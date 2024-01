Hankook Tire Canada présente de nouvelles innovations aux gammes de pneus primés

BRAMPTON, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Hankook Tire Canada aide les Canadiens à assurer la sécurité routière tout au long de l'année et lance trois nouveaux pneus toutes saisons. Conçus pour offrir contrôle et confort en toute saison, les pneus Kinergy XP, Ventus S1 AS et Dynapro HPX sont construits pour répondre aux besoins quotidiens des conducteurs. Ces pneus, qui offrent une performance bien équilibrée et une qualité de conduite, peu importe les conditions météorologiques, sont conçus pour une large gamme de véhicules : voitures compactes, berlines et VUS de taille moyenne à grande.

Hankook Tire Canada (Groupe CNW/Hankook)

« Hankook accorde constamment la priorité à l'innovation afin d'améliorer sa gamme de pneus, et les nouveaux pneus Kinergy XP, Ventus S1 AS et Dynapro HPX sont des exemples de la façon dont nous transformons l'expérience de conduite des Canadiens, déclare Aaron (Seunghwan) Hong, président de Hankook Tire Canada. La qualité des performances de Hankook est démontrée par sa gamme polyvalente de produits conçus pour répondre aux besoins des Canadiens, qui permet de ne plus avoir à se demander quel type de pneu convient le mieux à son véhicule. »

Le Kinergy XP rejoint les autres pneus Kinergy en tant que pneu toutes saisons haut de gamme pour les VUS compacts et de grande taille. Ce pneu est conçu pour fonctionner tout au long de l'année dans diverses conditions météorologiques, y compris la pluie et la neige légère, tout en maximisant le confort et la longévité du pneu. Un composé innovant à teneur élevée en silice garantit une forte adhérence même par temps froid, tandis que la densité de lamelles plus élevée, les lamelles 3D et les bords biseautés des rainures d'épaulement améliorent l'accélération sur neige de 15 % et le freinage sur neige de 14 %. La technologie de moletage avancée optimise le séquençage multi-pas pour réduire le bruit de la sculpture de la bande de roulement, garantissant ainsi une conduite silencieuse.

Le Ventus S1 AS, conçu pour les voitures de luxe et les VUS de petite et moyenne taille, est optimisé pour la conduite sur routes sèches, humides et enneigées. Le nouveau composé haute performance toutes saisons du pneu offre une meilleure adhérence sur toutes les surfaces, alors que la nouvelle conception convexe du pavé et la structure flexible du composé assurent un meilleur drainage sur sol mouillé.

En tant que pneu de tourisme toutes saisons, le Dynapro HPX est le dernier pneu pour VUS de la gamme Dynapro de Hankook. Ce pneu offre une durée d'utilisation prolongée, car il est conçu pour augmenter l'aire de contact afin de répartir la pression au sol et il offre un grand confort dans différentes conditions météorologiques. L'excellente adhérence et la tenue de route fiable sont renforcées par la technologie de lamelles 3D GripKontrol qui minimise le mouvement du pavé tout en augmentant la traction. Cela permet d'obtenir une stabilité sur les routes sèches, humides ou enneigées.

Les pneus Kinergy XP, Ventus S1 AS et Dynapro HPX sont disponibles chez certains détaillants au Canada dans des dimensions allant de 16 à 20 pouces. Les pneus Kinergy XP, Ventus S1 AS et Dynapro HPX sont assortis d'une garantie contre les risques routiers, d'un essai gratuit de 30 jours et d'une garantie limitée sur l'usure de la bande de roulement jusqu'à 120 000 kilomètres.

Les consommateurs peuvent visiter Hankooktire.com/ca-fr ou Hankooktire.com/ca-en pour être dirigés vers les bons pneus en fonction de la taille de pneu de leur véhicule, du fabricant, du modèle, de l'année et de leurs préférences personnelles.

