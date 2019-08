Haier commence la production de la première usine chinoise de fabrication en temps réel de l'Europe

Haier mettra sur pied une chaîne industrielle complète visant à stimuler davantage le marché russe des appareils ménagers

En plus du centre existant de fabrication de réfrigérateurs, la nouvelle usine d'appareils de buanderie peut donner lieu à des effets synergiques, puisque Haier prévoit aussi des chaînes de production dans le secteur pour ses autres appareils, y compris les climatiseurs et les chauffe-eau. Cela culminera à terme en l'établissement d'une chaîne de production écologique intégrée.

« Les effets synergiques profiteront tant à la région qu'à Haier, car ils réduiront grandement les désavantages liés aux coûts grâce à la production locale et à l'amélioration de l'efficacité de la distribution », ajoute Sun.

Le modèle de localisation « Trinity » met l'accent sur les attentes et les besoins du marché russe

La nouvelle usine d'appareils de buanderie s'intègre dans le modèle régional de croissance internationale de Haier. Haier appelle celui-ci le modèle de localisation « Trinity » visant la R et D, la fabrication et le marketing.

Avec une telle stratégie, Haier veut mettre au point une chaîne complète d'approvisionnement de produits et ainsi élargir le marché local. Dans le cas présent, Haier a embauché des chercheurs locaux en R et D pour mieux comprendre les utilisateurs russes, notamment leurs us et coutumes. Tous ces efforts permettent à Haier de mieux s'adapter au marché local et d'offrir des avantages. De plus, l'économie régionale et le taux d'emploi peuvent profiter du développement continu du programme de localisation de Haier.

L'une des principales raisons qui expliquent pourquoi les appareils de buanderie de Haier sont si populaires auprès des utilisateurs russes est le fait que la société chinoise est capable de personnaliser ses produits pour répondre aux besoins pratiques des utilisateurs locaux.

Le lancement de l'usine d'appareils de buanderie de Haier dans la région stimule aussi la confiance du personnel local des ventes de la société chinoise. Grâce à ce nouveau centre, Haier deviendra un partenaire stratégique stable à long terme auquel le personnel local des ventes peut se fier.

À l'avenir, huit usines de fabrication de Haier de différentes catégories seront mises en service dans le parc industriel russe. À ce moment, ce parc intégré abritant les chaînes de fabrication des appareils ménagers de même que les centres médicaux, culturels, logistiques et d'hébergement apporteront un grand nombre d'avantages à la population locale.

Créée selon le concept innovant 5+7+N de Haier, la Solution nuage intelligent de la société relie sept (7) solutions domestiques relatives à l'air, à l'eau, à la sécurité, à l'entretien des tissus, au divertissement, à la santé et à l'information avec cinq (5) scénarios de vie, soit la salle de séjour intelligente, la cuisine intelligente, la salle de bain intelligente, la buanderie intelligente et la chambre à coucher intelligente, lesquels peuvent être personnalisés selon les besoins variables de l'utilisateur (N), ce qui donne lieu à un écosystème résidentiel intelligent, intuitif et complet.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la marque internationale no 1 des appareils ménagers, elle qui dispose d'une part de marché de 10,5 % à l'échelle internationale. Mentionnons aussi quelques-unes de ses marques, soit Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. À l'heure actuelle, Haier Home Appliance délaisse graduellement la fonction de fabricant traditionnel pour devenir une plate-forme entrepreneuriale ouverte alors que la société met sur pied un écosystème véritablement mondial de maisons intelligentes.

