Haltes-garderies communautaires - 3 M$ pour mieux soutenir les familles qui ont des enfants ayant des besoins spécifiques : 44 projets dans 14 régions du Québec

GRANBY, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, est fière d'annoncer aujourd'hui le financement de 44 projets dans 14 régions du Québec qui permettront aux organismes offrant des activités de haltes-garderies communautaires de mieux accompagner les enfants ayant des besoins spécifiques et de favoriser leur pleine participation aux différentes activités qu'ils offrent.

La ministre Suzanne Roy s'est rendue à la Maison des Familles de Granby et région afin de confirmer le soutien financier qui lui est accordé et qui permettra le développement de différents outils visant à mieux accompagner les enfants ayant des besoins spécifiques. Plusieurs partenaires étaient présents pour souligner le travail de Mme Claudine Leroux, directrice générale, et de son équipe.

Les besoins spécifiques chez les enfants peuvent être associés notamment aux défis que pose la barrière de la langue, à un handicap physique, à une déficience intellectuelle ou à un retard de développement. Ils peuvent aussi être liés à une situation de négligence, d'abus ou de violence. Ainsi, la participation de ces enfants aux activités de haltes-garderies communautaires nécessite souvent un soutien adapté ou des ressources additionnelles.

Grâce aux sommes investies, les organismes qui offrent des activités de haltes-garderies pourront, par exemple, avoir davantage recours à de l'expertise professionnelle externe comme des psychoéducatrices ou des psychoéducateurs. Ils pourront également mettre en place des stratégies pour mieux soutenir le développement des compétences et des connaissances du personnel.

Cette initiative reflète une fois de plus la volonté du gouvernement du Québec de contribuer à l'épanouissement de tous les enfants du Québec.

« Il faut savoir s'adapter aux différentes réalités que vivent nos tout-petits et savoir innover pour faire toujours mieux pour nos familles. Les organismes communautaires jouent un rôle clé en ce sens, et je tiens à les remercier pour leur passion et leur dévouement. Les services qu'ils offrent, notamment les haltes-garderies, contribuent à améliorer la qualité de vie de ces familles. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Soutenir le développement de tous les enfants est fondamental pour leur permettre de s'épanouir et de contribuer au Québec de demain. Chez nous, c'est à la Maison des Familles de Granby que les enfants et leurs parents bénéficieront davantage d'aide et de services adaptés. D'autres projets verront aussi le jour grâce à cette initiative, à Magog notamment. Ce type d'initiative reflète bien l'importance pour notre gouvernement de soutenir les familles et les enfants du Québec. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les haltes-garderies communautaires du Québec, qui accueillent des enfants ayant des besoins spécifiques, sont des partenaires incontournables. Nous saluons l'annonce faite par la ministre de la Famille de soutenir 44 d'entre elles, ce qui favorisera la pleine intégration de ces tout-petits afin qu'ils puissent se développer de façon optimale dans des environnements de qualité. »

Anick Campeau, présidente de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec

« Merci au gouvernement du Québec et à la ministre Roy d'avoir répondu positivement à une demande des directions d'organismes communautaires Famille. Je rappelle néanmoins que le sujet touche l'ensemble des organismes offrant des activités de haltes-garderies communautaires. Ce projet pilote n'est qu'un début de solution pour mieux accompagner les enfants et leurs parents dans leurs défis quotidiens. »

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

« Accompagner les familles en soutenant le développement de leurs enfants fait partie de notre quotidien à la Maison des Familles. Notre approche personnalisée nous permet d'adapter nos services aux réels besoins des enfants. Nous remercions le ministère de la Famille pour cette belle possibilité qui nous est donnée de développer une offre plus diversifiée, d'adapter notre halte et d'outiller davantage nos éducatrices en collaboration avec nos précieux partenaires du réseau. C'est un pas de plus vers un accompagnement optimal. »

Claudine Leroux, directrice générale de la Maison des Familles de Granby et région

Faits saillants :

Les projets seront déployés dans 14 régions du Québec : Bas-Saint-Laurent (1), Saguenay-Lac-Saint-Jean (1), Capitale-Nationale (4), Mauricie (5), Estrie (3), Montréal (7), Outaouais (3), Abitibi-Témiscamingue (1), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (1), Chaudière-Appalaches (3), Laval (2), Lanaudière (2), Montérégie (9), Centre-du-Québec (2).

(2), Lanaudière (2), Montérégie (9), Centre-du-Québec (2). Un soutien financier maximal non récurrent de 50 000 $ par année pendant deux ans est offert aux organismes sélectionnés, pour un montant total maximal de 100 000 $ pour la durée du projet pilote, soit jusqu'au 31 mars 2025.

