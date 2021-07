Tirant parti de son aménagement horizontal et spacieux, Harbour City met sur pied un nouveau format d'événement à grande échelle avec des installations et des comptoirs d'enregistrement dans tout le centre commercial. Ce format permettra de diversifier la circulation piétonne et de réduire au minimum les contacts physiques étroits. En outre, Harbour City crée une série d'activités interactives, y compris des comptoirs d'enregistrement en réalité augmentée et un jeu en ligne, reliant le monde réel et virtuel sur des plateformes hors ligne et en ligne et offrant aux clients des expériences multidimensionnelles.

Des scènes mémorables de 12 films de Pixar prennent vie dans différentes parties du centre commercial. De plus, l'installation emblématique « Pixar Ball and Lamp » d'une hauteur de 5,2 mètres et d'une taille comparable à celle retrouvée au siège de l'entreprise en Californie marque sa première apparition à Hong Kong sur le pont-observatoire de Habour City, « Ocean Terminal Deck ». L'installation prend comme toile de fond des vues stupéfiantes du port de Victoria.

Visionnez la vidéo de l'événement : https://www.youtube.com/watch?v=XLlYAVAq96Y

Scènes de classiques à travers le centre commercial -- première apparition de « Pixar Ball and Lamp » à Hong Kong

Harbour City entraîne ses clients dans un voyage passionnant au cœur de l'univers cinématographique de Pixar. Des installations mettant en scène 12 des films d'animation Pixar sont ainsi réparties dans le centre commercial. Mentionnons notamment Woody et Buzz l'Éclair de Histoire de jouets 4, faisant plus de 4 mètres de haut et 3 mètres de haut respectivement, prêts à s'envoler « vers l'infini et au-delà ».

À l'entrée principale de l'avant cour du Ocean Terminal, les clients découvriront un logo Pixar de 3,4 mètres de long et un arc tridimensionnel Pixar Fest de 7 mètres. L'arc revêt les couleurs emblématiques rouge, jaune et bleu de la boule Pixar, et arbore des images des personnages de Pixar. L'installation emblématique « Pixar Ball and Lamp » d'une hauteur de 5,2 mètres et d'une taille comparable à celle retrouvée au siège de l'entreprise en Californie marque sa première apparition à Hong Kong sur le pont-observatoire de Habour City, « Ocean Terminal Deck ». L'installation offre une vue panoramique de 270 degrés du port de Victoria en arrière-plan.

Points de repère de cinq séquences de cinéma intégrés aux photos à réalité augmentée des comptoirs d'enregistrement

En plus de pouvoir prendre des photos sur place avec les statues des personnages du film, les clients peuvent immortaliser les personnages cachés grâce à la réalité augmentée disponible aux cinq comptoirs d'enregistrement. Cette fonctionnalité est possible grâce à l'application mobile gratuite de Harbour City, « Harbour Cityzen ». En activant la caméra « AR Fun » de l'application, et en scannant les logos des films pour faire apparaître les personnages, les clients peuvent prendre des photos en leur compagnie comme s'ils se trouvaient dans les films.

Les invités peuvent télécharger l'application « Harbour Cityzen » via :

App Store : https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp.

Activités interactives en ligne et hors ligne

Pendant la durée de la campagne, les clients peuvent créer leur petite « âme » et la partager sur les plateformes de médias sociaux. Leur « âme » apparaîtra sur le grand écran, côte à côte avec d'autres. (Site du jeu : http://event.harbourcity.com.hk) De plus, Harbour City crée deux activités pour les enfants inspirées des scènes de films Sens dessus dessous et Les Bagnoles 3. Les enfants peuvent faire part de ce qu'ils ressentent au comptoir d'enregistrement de Sens dessus dessous en choisissant l'autocollant de leur personnage respectif et en le collant au mur. Ils peuvent également participer à l'essai routier des « Bagnoles » de course turbo télécommandées de Flash l'éclair, ou encore monter dans les voitures-jouets de Flash l'éclair et s'y faire prendre en photos, et ainsi devenir le nouveau coureur légendaire du parcours.

Postes de gaufrage et primes exclusives à l'événement

Les clients peuvent se procurer un ensemble de cartes postales Pixar Fest et les faire gaufrer aux 12 stations du centre commercial prévues à cet effet. C'est là qu'ils pourront aussi obtenir des timbres commémoratifs correspondants à apposer aux différentes cartes postales en souvenir de l'événement. À la fin du parcours, les clients peuvent réclamer une affiche de Pixar Fest. Tout le produit net de la vente des primes du Pixar Fest sera versé à l'organisme de bienfaisance « Make-A-Wish Hong Kong ».

Demande de renseignements des clients : (852) 2118 8666 | Site Web :www.harbourcity.com.hk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558741/PixarFest_HarbourCityHK_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558742/PixarFest_HarbourCityHK_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558743/PixarFest_HarbourCityHK_03.jpg

