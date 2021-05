OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - CSL Behring Canada a annoncé qu'HAEGARDA® (inhibiteur de la C1 estérase sous-cutané [humain]) est désormais disponible à l'échelle du Canada. HAEGARDA est un traitement sous-cutané par inhibiteur de la C1 estérase (C1-INH) indiqué pour la prévention de routine des crises d'angiœdème héréditaire (AOH) chez les patients adolescents et adultes1. Les patients atteints d'AOH présentent des taux de C1-INH endogène ou fonctionnel bas ou nuls1. L'administration d'HAEGARDA remplace la protéine C1-INH manquante ou déficiente chez les patients atteints d'AOH1. L'efficacité et l'innocuité d'HAEGARDA dans la prophylaxie de routine en vue de prévenir les crises d'AOH ont été démontrées dans une étude croisée multicentrique avec répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo qui a montré que la médiane du pourcentage de réduction du nombre de crises d'AOH par rapport au placebo était de 95,1 % avec HAEGARDA à 60 UI/kg1,2.

« L'angiœdème héréditaire (AOH) est une maladie rare qui entraîne une enflure douloureuse et imprévisible de diverses parties du corps pouvant mettre la vie en danger. À titre de médecin qui traite cette maladie, je suis heureux d'avoir HAEGARDA à la disposition des patients à l'échelle du Canada. HAEGARDA représente une autre avancée thérapeutique nécessaire pour la prévention de l'AOH en tant que seul inhibiteur de C1 sous-cutané pour le traitement préventif approuvé au Canada. » déclare le Dr Stephen Betschel, immunologiste et allergologue clinique, hôpital St. Michael, Toronto.



L'AOH est causé par la déficience ou le dysfonctionnement de C1-INH, une protéine dans le sang qui contribue à maîtriser l'inflammation et qui provoque des crises d'œdème associées à la maladie. Selon la gravité de la maladie, les patients peuvent vivre plusieurs crises débilitantes chaque mois. Les crises laryngées que vivent au cours de leur vie plus de la moitié de tous les patients atteints d'AOH bloquent les voies respiratoires et peuvent être mortelles. Le taux de mortalité qu'elles provoquent peut être de jusqu'à 33 % chez les patients non traités3,4,5.

AOH Canada a commenté la disponibilité d'HAEGARDA dans la déclaration suivante : « La présidente d'AOH Canada, Jacquie Badiou, la cheffe de l'exploitation, Daphne Dumbrille et le conseil d'administration sont ravis qu'HAEGARDA soit enfin maintenant disponible, sans restrictions, pour les patients adolescents et adultes atteints d'AOH à l'échelle du Canada. Cela représente encore une autre étape importante pour l'avancement des soins pour les patients canadiens atteints d'AOH qui ont besoin d'un traitement par inhibiteur de la C1-estérase sous-cutané. »

CSL Behring Canada aide aussi les patients à avoir accès à la formation pour l'administration d'HAEGARDA® grâce au programme CSL Behring PLUS+ qui offre une grande diversité de services et de matériel pédagogique. Les patients peuvent demander à leurs professionnels de la santé de les inscrire dans le programme à tout moment.

Pour obtenir plus d'information et un profil complet des risques et des avantages, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1 866 773-7721, poste 2386, ou consultez la monographie de produit disponible sur le site Web de CSL Behring à l'adresse : https://www.cslbehring.ca/fr-fr/produits/liste-de-produits.

À propos de l'angiœdème héréditaire

L'AOH est une maladie génétique rare causée par la déficience ou le dysfonctionnement de la protéine C1-INH. Elle est héritée par dominance autosomale. Les symptômes de l'AOH comprennent des épisodes d'œdème ou d'enflure dans les mains, les pieds, le visage, l'abdomen et/ou le larynx. Les patients avec des crises d'AOH à l'abdomen peuvent vivre des épisodes de douleur intense, de diarrhée, de nausées et de vomissements provoqués par l'enflure de la paroi intestinale. Les crises d'AOH qui touchent le visage ou la gorge peuvent entraîner la fermeture des voies respiratoires supérieures, l'asphyxie et, en l'absence de traitement, la mort. Le diagnostic de l'AOH exige une confirmation par test sanguin que les taux de C1-INH sont faibles ou anormaux.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un chef de file mondial de l'industrie des agents biothérapeutiques qui est motivé par sa promesse, à savoir sauver des vies. Déterminée à répondre aux besoins des patients au moyen des dernières technologies, l'entreprise développe et distribue des médicaments novateurs qui servent à traiter des troubles de la coagulation, des immunodéficiences primaires, l'angiœdème héréditaire, des maladies respiratoires et des troubles neurologiques. Les produits de l'entreprise sont également employés en chirurgie cardiaque, dans des cas de transplantation d'organes, dans le traitement des brûlures et pour prévenir les maladies hémolytiques chez le nouveau-né.

CSL Behring gère CSL Plasma, l'un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde. La société mère, CSL Limited (ASX:CSL), a son siège social à Melbourne, en Australie. Elle emploie plus de 27 000 personnes et offre ses médicaments qui sauvent des vies dans plus de 100 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cslbehring.com et suivez-nous sur www.Twitter.com/CSLBehring.

































1. Monographie de produit d'HAEGARDA®. CSL Behring Canada, Inc., le 13 août 2019. 2. Longhurst H, Cicardi M, Craig T et al. Prevention of Hereditary Angioedema Attacks with a Subcutaneous C1 Inhibitor. N Engl J Med. 2017;376(12):1131-1140. 3. Bork K, et al. Clinical studies of sudden upper airway obstruction in patients with hereditary angioedema due to C1 esterase inhibitor deficiency. Ach Intern Med. 2003;163:1229-35. 4. Bork K, et al. Efficacy of different medical therapies for the treatment of acute laryngeal attacks of hereditary angioedema due to C1-esterase inhibitor deficiency. J Emerg Med. 2016;50(4):567-80. 5. Bork K, et al. Fatal laryngeal attacks and mortality in hereditary angioedema due to C1-INH deficiency. J Allergy Clin Immunol. 2012 Sep;130(3):692-7

SOURCE CSL Behring

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Natalie de Vane, Cellulaire : +1 610 999-8756, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.cslbehring.com