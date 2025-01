MELBOURNE, Australie, 23 janvier 2025 /CNW/ - L'Open d'Australie (« OA »), l'un des principaux tournois de tennis du Grand Chelem, se déroule à Melbourne Park depuis le 6 janvier. Haier, chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, est fier d'annoncer son partenariat en tant que commanditaire officiel de téléviseurs et d'appareils électroménagers pour l'OA et les événements de l'Été du tennis de 2025 à 2027. Cette collaboration marque le premier partenariat de Haier avec l'OA et témoigne d'un engagement à long terme en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'amélioration de l'expérience des consommateurs.

Haier illumine l'Open d'Australie (PRNewsfoto/Haier) Haier illumine l'Open d'Australie (PRNewsfoto/Haier)

Haier et l'Open d'Australie : un accord parfait de vision et de valeurs

Le premier partenariat de Haier avec l'Open d'Australie incarne les valeurs communes d'une poursuite incessante de l'excellence, d'une approche centrée sur le consommateur et d'un dévouement à la durabilité. Le leadership technologique de Haier dans le secteur de l'électroménager reflète les performances de classe mondiale et l'expérience de pointe que l'OA apporte à des millions de fans dans le monde. Tandis que l'OA ouvre la voie à des initiatives sportives écologiques grâce à son style de vie sain et énergique, Haier s'est également positionné en tant que pionnier de l'innovation écologique, en proposant des produits à faible consommation d'énergie qui minimisent les répercussions sur l'environnement.

Li Huagang, premier vice-président du groupe Haier, président et chef de la direction de Haier Smart Home, a déclaré : « Ce partenariat avec l'Open d'Australie marque une étape cruciale dans nos efforts de mondialisation et témoigne de notre engagement en faveur du sport et de l'innovation. »

Haier étend sa présence en Australie

Bien qu'il s'agisse de la première collaboration entre l'OA et Haier, le marché australien a toujours joué un rôle central dans l'expansion mondiale de la marque Haier.

Depuis ses premiers pas sur le marché australien en 2002, jusqu'à l'acquisition de Fisher & Paykel, qui est devenu par la suite l'un des 10 principaux centres de recherche et développement de Haier, la marque n'a cessé de se renforcer sur les marchés australien et néo-zélandais (« marché ANZ »).

L'impressionnante trajectoire de croissance de Haier sur le marché australien est due à son engagement à fournir des produits innovants et de haute qualité, adaptés aux préférences locales. Le marché australien a été particulièrement réceptif aux solutions de haute technologie et d'efficacité énergétique de Haier qui répondent aux divers besoins des consommateurs. Qu'il s'agisse de la modernisation complète des étalages en magasin chez The Good Guys (« TGG »), du lancement du lave-vaisselle H20 New Platform ou de la conquête du canal HVN, la gamme de produits Haier continue d'évoluer et de surpasser les attentes des consommateurs.

Dans le paysage hautement compétitif du marché australien, Haier a réussi à s'imposer avec sa stratégie de double marque, atteignant une part de vente de 17 % et s'assurant la position de chef de file du marché pour les doubles marques, ce qui témoigne d'une base de consommateurs solide et d'une augmentation de la notoriété de la marque. En 2024, Haier s'est classé numéro 1 sur le marché ANZ.

L'expansion stratégique de Haier en Europe : une vision globale en action

La performance de Haier sur le marché ANZ n'est qu'un aperçu de sa stratégie de marque globale.

Haier met l'accent sur les divers besoins des utilisateurs étrangers et sur les caractéristiques uniques des marchés régionaux en appliquant la stratégie 3 en 1 (recherche et développement, fabrication et marketing localisés), qui intègre les ressources d'institutions de différents pays.

Un excellent exemple de l'innovation de Haier est le lave-linge Haier Langjing X11, une gamme d'appareils électroménagers de haute performance qui combine une efficacité énergétique supérieure et une conception avant-gardiste. Face à la pénurie d'énergie et aux prix élevés en Europe, la série X11 a été lancée avec des caractéristiques technologiques respectueuses de l'environnement et des capacités d'économie d'énergie améliorées, offrant 50 % d'économies d'énergie par rapport aux normes rigoureuses de la classe A en Europe. Le succès de la série X11 en a fait l'une des lignes de produits phares de Haier en Europe, ce qui contribue considérablement à la croissance de la marque dans la région.

Haier a réussi à s'imposer comme une marque de premier plan dans de nombreux pays européens. Au cours du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de Haier Europe a augmenté de 9,2 %, Haier Europe étant une entreprise d'électroménager à forte croissance dans la région depuis huit années consécutives. À l'échelle mondiale, Haier a été classée première marque de gros appareils électroménagers pendant 16 années consécutives selon Euromonitor.

Initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) : l'engagement commun de Haier et de l'Open d'Australie en matière de développement durable

Le partenariat entre Haier et l'OA souligne l'engagement des deux organisations en matière de responsabilité environnementale. Ensemble, Haier et l'OA se font les champions d'un avenir plus respectueux de l'environnement, tant pour le sport que pour le mode de vie, en suscitant des changements positifs pour l'environnement et la communauté dans le monde entier.

Pendant l'OA, Haier présente une gamme de produits respectueux de l'environnement, offrant aux visiteurs une expérience immersive qui promeut un mode de vie plus vert et plus sain, en prolongeant le mode de vie durable du tournoi jusqu'à la vie de tous les jours.

Par ailleurs, Haier a toujours considéré la mise en pratique des principes ESG comme faisant partie intégrante de sa stratégie d'entreprise. Le 28 novembre 2023, Haier Smart Home a été la seule entreprise chinoise d'électroménager à obtenir le badge « Charte de la Terre » du SMI. Le 18 janvier 2024, elle a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Royaume-Uni, la seule marque d'électroménager à obtenir cet honneur deux années consécutives.

Tout comme le sport transcende les frontières, la vision de Haier d'une vie meilleure ne connaît pas de frontières. L'entreprise s'engage à créer une vie plus intelligente pour tous, dans le monde entier.

