Haier Smart Home rouvre ses usines nationales et reprend la production à plein régime

Malgré la réduction des capacités occasionnée par le Covid-19, Haier a su maintenir des niveaux de production normaux grâce à sa puissante chaîne logistique mondiale et à sa réaction rapide face à l'épidémie. À l'aide de son système international d'exploitation et d'approvisionnement, ainsi que des ressources de fournisseurs couvrant les Amériques, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Europe, Haier a honoré 99,8 % de ses commandes tout au long du mois de février 2020, avec 60 % des produits fabriqués dans des usines locales à l'étranger. Pendant ce temps, l'équipe logistique de Haier a surveillé de près les changements au niveau des alertes concernant les politiques portuaires et les politiques de livraison mondiales et a ajusté ses ressources et ses plans logistiques en conséquence afin de s'assurer que toutes les commandes étaient expédiées à temps.

Depuis le 17 février, toutes les usines nationales de Haier -- à l'exception de trois usines de Wuhan -- avaient repris la production en respectant, en plus des mesures recommandées par le gouvernement chinois, d'autres mesures strictes afin de prévenir et de contrôler la propagation de l'épidémie. Dix parcs industriels de la Société ont été félicités par le gouvernement local et sept ont été présentés comme exemples à suivre en matière de mesures de protection et de prévention par les médias chinois. Le 25 février, les trois usines de Wuhan ont également rouvert leurs portes en mettant en place des mesures similaires afin d'assurer la sécurité de leurs travailleurs.

Pour faire écho à la réouverture des usines, les fournisseurs nationaux principaux de Haier reprennent eux aussi progressivement leurs activités commerciales normales. À ce jour, plus de 90 % des fournisseurs ont rouvert leurs portes avec un taux de reprise du travail de 80 % et un taux de garantie de 95 %. Le taux de garantie devrait atteindre 100 % d'ici la fin du mois de février.

Haier a pu réduire l'incidence du Covid-19 grâce à sa chaîne logistique mondiale, mais également à l'adoption précoce d'un système de fabrication intelligente. La Société a intégré dans ses 122 usines divers processus de production automatisés, notamment la mise en boîte et l'ensachage automatiques, l'emballage et le collage au réfrigérateur, ainsi que des processus spécifiques aux appareils électroménagers et aux climatiseurs.

Les cinq secteurs de Haier Smart Home ont également mis en place 108 lignes de production flexible utilisant des solutions d'automatisation intégrées et des technologies intelligentes appliquées telles que l'IA, l'analyse de données massives, la 5G, et la réalité augmentée aidant à la réalisation de plusieurs tâches en usine, y compris l'inspection visuelle de produit pour les réfrigérateurs, la mesure du niveau sonore des machines à laver, la détection de sons inhabituels dans les climatiseurs et l'entretien assisté par réalité augmentée d'équipements à distance. Ces processus et technologies de fabrication intelligents ont permis à Haier de poursuivre la production et la logistique normales durant l'épidémie, ainsi que d'améliorer l'efficacité globale de la chaîne de production et de réduire le roulement du personnel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1096995/Haier_Smart_Home_Factory.jpg

SOURCE Haier Smart Home

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ida Lou, +86-532-8893-7947, [email protected]