Haltes-garderies communautaires - Le gouvernement investit 3 M$ pour mieux soutenir les familles qui ont des enfants ayant des besoins spécifiques

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Dans le but de mieux accompagner les enfants ayant des besoins spécifiques, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, lance aujourd'hui un appel de candidatures en vue de favoriser leur participation aux activités dans les haltes-garderies communautaires. Il s'agit d'un investissement de 3 millions de dollars sur deux ans qui permettra de soutenir financièrement la mise en œuvre de différentes stratégies d'accompagnement pour ces enfants ainsi que pour leur famille.

Les stratégies déployées dans le cadre de ce projet pilote devront permettre de mieux soutenir :

le développement de compétences et de connaissances du personnel en place afin de favoriser la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques;

du personnel en place afin de favoriser la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques; la mise en place de mécanismes de collaboration permettant l'accès à du soutien ou à de l'expertise professionnelle externe centrée sur la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques;

permettant l'accès à du soutien ou à de l'expertise professionnelle externe centrée sur la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques; l'adaptation de l'organisation du travail et de l'environnement afin de favoriser la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques.

Citations :

« Je suis très sensible aux défis auxquels font face les familles au quotidien, notamment celles qui ont des enfants ayant des besoins spécifiques. En lançant cet appel de candidatures, nous posons aujourd'hui un geste de plus qui s'inscrit dans notre volonté de soutenir toutes les familles du Québec, quelle que soit leur situation. Grâce aux projets qui naîtront dans l'avenir, nous pourrons mieux outiller les intervenantes et les intervenants qui travaillent dans les haltes-garderies communautaires et ainsi encourager la participation des enfants ayant des besoins spécifiques. J'invite donc tous les organismes admissibles à répondre à notre appel. Ensemble, travaillons à favoriser le développement des enfants qui ont des besoins spécifiques et à mieux soutenir leurs parents. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Nous saluons l'annonce du lancement de ce projet pilote faite par la ministre de la Famille. Rappelons que l'ensemble des 300 haltes-garderies communautaires accueillent continuellement des enfants ayant besoin d'un soutien particulier. Étant des partenaires incontournables dans l'offre de services de garde au Québec, les haltes-garderies communautaires doivent être soutenues pour donner la chance à tous les enfants de développer leur plein potentiel et de s'intégrer pleinement. C'est pour nous essentiel afin que ces tout-petits puissent se développer de façon optimale dans des environnements de qualité. »

Anick Campeau, présidente de l'Association des haltes-garderies communautaires

Faits saillants :

L'appel de candidatures est ouvert du 29 juin au 15 septembre 2023. Un soutien financier non récurrent maximal de 50 000 $ par année pendant deux ans sera offert aux organismes sélectionnés pour un montant total maximal de 100 000 $ pour la durée du projet pilote.

Aux fins du projet pilote, un enfant ayant des besoins spécifiques est un enfant dont la réponse aux besoins en matière d'intégration et de participation sociale en halte-garderie communautaire requiert des interventions adaptées ou des ressources additionnelles, qu'il ait ou non des incapacités.

Pour être admissible, l'organisme doit être un organisme communautaire autonome soutenu financièrement dans le cadre du volet 1 du Programme de soutien financier aux activités de haltes-garderies communautaires.

Liens connexes :

Les détails de ce projet pilote et les informations pour déposer une candidature sont disponibles sur cette page.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]