Habitation : le gouvernement doit agir en prenant appui sur trois axes d'intervention

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires provinciales 2022-2023, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) soutient que l'abordabilité, l'augmentation de l'offre de logements et la réduction des émissions de GES sont les trois enjeux les plus importants du secteur de l'habitation. C'est en ce sens, et afin d'améliorer les espaces de vie des Québécoises et des Québécois, qu'elle fait parvenir ses recommandations au gouvernement du Québec.

Des mesures fiscales pour aider les jeunes ménages à accéder à la propriété dans un marché devenu inabordable

Durant les mois qui ont suivi le confinement lié à la pandémie, la demande d'habitations frénétique, conjuguée à une offre déjà insuffisante, a causé une envolée des prix sans précédent.

« L'abordabilité, qui était déjà de plus en plus problématique, se détériore gravement et la remontée des taux hypothécaires ne fera qu'exacerber la situation. C'est une tempête parfaite qui met en péril le rêve de toute une génération de jeunes Québécoises et Québécois de devenir propriétaires. L'APCHQ considère qu'il faut agir dès maintenant pour ne pas creuser davantage l'écart avec les générations qui les ont précédés. Nous proposons à cet effet des mesures concrètes qui peuvent être mises en place relativement rapidement », affirme Paul Cardinal, directeur du Service économique de l'APCHQ.

À l'instar de ce qui se fait dans d'autres provinces, comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, le gouvernement provincial devrait rembourser les droits de mutation aux premiers acheteurs, jusqu'à concurrence d'un montant maximal. « La taxe de bienvenue est devenue si onéreuse qu'elle freine l'accession à la propriété. Puisque ce montant ne peut être financé, il s'ajoute aux sommes initiales dont doit disposer l'acheteur. Or, l'accumulation de la mise de fonds minimale est déjà le nœud du problème pour les jeunes ménages », ajoute Paul Cardinal.

L'APCHQ demande aussi au gouvernement du Québec de doubler la valeur du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation (CIAPH), qui est actuellement de 750 $.

Finalement, l'APCHQ recommande de mettre en place un outil fiscal qui permettrait aux parents de transférer à leurs enfants, sans pénalité, une partie de leur richesse accumulée; les sommes transférées serviraient exclusivement à la mise de fonds pour l'achat d'une première propriété. Ceci pourrait, par exemple, prendre la forme d'un Régime d'accession à la propriété (RAP) intergénérationnel. Par surcroît, une telle mesure serait peu coûteuse pour le gouvernement!

Augmenter l'offre en encourageant la construction neuve

Il manque actuellement plusieurs dizaines de milliers d'habitations au Québec afin de rééquilibrer le marché immobilier. Il n'y a pas seulement une rareté de logements locatifs et sociaux, il manque aussi cruellement d'habitations pour propriétaires-occupants (maisons unifamiliales et copropriétés) et c'est ce qui est en grande partie responsable de la flambée du prix des propriétés au cours des dernières années. Nous n'avons tout simplement pas construit suffisamment d'habitations.

Afin d'aider à pallier cette situation, et contribuer du même coup à l'abordabilité des propriétés neuves, l'APCHQ invite le gouvernement à bonifier de manière substantielle le remboursement de TVQ pour les habitations neuves. L'Association pense qu'il serait temps de hausser la limite d'admissibilité, au moins jusqu'à 450 000 $, comme le pendant fédéral de ce crédit.

Paul Cardinal indique « qu'actuellement, il existe un remboursement partiel de la TVQ de 50 % du montant payé lorsque le prix de l'habitation (incluant le terrain) ne dépasse pas 200 000 $. La proportion du montant remboursé diminue ensuite et devient nulle lorsque le prix d'achat dépasse 300 000 $. Ces montants sont aujourd'hui complètement dépassés. Il est de plus en plus rare de trouver une maison ou un appartement neuf de moins de 300 000 $, surtout dans une région comme Montréal ».

Le secteur de l'habitation peut grandement contribuer à l'objectif de réduction des GES avec de bonnes mesures incitatives

Alors que des programmes existent afin de stimuler les rénovations écoénergétiques des maisons ou des petits immeubles locatifs, il n'y a pas de programme similaire destiné à la rénovation pour les propriétaires bailleurs. Avec un peu plus d'un million de logements locatifs et un parc vieillissant, il y a pourtant un potentiel énorme pour améliorer l'efficacité énergétique des immeubles locatifs et ainsi réduire les émissions de GES.

Le gouvernement va interdire les systèmes de chauffage au mazout à compter de 2024 et nous applaudissons cette mesure. Toutefois, même les habitations chauffées à l'électricité ne sont pas aussi optimisées qu'elles le devraient pour absorber et retenir la chaleur.

« En diminuant les besoins en chauffage des bâtiments, notamment en améliorant leur isolation, Hydro-Québec pourrait récupérer plusieurs térawatts heures (TWh) en économies d'électricité. Cette électricité ainsi économisée pourrait en retour servir à électrifier les transports, ou encore être destinée à l'exportation », souligne Paul Cardinal. « L'APCHQ insiste sur le besoin d'instaurer une aide financière pour stimuler les travaux de rénovation écoénergétiques des immeubles locatifs. Du même coup, les locataires ayant les frais de chauffage à leur charge pourront profiter d'économies monétaires », renchérit-il.

Pour consulter l'ensemble des recommandations de l'APCHQ

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel.

