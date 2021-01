Halsey, une maquilleuse autodidacte, a toujours assumé pleinement ce qui la fait se sentir belle, en créant ses propres styles et en les appliquant à ses réalisations, à ses éditoriaux et à ses vidéos musicales. Véritable accro du maquillage, elle possède une connaissance encyclopédique des marques, des méthodes d'application et des meilleurs produits, des héros des rayons de pharmacie jusqu'aux produits phares des marques de luxe. En perfectionnant son art, Halsey a souvent dû créer des mélanges et corriger des couleurs pour atteindre de nouveaux niveaux de vitalité, d'intensité pigmentaire et de brillance. Grâce à ses vastes connaissances de base du secteur de la beauté, elle a créé une marque fondée sur des formules mettant l'accent sur la performance, qui propose des produits découlant d'un travail acharné, axés sur la finition et la qualité plutôt que sur le battage publicitaire.

« Le maquillage est un art, et l'art, ce sont des accidents heureux, et non pas un idéal unique de perfection, a déclaré Halsey, fondatrice et cheffe de la création d'about-face. C'est lorsque je crée des apparences sans suivre aucune règle que je me sens véritablement libre. L'industrie de la beauté repose sur des normes, et je veux encourager les gens à les remettre en question et à laisser la place à l'imperfection et au plaisir. »

La collection de lancement d'about-face, qui incarne le style personnel et l'amour de la diversité et de la beauté de Halsey, propose trois franchises distinctes : Light Lock, Matte et Shadowstick. Light Lock, sa gamme phare de rehausseurs à la brillance stratosphérique, comprend les produits Stick, Powder, Fluid et Lip Gloss. La gamme Matte offre des couleurs veloutées, lisses, et très intenses. Elle comprend les produits Paint-It Matte Lip, Matte Fix Lip Pencils et Matte Fluid Eye Paint, ainsi qu'une brume fixante offerte avec éponge à maquillage pour le visage. Les Shadowsticks sont des crayons ombres à paupières précis et polyvalents aux tons pastels perlés doux, ainsi que velours mat haute intensité en blanc, bleu sarcelle et noir, offrant une variété de styles différents pour le tracé des yeux et des paupières. La collection de lancement comprend 10 catégories de produits (y compris les outils de beauté et les sacs cosmétiques à édition limitée) pour un total de 40 produits. Tous les produits about-face sont végétaliens, propres et non testés sur les animaux. Les prix varient de 17 $ à 32 $.

La collection about-face sera offerte en vente directe aux consommateurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Europe sur www.aboutface.com, ainsi que dans la nouvelle édition limitée du Glam Bag X sur www.ipsy.com, dans le cadre d'un partenariat exclusif d'un an avec Ipsy. Le prochain lancement de la collection about-face, sous le thème Anti-Valentin's Day, aura lieu au début de février 2021. Il mettra en vedette une gamme de rouge à lèvres mats à édition limitée.

Le maquillage sans règles. Conçu par Halsey pour révéler les multiples versions de votre moi, about-face est une collection de maquillage multidimensionnelle pour tous et partout, fondée sur le principe selon lequel chaque individu a plusieurs facettes et que les humains sont des êtres bizarres, complexes et d'une beauté imparfaite. Chaque individu a sa méthode personnelle, désordonnée et un peu folle de devenir la meilleure version de lui-même. C'est pour cette raison que nous créons des produits qui valorisent le travail acharné, plutôt que le battage publicitaire, et qui sont conçus pour célébrer le voyage entrepris pour devenir les différentes versions de nous-mêmes, celles que nous finissons par incarner, et toutes les versions expérimentales réalisées en cours de route.

L'autrice-compositrice-interprète à grand succès Halsey, plusieurs fois platine, primée aux Grammy, lauréate d'un prix GRAMMY®, a fait parler d'elle pour la première fois en 2015 avec son premier album studio, Badlands, lequel a été certifié platine par le RIAA à deux reprises. Son deuxième album, Hopeless Fountain Kingdom, a atteint la première position du palmarès Billboard Top 200 dès son lancement. Depuis, Halsey a poursuivi son succès avec son single « Without Me » certifié sept fois platine, qui a fait d'elle la première et unique artiste féminine dont au moins trois chansons ont figuré au palmarès Billboard Hot 100 pendant 50 semaines. Halsey continue de repousser les limites de la création, élargissant son influence au-delà de la musique. En 2019, elle a reçu le prix Hal David Starlight présenté par le Songwriters Hall of Fame en reconnaissance de ses talents d'autrice-compositrice. En 2020, Halsey sort son dernier album, Manic, pour lequel elle reçoit des critiques élogieuses. L'album a déjà été certifié platine par le RIAA, tout comme le single « Graveyard », qui figure sur l'album. Plus récemment, on a annoncé qu'elle sera la productrice exécutive et la vedette de « The Players Table » aux côtés de Sydney Sweeney et elle a lancé en novembre 2020 son premier recueil de poésie original, « I Would Leave Me If I Could », qui fait d'elle une autrice à succès du New York Times.

