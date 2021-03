MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société ») (TSX: HAI), fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de vidéo sur protocole IP en temps réel, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 janvier 2021.

Mirko Wicha, président du conseil et chef de la direction de Haivision, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir enregistré des produits et une croissance du BAIIA ajusté inégalés au cours de notre premier trimestre de l'exercice 2021. Nous continuons de nous concentrer sur notre stratégie de fusion et d'acquisition et prévoyons mener à bien la première acquisition qui se traduira par des retombées importantes de six à neuf mois après la conclusion de notre PAPE fructueux. »

Voici les faits saillants financiers et de la Société du premier trimestre de 2021 :

Les produits ont atteint 23,0 millions de dollars, soit une hausse de 18,4 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

Notre marge brute* s'est élevée à 76,4 %, ce qui représente 30 pdb de plus par rapport au T1 de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté* a atteint 3,6 millions de dollars, soit une progression de 523 % comparativement au T1 de l'exercice précédent.

Le 16 décembre 2020, nous avons conclu notre premier appel public à l'épargne dans le cadre duquel nous avons recueilli un produit brut totalisant 34,5 millions de dollars et avons émis 5 750 000 actions ordinaires au prix de 6,00 $ l'action.

La Société a enregistré des produits inégalés au premier trimestre de 2021, soit 23,0 millions de dollars, représentant une croissance de 18,4 % comparativement à la même période de l'exercice 2020. Le BAIIA ajusté* a atteint 3,6 millions de dollars, soit une progression de 523 % par rapport au trimestre clos le 31 janvier 2020. La marge du BAIIA ajusté* pour le trimestre clos le 31 janvier 2021 s'est élevée à 15,5 % comparativement à 3,0 % à la même période de l'exercice précédent. Dan Rabinowitz, chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, a déclaré : « La marge du BAIIA ajusté enregistrée au premier trimestre démontre clairement que nous nous concentrons sur l'efficacité opérationnelle compte tenu de nos marges d'exploitation en hausse. »

La Société a comptabilisé une perte nette de 12,6 millions de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, comparativement à une perte nette de 0,1 million de dollars pour la même période au cours de l'exercice 2020, qui a été totalement attribuable à une dépense unique non récurrente de 14,1 millions de dollars au titre de paiements fondés sur des actions résultant de l'exercice d'options dans le cadre de notre ancien régime d'options d'achat d'actions à l'intention des employés (le « régime d'OAAE »). Le régime d'OAAE comprenait une disposition selon laquelle les options ne peuvent être exercées que si un cas de liquidation survient, comme un premier appel public à l'épargne.

Mirko Wicha a ajouté : « Notre objectif dans un avenir prévisible n'a pas changé. Nous prévoyons poursuivre la croissance vigoureuse de nos activités existantes tout en nous concentrant sur notre stratégie d'acquisition pour stimuler le chiffre d'affaires et rehausser l'efficacité opérationnelle. »

Mise à jour concernant l'exercice 2021

En ce qui a trait aux attentes de la Société à l'égard des objectifs financiers pour le reste de l'exercice, en raison de la solide performance enregistrée au premier trimestre, nos prévisions à l'égard des produits pour l'exercice se situent entre 93 M$ et 94 M$. Veuillez vous reporter à la section sur les déclarations prospectives ci-après, qui fait partie intégrante du présent communiqué de presse.

Avis relatif à la conférence téléphonique

Haivision tiendra une conférence téléphonique le jeudi 11 mars 2021, à 16 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre. Pour participer à cette conférence téléphonique, veuillez utiliser le lien suivant : http://www.directeventreg.com/registration/event/9074985. Après vous être inscrit, vous recevrez un courriel contenant les coordonnées de l'accès téléphonique et un code d'accès unique.

* Représente une mesure non conforme aux IFRS. Pour la définition pertinente, veuillez vous reporter à la définition des « Mesures non conformes aux IFRS » ci-après. Un rapprochement de cette mesure non conforme aux IFRS et de la mesure financière la plus directement comparable aux IFRS est compris dans les tableaux à la fin du présent communiqué et dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 janvier 2021.

États financiers, rapport de gestion et renseignements supplémentaires

Les états financiers consolidés audités de Haivision pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2021 (les « états financiers du premier trimestre »), le rapport de gestion connexe ainsi que des renseignements supplémentaires sur Haivision et ses activités sont présentés sous le profil de Haivision sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. L'information financière figurant dans le présent communiqué de presse a été tirée des états financiers du premier trimestre.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, notamment, des énoncés concernant les occasions de croissance de la Société et sa capacité de mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'emploi de verbes ou d'expressions comme « planifier », « cibler », « croire », « s'attendre à », « être susceptible de », « il est possible que », « être positionné pour », « prévoir », « avoir l'intention de », « supposer », « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », ou par des variations de ces verbes ou expressions ou par certains énoncés indiquant que certaines mesures pourraient être prises, que certains événements pourraient survenir ou que certains résultats pourraient être atteints. De plus, les énoncés qui portent sur des attentes, des projections ou une autre description de circonstances ou d'événements futurs contiennent des informations prospectives. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques ni des garanties de rendements futurs. Ils témoignent plutôt des attentes, des prévisions ou des estimations courantes de la direction en ce qui a trait à des événements et des résultats d'exploitation futurs.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'avis, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient considérés comme raisonnables par Haivision à la date du présent communiqué, sont assujettis à des incertitudes inhérentes, à des risques et à des changements de circonstances qui peuvent être très différents de ceux qui sont envisagés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société et dans d'autres documents que la Société a déposés périodiquement et qu'elle déposera périodiquement à l'avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autres autorités analogues au Canada. Tous ces documents sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne sont pas censés constituer une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence défavorable sur Haivision, mais ils doivent être étudiés soigneusement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Haivision se dégage de toute obligation de mettre à jour publiquement des énoncés prospectifs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

De plus, les indications de Haivision concernant les produits sont considérées comme des énoncés prospectifs. Ce qui précède démontre les objectifs de Haivision. Ils ne constituent pas des prévisions ou des estimations de sa situation financière, mais sont plutôt fondés sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques, ainsi que ses perspectives et ses initiatives sur le plan de la croissance. Les évaluations et les perspectives de la direction concernant les produits qui figurent aux présentes sont, en général, fondées sur les hypothèses suivantes : a) les résultats d'exploitation de Haivision continueront de correspondre à ceux qui sont prévus, b) Haivision réussira à donner suite à ses principales priorités en matière de croissance stratégique, c) Haivision conservera et fera croître sa clientèle et sa part de marché existantes, d) Haivision pourra tirer parti de perspectives et d'occasions futures et matérialiser les synergies connexes, y compris à l'égard des acquisitions, e) des changements ne seront pas apportés aux questions législatives ou réglementaires qui pourraient nuire aux activités de Haivision, f) les lois fiscales actuelles demeureront en vigueur et ne seront pas modifiées de façon importante, g) la conjoncture demeurera relativement stable pendant la période et h) les secteurs dans lesquels Haivision exerce des activités continueront de croître comme par le passé. Haivision est d'avis que ces hypothèses sont raisonnables dans les circonstances étant donné la période visée par ces projections et cibles. La possibilité de réaliser les produits cibles mentionnés ci-dessus est assujettie à des risques importants, dont les suivants : a) Haivision ne réussira pas à donner suite à ses principales priorités en matière de croissance stratégique et b) Haivision ne pourra conserver et faire croître sa clientèle et sa part de marché existantes. Ces estimations ont été préparées par la direction et relèvent de sa responsabilité. L'auditeur indépendant de Haivision n'a pas examiné ces estimations, ne donne pas son avis à leur sujet et ne donne aucune autre forme d'assurance à leur égard.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Les états financiers consolidés de Haivision pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2021 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Le présent communiqué fait mention de certaines mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté ». Ces mesures ne sont pas reconnues en vertu des normes IFRS, et elles n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de l'information financière présentée conformément aux normes IFRS. Ces mesures non conformes aux normes IFRS visent à fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance opérationnelle et font ressortir les tendances de nos activités qui pourraient ne pas être apparentes autrement, lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment les mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Le BAIIA ajusté constitue une mesure complémentaire utilisée par la direction afin d'évaluer la performance financière de nos activités. Le BAIIA ajusté est également une mesure clé que la direction utilise avant de réaliser tout investissement stratégique ou de tirer parti d'une occasion de financement. Le BAIIA s'entend du bénéfice (de la perte) avant impôt sur le résultat, amortissements et charges financières, et le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA ajusté pour tenir compte de la rémunération fondée sur des actions et de certains éléments de charge non récurrents. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. La marge brute est calculée en divisant le bénéfice brut par les produits.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel. Grâce à nos technologies axées sur le nuage connecté et les appareils périphériques intelligents, les sociétés du monde entier peuvent communiquer avec leurs auditoires, améliorer la collaboration et soutenir la prise de décisions. Nous fournissons des solutions de diffusion vidéo en direct de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables à l'échelle mondiale. Haivision permet d'utiliser son protocole TFS primé de diffusion vidéo en continu et à faible latence à l'aide d'un code source libre et a fondé l'Alliance SRT afin de promouvoir son adoption. Récipiendaire d'un Emmy® de la technologie et de l'ingénierie de la National Academy of Television Arts and Sciences, Haivision continuera de faire évoluer la vidéo sur protocole IP dans l'avenir. Fondée en 2004, Haivision a établi son siège social à Montréal et à Chicago et elle possède des bureaux ainsi que des équipes de vente et de support dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter haivision.com.

(en milliers de dollars canadiens)

(sauf les données par action) Trimestres clos les

31 janvier

2021 2020

$ $





Produits 22 985 19 413 Coût des ventes 5 433 4 636 Bénéfice brut 17 552 14 777





Charges



Frais de vente et de commercialisation 5 109 5 191 Charges d'exploitation et de soutien 1 319 1 338 Frais de recherche et développement 4 879 5 443 Frais généraux et administratifs 3 109 2 564 Paiements fondés sur des actions 14 449 --

28 865 14 536





(Perte) bénéfice d'exploitation (11 313) 241 Charges financières 109 101 (Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat (11 421) 140











Impôt sur le résultat



Exigible 952 258 718 Différé (288) (3 340)

664 255 378





Perte nette (12 086) (115 596)





Écart de change (490) 51 868 Perte globale (12 575) (63 728)





Perte nette par action



Perte nette par action (de base et dilué) (0,60) (0,01) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation

(de base et dilué) 21 098 923 15 414 410

(en milliers de dollars canadiens)





Au 31 janvier

2021 Au 31 octobre

2020

$ $











Actif



Actifs courants



Trésorerie 45 813 15 715 Créances clients et autres débiteurs 13 349 12 763 Crédits d'impôt à l'investissement à recevoir 2 275 2 275 Stocks 4 927 5 988 Charges payées d'avance 2 370 908

68 734 37 649





Immobilisations corporelles 886 898 Actifs au titre de droits d'utilisation 3 039 3 184 Immobilisations incorporelles 2 145 2 283 Goodwill 14 256 14 745 Crédits d'impôt à l'investissement non remboursables à recevoir 4 248 3 861 Impôt différé 1 617 147

26 191 25 118

94 925 62 767





Passif



Passifs courants



Dettes fournisseurs et autres créditeurs 7 636 12 892 Impôt sur le résultat à payer 3 411 2 484 Tranche courante des obligations locatives 528 570 Produits différés 8 465 8 102 Tranche courante des emprunts à terme 1 086 1 180

21 126 25 228





Obligations locatives 2 990 3 075 Produits différés 1 673 1 641 Emprunts à terme 2 684 2 749 Impôt différé -- -- Avantage incitatif reporté -- --

28 473 32 693





Capitaux propres



Capital social 71 096 20 934 Options sur actions 323 -- Bénéfices non distribués (6 304) 7 313 Écart de change cumulé 1 337 1 827

66 452 30 074

94 925 62 767

(en milliers de dollars canadiens)

(sauf les données par action) Trimestres clos les

31 janvier

2021

2020



$

$











Bénéfice net (12 203)

(116)

Impôt sur le résultat 5 433

255











Bénéfice avant impôt sur le résultat (11 422)

140

Amortissement des immobilisations corporelles 289

158

Amortissement des immobilisations incorporelles 138

173

Paiements fondés sur des actions 14 449

--

Charges financières 109

101











BAIIA ajusté1 3 563

572











Marge du BAIIA ajusté1 15,5 % 3,0 %

________________ Note : 1. Mesure non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux normes IFRS ».

SOURCE Haivision Systems Inc.

Renseignements: Dan Rabinowitz, Chef des finances et vice-président directeur, Exploitation, 847 362-6800, poste 7209, [email protected]