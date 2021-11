Avec l'ajout de Hancom Mail, Hancom Office 2020 Enterprise offre une solution de rechange complète en matière de productivité de bureau pour les grandes organisations

De nombreuses fonctionnalités pour la création, la collaboration et le partage de contenu

Interface réactive, intuitive et intelligente permettant de simplifier les tâches communes

Entièrement compatible avec Microsoft Office

Courriel compatible avec Exchange, Google Workspaces et d'autres infrastructures d'entreprise

SÉOUL, Corée du Sud, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Hancom (KOSDAQ: HAANSOFT) a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Hancom Office 2020 Enterprise, une nouvelle version de sa suite de productivité fonctionnant dans un environnement Windows qui ajoute Hancom Office Mail à sa collection populaire d'applications de productivité de bureau de qualité professionnelle. La suite complète de Hancom Office 2020 Enterprise comprend Hancom Word, Hancom Cell, Hancom Show, et Hancom Mail, une application intégrée de communication et de calendrier qui s'intègre à Microsoft Exchange, Gmail et à d'autres infrastructures de messagerie d'entreprise.

Les grandes organisations à la recherche d'une solution de rechange à la productivité complète et peu coûteuse offerte par Microsoft et Google apprécieront Hancom Office 2020 Enterprise. Les collaborateurs individuels ainsi que les équipes réparties disposeront désormais de tous les outils pour entreprise dont ils ont besoin pour créer et modifier du contenu y collaborer à son élaboration. Les utilisateurs de Hancom Office 2020 Enterprise peuvent également partager ce contenu avec leurs clients qui utilisent Microsoft Office, les deux suites étant entièrement compatibles.

« Hancom Office 2020 Enterprise fournit aux collaborateurs et aux équipes les outils essentiels dont ils ont besoin pour créer et peaufiner du contenu de qualité professionnelle de manière rentable et collaborer à son élaboration », a expliqué Sung-Joon Byun, chef de la direction de Hancom, Inc. « Hancom Word, Cell et Show sont des outils de productivité de bureau qui ont fait leurs preuves et qui ont été adoptés par des organisations du monde entier. En incluant Hancom Mail dans l'offre Hancom Office 2020 Enterprise, nous intégrons des fonctions intelligentes de calibre professionnel pour la gestion des courriels, des calendriers, des notes, des tâches et du clavardage dans un espace de travail unique et entièrement personnalisable. Comme Hancom Mail interagit en toute transparence avec Microsoft Exchange, Google Workspaces et d'autres infrastructures dorsales, les utilisateurs de Hancom Office 2020 Enterprise peuvent partager du contenu facilement avec n'importe qui dans le monde. »

Une expérience de bureau plus intelligente

Hancom Office 2020 Enterprise s'appuie sur des bases solides et des technologies de bureau développées et perfectionnées par Hancom depuis plus de 30 ans.

Hancom Word est une solution de traitement de texte mature, complète et de qualité professionnelle qui est entièrement compatible avec Microsoft Word.

Hancom Cell offre une solution de feuille de calcul complète et d'analyse de données qui est entièrement compatible avec Microsoft Excel.

Hancom Show permet aux utilisateurs de composer, de présenter et de partager des présentations visuellement attrayantes. Les fichiers Show sont entièrement compatibles avec Microsoft PowerPoint.

La dernière nouveauté de la suite Hancom Office 2020 est Hancom Mail, une application intégrée de communication et de calendrier basée sur les technologies de messagerie éprouvées de eM Client. Elle est compatible avec toutes les principales plateformes de courriel, notamment Google Workspace, iCloud, Office 365, Outlook.com, Exchange, MacOS Server , IceWarp, SmarterMail, Kerio et MDaemon, ainsi qu'avec les systèmes de courriel génériques IMAP et POP3.

« Grâce à l'inclusion de Hancom Mail, il est facile pour les utilisateurs de Hancom Office 2020 Enterprise de créer du contenu, d'échanger des messages et de rester organisés », a déclaré Michal Burger, chef de la direction d'eM Client, Inc. « Les utilisateurs peuvent étiqueter le contenu, les courriels, les tâches, les notes et les événements du calendrier pour en faciliter la recherche et le rappel. L'application Mail s'intègre également à d'autres fournisseurs de services de réunions en ligne. Les utilisateurs peuvent simplement entamer une conversation par message texte ou vidéo au lieu d'écrire un courriel, ce qui est souvent une meilleure façon d'arriver rapidement à un consensus lorsque les membres d'une équipe d'entreprise travaillent dans le monde entier. »

Hancom Office 2020 Premium également annoncé

La sortie de Hancom Office 2020 Premium est également annoncée pour le mois d'octobre. Il s'agit d'une nouvelle version de Hancom Office 2020 qui offre les mêmes fonctionnalités de base que Hancom Office 2020 Enterprise, y compris Hancom Office Word, Cell, Show et Mail, mais qui est destinée aux utilisateurs à domicile et aux étudiants.

Prix et disponibilité

Hancom Office 2020 Enterprise

peut être obtenue sur le site Hancom Office Store (https://office.hancom.com/store/). Les versions complètes de Hancom Office 2020 Premium, comprenant la nouveauté Hancom Mail, sont également offertes aux utilisateurs à domicile et aux étudiants par l'entremise de la boutique en ligne.

Le prix des versions Enterprise et Premium de Hancom Office 2020 est indiqué sur la boutique Hancom Office. Des rabais sur le volume seront offerts aux entreprises clientes admissibles. Des versions d'essai gratuites sont disponibles sur le site Web de Hancom Office (https://office.hancom.com/trial/).

Ressources Hancom supplémentaires

Pour en savoir plus sur Hancom Office 2020 Enterprise, consultez le site https://office.hancom.com.

Pour en savoir plus sur Hancom Mail, consultez le site https://office.hancom.com/office2020/mail.

Pour en savoir plus sur Hancom HQ, consultez le site https://www.hancom.com/main/main.do.

Pour en savoir plus sur Hancom Group, consultez le site https://www.hancomgroup.com/en/main.

Suivez Hancom Office sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/hancom/.

À propos de Hancom

Hancom Office fait partie de Hancom Group (www.hancomgroup.com). Fondé en 1990, Hancom Group est un chef de file dans la création d'écosystèmes novateurs qui mèneront le monde grâce à la convergence des technologies. Avec ses 18 sociétés affiliées au service des industries du matériel, des logiciels et de la finance, le groupe a pour mission de créer « un monde pratique, un monde connecté et un monde sûr ».

Hancom offre des applications de productivité depuis 30 ans. Parmi ses principaux partenaires internationaux figurent Samsung, Google, Amazon Web Services, Polycom, Mail.ru (Russie), iFLYTEK (Chine) et Fibercorp (Argentine).

* Tous les noms de marque et de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs entreprises respectives.

Personne-ressource : Kane Han, [email protected]

SOURCE Hancom Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE +82 31 620-1445 Étiquettes : Hancom, applications en ligne, productivité en ligne, collaboration en ligne, applications d'entreprise, courriel, feuilles de calcul, présentations, documents, recherche