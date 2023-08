Rainer Zietlow complète le plus long voyage effectué par un véhicule électrique au Canada avec le soutien de Hankook Tire Canada et de Volkswagen.

BRAMPTON, ON, le 3 août 2023 /CNW/ - Rainer Zietlow, le pilote professionnel batteur de records et son équipe, ont relevé avec succès le tout premier défi " Volkswagen ID.4 Canada Tour " et établi un nouveau record du monde Guinness avec les pneus conçus pour véhicules électriques Hankook iON evo AS.

Rainer Zietlow et son copilote, le photographe Elric Popp, ont débuté leur périple le 25 juillet à St. John's Terre-Neuve, le point le plus à l'est de l'autoroute canadienne 1. Ils sont arrivés à Victoria en Colombie-Britannique le 31 juillet, au point le plus à l'ouest de la route 1 pour établir un nouveau record : celui du plus petit nombre d'arrêts de charge d'un véhicule électrique à travers le Canada.

" Les pneus Hankook iON evo AS EV se sont comportés aussi bien sur le sec que sur le mouillé et ont fourni la résistance nécessaire tout au long du défi, ce qui était impératif pour le succès et l'efficacité de notre défi ", a déclaré Rainer Zietlow, pilote et fondateur de Challenge4.

Le duo a traversé le pays à bord du modèle Volkswagen ID.4 grâce au nouveau pneu haute performance iON evo AS d' Hankook, un pneu toutes saisons pour les berlines électriques et les VUS de taille moyenne à grande. La formule du iON, composée de silice à haute concentration et de matériaux écologiques, répartit uniformément la pression de la route pour prolonger la durée de vie du pneu et améliorer l'autonomie de la batterie, ce qui a rendu le voyage de Zietlow à travers le Canada plus efficace et plus confortable.

Les véhicules électriques tendent à être plus lourds que les véhicules à moteur à combustion interne, en raison du poids considérable des batteries. Pour y remédier, le iON evo AS est doté de la " technologie EV Contour " qui augmente la rigidité latérale de 25 % et la rigidité en virage de 20 % par rapport aux pneus tourisme toutes saisons pour les véhicules à moteur à combustion interne : ceci améliore en douceur l'adhérence des VÉ et la performance des pneus. De plus, le Hankook iSound Absorber™, combiné au design spécifique des motifs intégré aux produits iON, réduit considérablement le bruit dans l'habitacle.

"Ce voyage record témoigne des capacités des pneus iON et suporte l'avancement, l'optimisation et la reconnaissance de l'industrie croissante des pneus pour véhicules électriques", a déclaré Sungil Jun, président de Hankook Tire Canada. "Le nouveau iON evo AS améliore l'efficacité et la performance des VÉ pour les conducteurs canadiens tout en continuant à offrir une expérience de conduite dynamique à laquelle les consommateurs se sont habitués avec les pneus Hankook. "

Pour donner suite à cet exploit, Rainer visitera les concessionnaires Volkswagen et les détaillants Hankook du pays pour présenter le certificat du ce nouveau record et appuyer le lancement des pneus ID.4 et iON evo AS au Canada. Cette tournée promotionnelle sera d'une durée d'environ 5 semaines sur les pneus iON evo AS.

Des photos et des vidéos de la tournée pancanadienne sont disponibles sur le site www.vwid4-canadatour.com.

La plateforme unique de Hankook Tire peut aider les Canadiens à trouver les meilleurs pneus pour combler leurs besoins. Les consommateurs peuvent visiter Hankooktire.com/ca-en ou Hankooktire.com/ca-fr et être guidés dans leur quête de pneus adéquats en fonction de la taille des pneus de leur véhicule, du fabricant, du modèle, de l'année et de leurs préférences personnelles.

À propos de Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

Avec une poursuite inégalée de l'innovation et de l'excellence technologique au cœur de ses activités, Hankook Tire & Technology continue à investir activement dans l'expansion de ses capacités essentielles afin d'offrir aux consommateurs la plus grande satisfaction sur la route. Actuellement présente dans plus de 160 pays, Hankook dispose de huit sites de production et de cinq centres de R-D dans le monde, avec plus de 20 000 professionnels très dévoués. Hankook Tire produit des pneus radiaux de qualité exceptionnelle et de haute performance pour les voitures particulières, les 4x4, les VUS, les camionnettes, les véhicules récréatifs, les camions, les autobus et les véhicules de sport automobile.

Hankook Tire & Technology participe activement à des initiatives mondiales pour le développement durable et travaille à un monde meilleur. En reconnaissance de cet engagement, Hankook Tire a été reconnue pour la première fois par le Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) en 2011 et, plus récemment, a figuré sur la liste au cours des six dernières années depuis 2016. En outre, l'entreprise a reçu la note la plus élevée de l'EcoVadis Business Sustainability Rating pendant trois années consécutives.

