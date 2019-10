Halloween : prudence dans les rues

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec, dont Contrôle routier Québec, en collaboration avec les services de police du Québec, invitent parents et enfants à s'amuser et à se déplacer dans le respect des règles lors de cette traditionnelle chasse aux bonbons.

Conseils aux enfants

Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes. Maquille-toi plutôt que de porter un masque. Utilise une lampe de poche. Informe tes parents de ton trajet et de l'heure de ton retour. Sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et attends à l'extérieur des maisons. Parcours un côté de la rue à la fois et évite de traverser inutilement. Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Ne t'approche pas des véhicules ou n'y monte pas sans la permission de tes parents. Vérifie tes friandises avec tes parents pour t'assurer de les manger sans danger.

Si vous devez vous déplacer en voiture, ralentissez et anticipez la présence de petits monstres excités sur votre route. Et surtout, soyez patient et courtois, les enfants ont du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules.

