La crise du logement est l'un des défis internationaux les plus urgents. Consciente de l'importance d'un foyer pour les familles et de son impact sur les communautés, Habitat for Humanity lance aujourd'hui, avec ses partenaires, sa campagne internationale Let's Open the Door afin de sensibiliser la population à la crise internationale du logement et de mobiliser les gens du monde entier pour qu'ils agissent.

Cette année, Habitat marque 50 ans de rassemblement pour bâtir des communautés prospères et saines. S'appuyant sur cette étape importante, la campagne « Let's Open the Door » d'Habitat, soutenue par State Farm, Whirlpool, Lowe's et Wells Fargo, abordera la question mondiale du logement et mettra en avant l'urgence de la situation à travers des installations éphémères, des chantiers sur le terrain et des récits numériques dans plus de 60 pays.

« Le logement est au cœur du travail d'Habitat depuis 50 ans. En tant que chef de file mondial du logement, Habitat comprend les clés qui débloqueront notre vision d'un monde où chacun a un endroit décent où vivre », a déclaré Jonathan Reckford, PDG d'Habitat for Humanity International. « Avec le soutien de nos partenaires, la campagne " Let's Open the Door " sensibilisera la population à la nécessité d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, et chacun peut jouer un rôle. Que ce soit en prêtant votre voix, votre temps ou vos talents, vous pouvez contribuer à faire progresser l'accès au logement, l'abordabilité et les solutions durables, et aider à ouvrir les portes de l'accession à la propriété à un plus grand nombre de familles partout dans le monde. »

Le 1er avril, Habitat lancera la première grande opération américaine de la campagne Let's Open the Door. Home is the Key, l'initiative annuelle de collecte de fonds et de sensibilisation d'Habitat, inspire les partenaires, les défenseurs et les communautés à faire progresser des solutions de logement novatrices partout aux États-Unis. Parrainée par Lowe's, Blizzard Entertainment et Colgate-Palmolive, cette initiative d'un mois donnera le coup d'envoi d'un mouvement visant à ouvrir la voie à un accès équitable à la propriété et à des communautés plus solides et plus résilientes. Au cours du mois d'avril, cinq antennes locales d'Habitat - Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, et Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia - organiseront des événements, notamment des tables rondes avec d'éminents experts du logement et des cérémonies d'inauguration de maisons, afin de démontrer la force de l'action collective et l'engagement continu en faveur de la création de solutions de logement aux États-Unis.

« Nous sommes de fervents partisans d'Habitat depuis plus de deux décennies, tant sur le chantier qu'à l'extérieur. Au cours de cette période, nous avons pu constater directement l'impact qu'une maison peut avoir sur une famille », ont déclaré Drew et Jonathan Scott, Humanitarians d'Habitat. « Mais nous savons aussi qu'il faut plus que construire pour résoudre la crise mondiale du logement. Nous sommes honorés de soutenir et de participer à l'initiative Habitat's Home is the Key, une fois de plus, pour sensibiliser la population à ce besoin croissant, et nous sommes prêts à travailler avec tout le monde pour faire en sorte que davantage de familles aient un chez-soi sécuritaire. »

Ce printemps, Habitat lance également une tournée expérientielle dans 10 villes mondiales pour attirer l'attention sur le logement et célébrer l'impact de l'organisme sur des décennies. Habitat cherchera à susciter la curiosité et à susciter la conversation en « ouvrant » des portes ouvertes dans certains marchés, chacun présentant un impact énorme et des histoires familiales, symbolisant l'occasion qu'une porte ouverte apporte à la communauté. Les villes comprennent New York (N.Y.), Washington (D.C.), Orlando (Floride), Mexico (Mexique), Atlanta (Géorgie), Londres (Royaume-Uni), Houston (Texas), Los Angeles (Californie), Oakland (Californie) et Chicago (Ill.). Chaque porte indiquera aux visiteurs notre présence dans la campagne et une expérience de porte numérique sur habitat.org.

Depuis 1976, Habitat for Humanity a aidé plus de 65 millions de personnes dans le monde à construire, améliorer ou financer des endroits où se loger. Alors que nous franchissons le seuil des 50 prochaines années, Habitat s'efforce de bâtir un monde où chacun a un chez-soi sûr et abordable. Chacun devrait avoir l'occasion d'envisager son avenir selon ses propres termes, et tout commence par une porte ouverte. Donner, faire du bénévolat, s'exprimer, s'impliquer. Parce qu'un avenir meilleur commence par la maison. Pour en savoir plus sur la campagne Let's Open the Door et sur la façon de participer, visitez www.habitat.org/open-door.

À propos de Habitat for Humanity

Habitat for Humanity est un mouvement de personnes dans votre région et partout dans le monde qui travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus prospères et dynamiques en veillant à ce que chacun ait un chez-soi sûr et abordable. Depuis notre fondation en 1976 en tant qu'organisation chrétienne, nous avons aidé plus de 65 millions de personnes à l'échelle mondiale à bâtir leur avenir selon leurs propres conditions grâce à l'accès à un logement décent. Nous y sommes parvenus en collaborant avec des gens de tous les horizons pour construire, réparer et financer leur maison, en innovant de nouvelles façons de construire et de financer et en préconisant des politiques qui facilitent la construction et l'accès au logement pour tous. Ensemble, nous bâtissons des maisons, des communautés et de l'espoir. Pour en savoir plus, visitez habitat.org.

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SOURCE Habitat for Humanity International

CONTACT : Tom Mahon, Habitat for Humanity International, [email protected], habitat.org/newsroom