MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW/ - HaiLa Technologies Inc., une start-up canadienne de semi-conducteurs sans usine, développe une plateforme de communication IoT à ultra faible consommation d'énergie. HaiLa, annonce l'obtention de 3 M$ du gouvernement Canadien (TDDC) afin de poursuivre le développement d'une solution durable pour résoudre la problématique de consommation d'énergie des appareils IoT.

Le soutien financier indispensable de TDDC aide les entrepreneurs à mettre au point des innovations en matière de technologies propres et à les commercialiser, favorise la création d'un marché canadien des technologies propres robuste et permet de bâtir l'économie de l'après-pandémie. Nous assurerons ainsi une relance verte et un avenir propre pour les générations futures.

« Les technologies propres canadiennes ont le potentiel de transformer le monde. L'investissement d'aujourd'hui permettra aux entrepreneurs à toutes les étapes, de la conception à l'expansion, de commercialiser les idées qui aideront le Canada à atteindre ses cibles climatiques et la carboneutralité d'ici 2050. L'avenir de notre pays est sans contredit vert. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir et que les technologies climatiques connaissent une croissance et une commercialisation rapides, auxquelles s'ajoutent des engagements publics et privés sans précédent pour réduire les émissions mondiales, le moment est venu de nous unir au nom de cette cause et de ces efforts collectifs. L'investissement d'aujourd'hui dans l'innovation canadienne nous rapproche d'un avenir carboneutre. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Trouver des organisations, des investisseurs et des partenaires qui soutiennent la vision de HaiLa, est une importante priorité, afin de bâtir une technologie construite à partir de méthodologies durables et d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles. Obtenir le soutien de TDDC signifie bien plus qu'une aide financière. Cette reconnaissance propulse HaiLa dans l'écosystème canadien de développement durable au sein duquel HaiLa peut désormais répandre et partager sa technologie et poursuivre le développement d'une technologie verte.

-Charlotte Savage, fondatrice et directrice de l'innovation de HaiLa

À propos de TDDC

Technologies du développement durable Canada (TDDC) aide les entreprises canadiennes à développer et à déployer des solutions technologiques propres et compétitives, pour aider à résoudre certains des défis environnementaux les plus urgents au monde : les changements climatiques, l'air pur, l'eau propre et les sols propres. En adoptant une approche pancanadienne, de l'amorce à l'échelle, et en partenariat avec les meilleurs pairs et experts, TDDC est la référence mondiale en matière de programmes d'innovation en développement durable.

www.sdtc.ca

À propos de HaiLa Technologies Inc.

Fondée en 2017 à Montréal, Canada, HaiLa est une start-up de semi-conducteurs sans usine, qui développe une communication à faible consommation d'énergie pour les appareils IoT sur Wi-Fi. HaiLa se concentre sur la mise à l'échelle durable de l'IoT en repensant la façon dont les données sont transmises, en supprimant le besoin de maintenance des batteries et en exploitant les infrastructures existantes. Les clients et les partenaires de HaiLa opèrent dans l'espace de la maison intelligente et de la domotique. HaiLa a également suscité de l'intérêt dans les secteurs manufacturier, de l'agriculture, des transports et de la médecine.

www.haila.io

Source TDDC : https://www.sdtc.ca/fr/le-gouvernement-du-canada-soutient-les-entreprises-de-technologies-propres-a-toutes-les-etapes-de-la-conception-a-lexpansion/

https://www.haila.io