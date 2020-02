HAEGARDA® est maintenant disponible au Québec pour la prévention de routine des crises d'angiœdème héréditaire (AOH) chez les patients adolescents et adultes

OTTAWA, Ontario, le 5 Février 2020 /CNW/ - CSL Behring Canada a annoncé qu'HAEGARDA® (inhibiteur de la C1 estérase sous-cutané (humain)) est désormais disponible au Québec. HAEGARDA est un traitement par inhibiteur de la C1-estérase sous-cutané (C1-INH) indiqué pour la prophylaxie de routine afin de prévenir les crises d'angiœdème héréditaire (AOH) chez les patients adolescents et adultes1.

« L'angiœdème héréditaire (AOH) est une maladie héréditaire rare qui se manifeste par des crises imprévisibles et souvent sévères d'œdème et/ou de douleur abdominale… », explique le Dr Jacques Hébert, M.D., FRCPC, directeur du Centre de Recherche Appliquée en Allergie de Québec et associé de recherche à l'Université de Laval à Québec, « … Le traitement préventif consistait en l'administration intraveineuse d'un traitement de remplacement avec la protéine sérique défectueuse. Une limite importante était l'administration intraveineuse. HAEGARDA® est destiné à une auto-administration par injection sous-cutanée seulement. »

L'AOH est causé par la déficience ou le dysfonctionnement de C1-INH, une protéine dans le sang qui contribue à maîtriser l'inflammation et qui provoque des crises d'œdème associées à la maladie. Selon la gravité de la maladie, les patients peuvent vivre plusieurs crises débilitantes chaque mois. Les crises laryngées que vivent au cours de leur vie plus de la moitié de tous les patients atteints d'AOH bloquent les voies respiratoires et peuvent être mortelles. Le taux de mortalité qu'elles provoquent peut être de jusqu'à 33 % chez les patients non traités2,3,4.

« La disponibilité d'une nouvelle option de traitement pour aider les professionnels de la santé et les patients à prévenir les crises d'AOH constitue une étape importante et une très bonne nouvelle pour la communauté des patients atteints d'AOH », déclare Charles St-Pierre, président de l'AOHQ, un groupe de patients.

CSL Behring Canada s'engage aussi à aider les patients à avoir accès à la formation pour l'administration d'HAEGARDA® grâce au programme CSL Behring PLUS+ qui offre une grande diversité de services et de matériel pédagogique. Les patients peuvent demander à leurs professionnels de la santé de les inscrire dans le programme à tout moment.

Pour obtenir plus d'information et un profil complet des risques et des avantages, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1 866 773‑7721, poste 2386, ou consultez la monographie de produit disponible sur le site Web de CSL Behring à l'adresse : www.cslbehring.ca .

À propos de l'angiœdème héréditaire

L'AOH est une maladie génétique rare causée par une déficience en C1-INH. Elle est héritée par dominance autosomale. Les symptômes de l'AOH comprennent des épisodes d'œdème ou d'enflure dans les mains, les pieds, le visage, l'abdomen et/ou le larynx. Les patients avec des crises d'AOH à l'abdomen peuvent vivre des épisodes de douleur intense, de diarrhée, de nausées et de vomissements provoqués par l'enflure de la paroi intestinale. Les crises d'AOH qui touchent le visage ou la gorge peuvent entraîner la fermeture des voies respiratoires supérieures, l'asphyxie et, en l'absence de traitement, la mort. Le diagnostic de l'AOH exige une confirmation par test sanguin que les taux de C1-INH sont faibles ou anormaux.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un chef de file mondial de l'industrie des agents biothérapeutiques qui est motivé par sa promesse, à savoir sauver des vies. Déterminée à répondre aux besoins des patients au moyen des dernières technologies, l'entreprise développe et distribue des médicaments novateurs qui servent à traiter des troubles de la coagulation, des immunodéficiences primaires, l'angiœdème héréditaire, des maladies respiratoires héréditaires et des troubles neurologiques. Les produits de l'entreprise sont également employés en chirurgie cardiaque, dans des cas de transplantation d'organes, dans le traitement des brûlures et pour prévenir les maladies hémolytiques chez le nouveau-né.



CSL Behring gère CSL Plasma, l'un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde. La société mère, CSL Limited (ASX:CSL), a son siège social à Melbourne, en Australie. Elle emploie près de 20 000 personnes et offre ses médicaments qui sauvent des vies dans plus de 60 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cslbehring.com et suivez-nous sur www.Twitter.com/CSLBehring .

