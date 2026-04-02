MELBOURNE, Australie, 2 avril 2026 /CNW/ -- Hansen Technologies (ASX:HSN), premier fournisseur mondial de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, des services publics et des communications et des médias, est heureuse d'annoncer un partenariat stratégique avec ERTH Holdings Inc. (ERTH) afin d'accroître la disponibilité des solutions SIC (système d'information des clients) de Hansen pour les services publics et les municipalités partout au Canada.

Au fur et à mesure de la progression des sociétés de services publics en matière de transformation numérique et de l'évolution des attentes des clients, les plateformes SIC modernes deviennent essentielles pour améliorer l'expérience client, favoriser l'automatisation et accroître l'efficacité opérationnelle.

Dans le cadre de ce partenariat, ERTH agira à titre de revendeur canadien exclusif et de partenaire de mise en œuvre des solutions SIC de Hansen, y compris l'agent virtuel Hansen AI. Ce partenariat élargit l'éventail des options SIC proposées aux services publics et aux municipalités de l'Ontario et au niveau national.

Hansen propose une plateforme unifiée de services publics de qualité professionnelle, reposant sur un système d'information des clients (SIC) éprouvé qui compte plus de 30 ans d'expertise sectorielle. Fort de la confiance des sociétés de services publics pour satisfaire à des exigences complexes en matière de facturation, de réglementation et d'exploitation à grande échelle, Hansen combine des capacités robustes de SIC et de centre d'appels reposant sur l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. S'appuyant sur une expérience utilisateur intuitive et une architecture modulaire prête à l'intégration, Hansen permet aux sociétés de services publics de se moderniser à leur propre rythme sans sacrifier leur évolutivité et leur contrôle.

Combiné à l'expertise approfondie d'ERTH dans le secteur des services publics, ce partenariat offre une solution SIC flexible et tournée vers l'avenir adaptée à l'évolution des besoins du secteur. ERTH continuera de maintenir une approche indépendante des SIC, soutenant les clients sur plusieurs plateformes.

« Les sociétés de services publics adoptent un modèle opérationnel plus intégré reposant sur l'IA, » a déclaré Todd Ross, Directeur des relations avec la clientèle d'ERTH. « À la suite d'une évaluation pluriannuelle, ERTH a choisi Hansen Technologies pour son architecture ouverte et sa plateforme évolutive, positionnant ainsi nos clients pour l'innovation à long terme. »

« Dans le cadre de notre partenariat avec ERTH, les sociétés de services publics canadiennes ont accès à une plateforme SIC éprouvée soutenue par une expertise locale, ce qui leur permet de se moderniser efficacement tout en satisfaisant à des exigences opérationnelles complexes. » a déclaré Bobby Slaton, Vice-président directeur, Énergie et services publics, Amérique, Hansen Technologies.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les sites erthcorp.com et hansencx.ca ou contactez [email protected].

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, des services publics, des communications et des médias. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen dessert des organisations dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données des clients, et à contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance à la clientèle.

À propos d'ERTH Holdings Inc.

ERTH Holdings Inc. est une entreprise municipale de services diversifiés ancrée dans le secteur des services publics. Elle propose des solutions complètes aux clients des services publics, des municipalités et des entreprises partout en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de construction de services publics, de compteurs, de services électriques haute tension, de facturation, de soutien administratif ou de solutions énergétiques, ERTH Holdings Inc. aide les entreprises à améliorer leur fiabilité et l'expérience client et à réduire leurs coûts d'exploitation. Forte d'une expertise approfondie dans le secteur et d'une approche collaborative, ERTH Holdings Inc. est un partenaire de confiance dans la modernisation de l'infrastructure et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.erthcorp.com.

SOURCE Hansen Technologies

CONTACT : Megan Rosier, Directrice Communications & Marketing, Hansen, [email protected]