et en . Promouvoir l'efficacité du capital dans le secteur minier : avec plus de 1 100 sociétés minières cotées à la cote de la TSX, de la TSXV et de la CSE, la consolidation des actifs et des équipes de gestion est essentielle pour augmenter significativement l'utilisation efficace des ressources.

« Il s'agit d'une étape importante pour Harfang », a déclaré Vincent Dubé-Bourgeois, président et chef de la direction par intérim de Harfang. « Nous avons consolidé deux actifs très prometteurs et ajouté deux autres actifs qui sont propices à des travaux d'exploration ciblés. Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux actionnaires et parties prenantes dans la famille Harfang, ainsi que d'intégrer Sky Lake, Abitibi Nord et Abitibi Sud dans le portefeuille de Harfang ».

Conseil d'administration et direction

Harfang est heureuse d'annoncer la nomination de M. Robert I. Valliant, ancien président du conseil, administrateur et chef de la direction par intérim de NewOrigin, au conseil d'administration de Harfang, avec prise d'effet le 7 novembre 2024.

Harfang aimerait également annoncer que M. Daniel Innes a démissionné du conseil d'administration d'Harfang avec prise d'effet le 15 novembre 2024. La direction et le conseil d'administration d'Harfang tiennent à remercier M. Innes pour son dévouement et ses conseils pendant qu'il siégeait au conseil d'administration et lui souhaitent une retraite des plus heureuses.

TSXV et questions réglementaires

Harfang a reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») pour l'inscription à sa cote des actions d'Harfang émises à titre de contrepartie dans le cadre de l'arrangement. Les actions de NewOrigin devraient être radiées de la cote de la TSXV vers le 12 novembre 2024. NewOrigin a demandé aux autorités en valeurs mobilières compétentes du Canada de cesser d'être un émetteur assujetti après la radiation. Dans le cadre de l'acquisition de la totalité des actions de NewOrigin aux termes de l'arrangement, Harfang déposera un rapport sur son profil SEDAR + au www.sedarplus.ca conformément au Règlement 62-103 - sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés qui renfermera des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées.

Mise à jour du site Web et repositionnement de projets

Harfang invite les visiteurs à découvrir notre site Web mis à jour au www.harfangexploration.com. Le site Web mis à jour offre une expérience plus conviviale et plus riche sur le plan visuel grâce à une navigation et à des fonctionnalités améliorées sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Veuillez noter que dans le cadre de la mise à jour du site web, Harfang a modifié les noms des projets. Le projet Serpent-Radisson s'appellera le projet Serpent. Les projets Lac Ménarik et Ménarik Est seront regroupés sous le nom de projet Lake Ménarik et répartis dans les zones Ménarik Ouest et Ménarik Est. Le projet Blakelock d'Harfang et le projet North Abitibi de NewOrigin seront appelés le projet Blakelock. Ces changements seront reflétés sur le site Web mis à jour ainsi que dans tous les documents de commercialisation et documents publics d'Harfang.

Conseillers financiers et juridiques

Evans et Evans, Inc. a agi à titre de conseiller financier et Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique d'Harfang.

Working Capital Corporation a fourni à NewOrigin un avis quant au caractère équitable à l'égard de l'arrangement et Peterson McVicar s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de NewOrigin.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo, vice-président de l'exploration de Harfang, a examiné et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse. M. Bigot est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d'exploration minière bien financée et dont la mission première est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie qui ont fait leurs preuves et contrôle un portefeuille de projets très prometteurs. Harfang se consacre aux meilleures pratiques en s'engageant auprès de toutes les parties prenantes et en s'engageant en faveur de l'environnement.

Mise en garde relative aux déclarations et informations prospectives

Toutes les déclarations, analyses de tendances et autres informations contenues dans le présent communiqué de presse portant sur des événements ou des résultats futurs prévus constituent des déclarations prospectives. En règle générale, on peut reconnaître les déclarations prospectives à l'utilisation d'expressions telles que « cible », « prévoit », « planifie », « estime », « s'attend » et « a l'intention », d'informations indiquant que des événements ou des résultats « peuvent », « devraient » ou « pourraient » se concrétiser ou se concrétiseront, ainsi que d'autres expressions semblables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent document, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les avantages anticipés de l'arrangement; le potentiel des projets combinés (les « projets »); les forces, les caractéristiques et le potentiel de l'opération; le potentiel de croissance et les attentes concernant le calendrier; l'impact de l'opération sur NewOrigin, Harfang et leurs actionnaires respectifs et d'autres parties prenantes; et d'autres avantages prévus de l'opération. Bien que Harfang et NewOrigin (collectivement, les « sociétés ») estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs et/ou cette information prospective sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisque les sociétés ne peuvent garantir que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives, y compris les risques, incertitudes et autres facteurs identifiés dans les documents périodiques déposés par les entreprises auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que les hypothèses formulées en ce qui concerne : les coûts estimés associés à l'avancement des Projets; et la capacité des Sociétés à réaliser les synergies attendues à la suite de l'arrangement. Les déclarations prospectives sont sous réserve de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs commerciaux et économiques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels des activités diffèrent considérablement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes des sociétés comprennent les risques associés aux activités de Harfang et de NewOrigin; les risques liés à la confiance dans les informations techniques fournies par Harfang et NewOrigin; les risques liés à l'exploration et au développement potentiel des projets; les conditions commerciales et économiques de l'industrie minière en général; les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change; les incertitudes liées à l'interprétation des résultats de forage et à la géologie, à la continuité et à la teneur des gisements minéraux; le besoin de coopération des agences gouvernementales et des groupes indigènes dans l'exploration et le développement des projets et la délivrance des permis requis; le besoin d'obtenir un financement supplémentaire pour développer les projets et l'incertitude quant à la disponibilité et aux conditions du financement futur; la possibilité de retarder les programmes d'exploration ou de développement et l'incertitude quant au respect des étapes prévues des programmes; l'incertitude quant à la disponibilité en temps voulu des permis et autres approbations gouvernementales; et d'autres facteurs de risque tels qu'identifiés dans les documents déposés par Harfang et NewOrigin auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+ (disponibles à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca). Diverses hypothèses ou divers facteurs sont habituellement utilisés pour tirer des conclusions ou faire les prévisions ou les projections énoncées dans l'information prospective. Ces hypothèses et facteurs sont fondés sur l'information dont Harfang et New Origin disposent actuellement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée en date des présentes et ni Harfang ni NewOrigin ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les énoncés qui précèdent visent expressément toute information prospective figurant aux présentes.

SOURCE Harfang Exploration Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Vincent Dubé-Bourgeois, Président et chef de la direction par intérim, [email protected]