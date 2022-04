Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à des représentants d'Habitat pour l'humanité et à des membres de la collectivité pour remettre à 17 familles les clés de leurs nouveaux logements dans l'ensemble résidentiel Haultain Crossing, à Regina.

L'occupation des logements neufs par ces 17 familles conclut les dernières phases de Haultain Crossing, qui compte 62 logements. Sur ces 17 logements, 14 ont reçu du financement de la SHC et hébergent maintenant 25 adultes et 45 enfants. Il s'agit de logements en rangée de deux étages d'une superficie totale de 1 216 pieds carrés, soit 113 mètres carrés. Les logements pour les grandes familles comprennent également un sous-sol fini.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à remettre en état des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et à des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre maison et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui marque l'achèvement de la phase finale de Haultain Crossing dans le quartier Eastview de Regina. Grâce à notre partenariat avec tous les ordres de gouvernement et des chefs de file du secteur, 62 familles de Regina ont un chez-soi sécuritaire. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'enracinement est l'une des premières mesures que nous prenons pour réaliser nos buts. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à fournir des logements sûrs et abordables aux personnes dans le besoin, en collaboration avec nos incroyables partenaires d'Habitat pour l'humanité. Je félicite toutes les familles de Haultain Crossing et je leur souhaite de nombreuses années de bonheur dans leurs nouveaux logements. » - L'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« Cette cérémonie de remise des clés est importante et sera la dernière à Haultain Crossing, car il s'agit de la fin de notre construction massive de 62 logements. Je remercie tous nos donateurs, commanditaires, partenaires communautaires, bénévoles et employés. Vos immenses contributions sont essentielles à notre capacité de construire des logements et d'aider les familles qui ont besoin d'un chez-soi stable. » - Denis Perrault, directeur général, Habitat pour l'humanité Saskatchewan

Haultain Crossing compte 62 copropriétés en rangée situées dans le quartier Eastview de Regina . Tous les logements sont achevés et occupés.

. Tous les logements sont achevés et occupés. La SHC a fourni 910 000 $ en financement pour les phases finales de l'ensemble résidentiel Haultain Crossing dans le cadre de l'initiative liée aux priorités de la Saskatchewan . Cette initiative s'inscrit dans l'entente bilatérale conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan en application de la SNL. La SCHL a fourni une contribution équivalente.

. Cette initiative s'inscrit dans l'entente bilatérale conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la en application de la SNL. La SCHL a fourni une contribution équivalente. Depuis 2009, le gouvernement de la Saskatchewan a engagé plus de 12 millions de dollars auprès d'Habitat pour l'humanité afin d'aménager 206 logements dans 14 collectivités de la Saskatchewan . Cela comprend plus de 5,6 millions de dollars pour des immeubles à Regina , dont près de 3,5 millions de dollars affectés à Haultain Crossing. Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables.

a engagé plus de 12 millions de dollars auprès d'Habitat pour l'humanité afin d'aménager 206 logements dans 14 collectivités de la . Cela comprend plus de 5,6 millions de dollars pour des immeubles à , dont près de 3,5 millions de dollars affectés à Haultain Crossing. Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la en matière de logement, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. La famille achète la maison à sa juste valeur marchande et rembourse un prêt hypothécaire sans intérêts ni mise de fonds correspondant à 25 % de son revenu brut annuel. Une fois la maison terminée, les familles partenaires d'Habitat pour l'humanité lui remboursent un prêt hypothécaire abordable et sans intérêt dont les mensualités contribuent à la réalisation de nouveaux chantiers. Pour en apprendre davantage sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

, consultez le site www.habitat.ca. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La SCHL et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La SCHL et le gouvernement de la ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. Dans le cadre de l'entente, le logement est une grande priorité dans les efforts pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour aménager plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

