Haivision annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2021

Haivision affiche des résultats record au quatrième trimestre et une croissance des produits de 22,3 % d'un exercice à l'autre

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société ») (TSX: HAI), fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de vidéo sur protocole IP en temps réel, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2021.

« L'exercice 2021 aura été le meilleur de notre histoire; nous l'avons entamé avec un important premier appel public à l'épargne, pour ensuite faire l'acquisition marquante de CineMassive, contracter une facilité de crédit améliorée auprès de BMO et lancer deux nouvelles plateformes SaaS », a déclaré Mirko Wicha, président et chef de la direction de Haivision.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2021

Les produits se sont chiffrés à 27,1 M$, ce qui représente une hausse de 22,3 % comparativement à 22,1 M$ pour le quatrième trimestre de 2020, un résultat trimestriel record.





Le BAIIA ajusté* a été positif pour un 32 e trimestre consécutif.





trimestre consécutif. Le bénéfice net s'est établi à 0,2 M$ pour le trimestre.

Résultats financiers de l'exercice 2021

Les produits se sont chiffrés à 92,6 M$, ce qui représente une hausse de 11,4 % comparativement à 83,1 M$ pour l'exercice 2020, un résultat annuel record.

Le BAIIA ajusté* s'est chiffré à 12,3 M$, ce qui représente une hausse de 24,6 % comparativement à 9,9 M$ à l'exercice 2020.

La marge du BAIIA ajusté* s'est établie à 13,3 %, une hausse comparativement à la marge de 11,9 % réalisée à l'exercice 2020.

Le BAIIA ajusté* a été positif pour un 14 e exercice consécutif.

exercice consécutif. La perte nette s'est chiffrée à 8,8 M$ pour l'exercice, ce qui représente une diminution de 14,6 M$ par rapport à l'exercice précédent. La perte nette tient notamment au paiement fondé sur des actions de 16,8 M$.

La dette bancaire a été entièrement éteinte.

La trésorerie se chiffrait à 26,8 M$ à la fin de l'exercice.

Faits saillants de la Société pour l'exercice 2021

Notre initiative TFS à code source libre a célébré son quatrième anniversaire; elle a accueilli son 500 e membre et des piliers du secteur comme Google, Sony, SK Telecom et Lumen Technologies.

membre et des piliers du secteur comme Google, Sony, SK Telecom et Lumen Technologies. Nous avons procédé au lancement de deux plateformes SaaS : Haivision Connect, une nouvelle plateforme visant à simplifier le contenu vidéo en continu pour le secteur des services religieux, ainsi que Haivision Hub, une nouvelle plateforme qui aide les radiodiffuseurs à acheminer du contenu vidéo au moyen de l'infonuagique à l'échelle mondiale.

Nous avons reçu le prix des lecteurs du magazine Streaming Media dans la catégorie de la meilleure plateforme de gestion de contenu vidéo d'entreprise.

Nous avons acquis CineMassive Displays, LLC, un chef de file des solutions de collaboration visuelle appliquées aux activités critiques.

Nous avons contracté une facilité de crédit renouvelable de 35 M$ avec BMO, laquelle comprend une disposition accordéon nous permettant de porter le montant de la facilité à 60 M$.

Nous avons éliminé tous les emprunts généraux (y compris le PPP obtenu en vertu de la CARES Act, pour lequel la Small Business Administration nous a accordé une dispense de remboursement).

Trois membres externes se sont joints à notre conseil d'administration, dont Julie Tremblay , Sidney Horn et le major-général Lee K. Levy II , USAF (ret).

, et le major-général , USAF (ret). Nous avons présenté un nouveau régime d'actionnariat afin d'offrir aux employés des occasions de détenir une partie de l'entreprise.

« Nous sommes emballés par la récente acquisition de CineMassive, qui a déjà donné lieu à des synergies, les équipes effectuant des ventes croisées de solutions auprès de leurs clients des secteurs commercial et militaire, a déclaré Mirko Wicha, président du conseil et chef de la direction de Haivision. En outre, nos activités en matière de radiodiffusion continuent de prospérer grâce à nos solutions adaptées aux flux de travail à distance si nécessaires de nos jours. »

« De plus, notre capacité à générer un BAIIA ajusté et un bénéfice net a dépassé nos attentes jusqu'à présent, et nous continuons de nous concentrer sur l'efficience opérationnelle et l'exécution de notre stratégie d'acquisition », a ajouté M. Wicha.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2021

Au quatrième trimestre, les produits se sont chiffrés à 27,1 M$, une hausse de 22 % par rapport à 22,1 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent. L'acquisition récente de CineMassive a fourni un apport de 5,1 M$ à l'ensemble des produits. Les marges brutes* pour le trimestre se sont établies à 70,8 %, contre 76,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des marges brutes* tient en grande partie à l'ajout des activités de CineMassive, dont les activités ont historiquement généré une marge brute généralement inférieure à celle des activités traditionnelles de Haivision. Le BAIIA ajusté* de 1,8 M$ pour le trimestre est demeuré assez stable par rapport à l'exercice précédent, mais met en lumière l'occasion de réaliser des efficiences opérationnelles grâce à ce regroupement d'entreprises. Le bénéfice net s'est établi à 0,2 M$ pour le trimestre, comparativement à 1,5 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison du paiement fondé sur des actions, des amortissements relatifs à l'acquisition de CineMassive et des coûts liés au fait d'être une société ouverte.

Résultats financiers de l'exercice 2021

Les produits se sont chiffrés à 92,6 M$ pour l'exercice 2021, ce qui représente une hausse de 11 % comparativement à 83,1 M$ à l'exercice précédent. Les marges brutes* pour l'exercice ont légèrement diminué pour s'établir à 74,9 %, comparativement à 76,7 % à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation pour l'exercice 2021 s'est chiffrée à 5,5 M$ et tient notamment à un paiement fondé sur des actions sans effet sur la trésorerie de 18,6 M$, qui comprend un paiement fondé sur des actions sans effet sur la trésorerie de 14,2 M$ lié à l'ancien régime d'options des employés. Les options attribuées dans le cadre de l'ancien régime ne peuvent être exercées qu'à la suite d'un événement de liquidité (tel que notre premier appel public à l'épargne, survenu plus tôt au cours de l'exercice). Le BAIIA ajusté* s'est établi à 12,3 M$ pour l'exercice clos le 31 octobre 2021, en hausse de 24,3 % par rapport à l'exercice 2020, ce qui représente une croissance supérieure à celle des produits. Dan Rabinowitz, chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre performance pour l'exercice 2021; nous avons réalisé des efficiences opérationnelles dans un contexte difficile. Nos résultats demeurent vigoureux malgré le fait que le secteur ait dû composer avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement, un contexte difficile en matière d'embauche ainsi que des changements fondamentaux des activités opérationnelles en raison de la pandémie. Notre performance est d'autant plus impressionnante compte tenu des importantes charges additionnelles liées au fait d'être une société ouverte. »

Avis relatif à la conférence téléphonique

Haivision tiendra une conférence téléphonique le mardi 25 janvier 2022, à 17 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre.

Pour participer à cette conférence téléphonique, veuillez utiliser le lien suivant : http://www.directeventreg.com/registration/event/5238868. Après vous être inscrit, vous recevrez un courriel contenant les coordonnées de l'accès téléphonique et un code d'accès unique.

* Représente une mesure non conforme aux normes IFRS. Pour la définition pertinente, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS » ci-après. Le cas échéant, un rapprochement des mesures non conformes aux normes IFRS et des mesures financières les plus directement comparables aux normes IFRS est présenté dans les tableaux figurant à la fin du présent communiqué et dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2021.

États financiers, rapport de gestion et renseignements supplémentaires

Les états financiers consolidés audités de Haivision pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 (les « états financiers de l'exercice 2021 »), le rapport de gestion connexe ainsi que des renseignements supplémentaires sur Haivision et ses activités sont présentés sous le profil de Haivision sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. L'information financière figurant dans le présent communiqué de presse a été tirée des états financiers de l'exercice 2021.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, notamment, des énoncés concernant les occasions de croissance de la Société et sa capacité de mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'emploi de verbes ou d'expressions comme « planifier », « cibler », « croire », « être susceptible de », « il est possible que », « être positionné pour », « prévoir », « avoir l'intention de », « supposer », « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », ou par des variations de ces verbes ou expressions ou par certains énoncés indiquant que certaines mesures pourraient être prises, que certains événements pourraient survenir ou que certains résultats pourraient être atteints. De plus, les énoncés qui portent sur des attentes, des projections ou une autre description de circonstances ou d'événements futurs contiennent des informations prospectives. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques ni des garanties de rendements futurs. Ils témoignent plutôt des attentes, des prévisions ou des estimations courantes de la direction en ce qui a trait à des événements et des résultats d'exploitation futurs.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'avis, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient considérés comme raisonnables par Haivision à la date du présent communiqué, sont assujettis à des incertitudes inhérentes, à des risques et à des changements de circonstances qui peuvent être très différents de ceux qui sont envisagés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société et dans d'autres documents que la Société a déposés périodiquement et qu'elle déposera périodiquement à l'avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autres autorités analogues au Canada. Tous ces documents sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable sur Haivision, mais ils doivent être étudiés soigneusement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Haivision se dégage de toute obligation de mettre à jour publiquement des énoncés prospectifs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Les états financiers consolidés de Haivision pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Le présent communiqué fait mention de certaines mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA », la « marge brute », le « BAIIA ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté ». Ces mesures ne sont pas reconnues en vertu des normes IFRS, et elles n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de l'information financière présentée conformément aux normes IFRS. Ces mesures non conformes aux normes IFRS visent à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance opérationnelle et font ressortir les tendances de nos activités qui pourraient ne pas être apparentes autrement, lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment les mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Le BAIIA ajusté constitue une mesure complémentaire utilisée par la direction afin d'évaluer la performance financière de nos activités. Le BAIIA ajusté est également une mesure clé que la direction utilise avant de réaliser tout investissement stratégique ou de tirer parti d'une occasion de financement. Le BAIIA s'entend du bénéfice (de la perte) avant impôt sur le résultat, amortissements et charges financières, et le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA ajusté pour tenir compte de la rémunération fondée sur des actions et de certains éléments de charge non récurrents. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. La marge brute est calculée en divisant le bénéfice brut par les produits. La marge brute est calculée en divisant le bénéfice brut par les produits.

Un rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette) est présenté dans les tableaux inclus à la fin du présent communiqué de presse ainsi que dans le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2021.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel. Grâce à nos technologies axées sur le nuage connecté et les appareils périphériques intelligents, les sociétés du monde entier peuvent communiquer avec leurs auditoires, améliorer la collaboration et soutenir la prise de décisions. Nous fournissons des solutions de diffusion vidéo en direct de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables à l'échelle mondiale. Haivision permet d'utiliser son protocole TFS primé de diffusion vidéo en continu et à faible latence à l'aide d'un code source libre et a fondé l'Alliance SRT afin de promouvoir son adoption. Récipiendaire d'un Emmy® de la technologie et de l'ingénierie de la National Academy of Television Arts and Sciences, Haivision continuera de faire évoluer la vidéo sur protocole IP dans l'avenir. Fondée en 2004, Haivision a établi son siège social à Montréal et à Chicago et elle possède des bureaux ainsi que des équipes de vente et de soutien dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter haivision.com.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)













Trimestres

clos les 31 octobre

Exercices

clos les 31 octobre



2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

Produits 27 060

22 124

92 591

83 112

Coût des ventes 7 892

5 212

23 265

19 364

Bénéfice brut 19 168

16 912

69 326

63 749



























Charges























Frais de vente et de commercialisation 7 219

5 806

21 205

20 411

Charges d'exploitation et de soutien 2 170

1 099

5 505

4 906

Frais de recherche et développement 5 740

4 594

18 617

19 450

Frais généraux et administratifs 3 719

3 999

12 655

10 822

Paiement fondé sur des actions 816

--

16 831

--



19 664

15 498

74 813

55 589



























Bénéfice (perte) d'exploitation (496)

1 414

(5 487)

8 160

Charges financières 145

78

393

345

Bénéfice (perte) avant impôt sur le

résultat (641)

1 336

(5 880)

7 815



























Impôt sur le résultat























Exigible 67

905

3 782

2 603

Différé (879)

(1 055)

(879)

(585)



(812)

(150)

2 903

2 018



























Bénéfice net (perte nette) 171

1 486

(8 783)

5 797



























Autres éléments de bénéfice global

(de perte globale)























Écart de change (1 594)

(78)

(2 373)

144

Bénéfice global (perte globale) (1 423)

1 408

(11 156)

5 941



























Bénéfice net par action























Bénéfice net (perte nette) par action

(de base et dilué) 0,02 $

0,10 $

(0,34) $

0,38 $

Nombre moyen pondéré d'actions

ordinaires en circulation























De base 28 761 365

15 340 715

25 783 477

15 374 460

Dilué 29 363 158

15 340 715

25 783 477

15 374 460



(en milliers de dollars canadiens)















Au

31 octobre 2021



Au

31 octobre 2020





$



$

















Actif









Actifs courants









Trésorerie 26 838



15 715

Créances clients et autres débiteurs 19 476



10 801

Crédits d'impôt à l'investissement à recevoir 2 000



2 275

Stocks 8 840



5 988

Charges payées d'avance 3 226



908



60 380



35 687













Immobilisations corporelles 1 848



898

Actifs au titre de droits d'utilisation 7 926



3 184

Immobilisations incorporelles 17 533



2 283

Goodwill 30 079



14 745

Crédits d'impôt à l'investissement non remboursables à

recevoir 2 535



3 861

Impôt différé 2 179



147



62 100



25 118



122 480



60 805













Passif









Passifs courants









Dettes fournisseurs et autres créditeurs 12 504



12 892

Impôt sur le résultat à payer 2 960



2 484

Tranche courante des obligations locatives 1 002



571

Produits différés 7 913



6 470

Tranche courante des emprunts à terme --



1 180



24 379



23 597













Obligations locatives 7 587



3 075

Produits différés 1 593



1 310

Emprunts à terme --



2 749



33 559



30 731













Capitaux propres









Capital social 89 785



20 934

Bénéfices non distribués (3 002)



7 313

Réserve liée aux options sur actions 2 684



--

Écart de change cumulé (546)



1 827



88 921



30 074



122 480



60 805



(en milliers de dollars canadiens)









Trimestres

clos les 31 octobre

Exercices

clos les 31 octobre

2021

2020

2021

2020



$

$

$

$

Bénéfice net (perte nette0 171

1 486

(8 783)

5 797

Impôt sur le résultat (812)

(150)

2 903

2 018



























Bénéfice avant impôt sur le résultat (641)

1 336

(5 880)

7 815



























Amortissement des immobilisations

corporelles 545

117

1 429

576

Amortissement des immobilisations

incorporelles 896

320

1 311

1 162

Paiements fondés sur des actions 815

--

16 831

--

Charges financières 145

78

393

345





















































BAIIA1 1 760

1 851

14 084

9 898



























Charges non récurrentes :























Dispense de remboursement de

l'emprunt associé au PPP --

--

(1 772)

--



























BAIIA ajusté1 1 760

1 851

12 312

9 898



























Marge du BAIIA ajusté1 6,5 %

8,4 %

13,3 %

11,9 %































___________________ Note : 1. Mesure non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS ».

SOURCE Haivision Systems Inc.

Renseignements: Glen Akselrod, Bristol Capital, 905 326-1888, poste 1, [email protected]; Dan Rabinowitz, Chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, 847 362-6800, poste 7209, [email protected]