Les installations pourront recycler 50 000 tonnes de batteries au plomb par an tout en prévenant potentiellement 30 millions de kilogrammes d'émissions de GES chaque année.

HOUSTON, 21 juin 2023 /CNW/ - ACE Green Recycling (ACE) a signé un accord de fourniture d'équipement et d'octroi de permis avec Hakurnas Lead Works Ltd. pour établir des installations de recyclage de batteries sans émissions de gaz à effet de serre (GES) en Israël et en Roumanie. ACE déploiera sa technologie exclusive de recyclage de batteries au plomb à émission zéro chez le premier producteur de plomb secondaire d'Israël afin de créer progressivement 50 000 tonnes de capacité de recyclage de batteries au plomb par an, ce qui se traduit par des ventes annuelles de plomb métallique d'environ 60 millions de dollars américains.

Joint Logo_Ace Green Recycling_Hakurnas Lead Works

Hakurnas est la première fonderie de plomb de seconde fusion du Moyen-Orient, avec plus de 60 ans de succès en Israël. Au cours de cette période, elle s'est affirmée comme l'un des principaux fournisseurs de plomb en Europe et en Amérique du Nord avec sa marque approuvée par la LME et, grâce à ce partenariat, l'entreprise prévoit d'avoir un impact positif sur les objectifs de ces régions en matière de réduction des émissions de carbone.

Miron Badin, chef de la direction et propriétaire de Hakurnas, a déclaré : « Nous avons immédiatement reconnu la valeur de la technologie qu'ACE nous offrait et nous sommes ravis de nous joindre à elle pour orienter l'industrie dans une nouvelle direction plus durable. Il est important pour nous d'établir des liens avec ACE afin de devenir les premiers à adopter une technologie aussi radicale, car Hakurnas vise toujours à être à l'avant-garde du développement dans notre industrie. »

Les batteries au plomb sont un élément clé dans les secteurs de l'automobile et des télécommunications, tout en jouant un rôle crucial dans la transition énergétique pour le stockage d'énergie renouvelable. Traditionnellement, les batteries au plomb sont recyclées au moyen d'un procédé de fusion qui exige des températures de fonctionnement de plus de 1 000 °C, ce qui produit d'importantes émissions de GES et des déchets solides toxiques qui doivent être enfouis.

Contrairement à la fusion, la technologie de recyclage d'ACE remplace le four de fusion et fonctionne à température ambiante, à l'électricité, ne produit aucune émission de GES de portée 1 et réduit les déchets solides de plus de 80 %. Le processus améliorera grandement la rentabilité de Hakurnas et réduira au minimum les risques pour l'exploitant et l'environnement.

« Hakurnas a toujours été une entreprise innovante et, grâce à ce partenariat, nous considérons qu'elle établit de nouvelles références pour le recyclage des batteries au plomb en Europe et au Moyen-Orient, ouvrant ainsi la voie aux autres recycleurs de batteries de la région. Cet accord de partenariat avec Hakurnas cadre parfaitement avec l'engagement continu des deux entreprises à faire en sorte que l'électrification mondiale soit non seulement rentable, mais aussi durable », a déclaré Nishchay Chadha, chef de la direction d'ACE Green.

Dans le cadre de la transaction, ACE vendra son équipement et ses produits chimiques exclusifs à Hakurnas et fournira un soutien technique et d'ingénierie pour l'installation, la mise en service et l'optimisation des processus. Les opérations initiales à l'aide de l'équipement d'ACE devraient commencer à l'usine Hakurnas d'Ashdod d'ici le quatrième trimestre de 2023, et elles devraient ensuite être mises à l'échelle par étapes à la suite des autorisations appropriées.

Une fois entièrement mises en place, ces installations devraient recycler 50 000 tonnes de batteries usagées chaque année, ce qui évitera l'émission de 30 000 tonnes de CO 2 , empêchera 2 400 tonnes de déchets solides d'être enfouies, recyclera plus de 3 500 tonnes de plastique et fournira des emplois verts durables bien rémunérés à la collectivité.

L'accord permet également une collaboration plus poussée entre les entreprises afin d'utiliser les processus exclusifs de recyclage des batteries au lithium-ion d'ACE pour mettre en place de nouveaux projets en Israël et en Roumanie, encore une fois en utilisant la technologie hydrométallurgique d'ACE.

Farid Ahmed, vice-président d'ACE pour Global Strategy & Business Development et un pilier de longue date de l'industrie internationale du plomb, a déclaré : « Hakurnas est un partenaire naturel d'ACE. Nous sommes ravis de travailler aussi étroitement avec une entreprise qui partage notre conviction que l'industrie du plomb doit continuellement innover pour s'acquitter de son mandat d'exploitation. Hakurnas fait partie des producteurs de plomb qui font déjà un excellent travail de recyclage selon les normes les plus élevées, mais qui reconnaît aussi que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous voulons donner à l'industrie les meilleurs outils pour faire un meilleur travail. »

ACE est un leader sur le marché du recyclage des batteries au plomb et au lithium-ion et vise à lever 100 millions de dollars américains dans le cadre de son prochain cycle de financement pour soutenir ses ambitieux plans d'expansion. L'entreprise a une équipe de plus de 70 personnes et son siège social est situé aux États-Unis et à Singapour.

Énoncés prospectifs

Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant les capacités technologiques d'ACE et ses aspirations commerciales futures. Tous les énoncés sont fondés sur les attentes actuelles d'ACE et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes opérationnels et techniques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus décrits, sous-entendus ou projetés dans tout énoncé prospectif, notamment : les approbations réglementaires, les changements technologiques imprévus, les incertitudes inhérentes au développement technologique, la mise à l'échelle et le déploiement, la protection de la propriété intellectuelle, les sources et la disponibilité du financement par des tiers.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2105742/Joint_Ace_Green_Recycling_Hakurnas_Lead_Works.jpg

SOURCE ACE Green Recycling

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Aaron Wee, [email protected]