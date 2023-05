Häagen-Dazs (MD) lance un nouveau dessert glacé d'origine végétale, élargissant ainsi sa gamme de desserts gourmands au Canada

Voici une nouvelle façon végétalienne de savourer les desserts glacés emblématiques de Häagen-DazsMD

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Häagen-DazsMD, célèbre pour sa crème glacée veloutée et onctueuse, a dévoilé une gamme de nouveaux desserts glacés d'origine végétale. Conçue pour les flexitariennes et les flexitariens qui souhaitent intégrer davantage de végétaux dans leur alimentation, cette nouvelle gamme à base d'avoine a pour objectif d'offrir des desserts glacés d'origine végétale au goût plus que satisfaisant. Produits localement à London, en Ontario, ces produits certifiés végétaliens offrent la même expérience luxueuse et réputée de Häagen-Dazs, avec des saveurs extraordinaires et des garnitures gourmandes pour le plus grand plaisir des Canadiennes et des Canadiens.

Annonce du lancement de la gamme de produits Häagen-Dazs d’origine végétale au Canada, une variété de trois saveurs de desserts à base d’avoine au goût crémeux et irrésistible emblématique d’Häagen-Dazs (Groupe CNW/Häagen-Dazs)

« Nous croyons que tout le monde, peu importe ses préférences alimentaires, devrait pouvoir savourer les produits Häagen-Dazs, a déclaré Juliane Trentholme, vice-présidente, Marketing chez Nestlé Canada. Les consommateurs reconnaissent Häagen-Dazs pour sa texture crémeuse, ses ingrédients simples et ses saveurs irrésistibles, et c'est pourquoi nous avons créé une nouvelle gamme d'origine végétale. Chaque nouvelle saveur est fabriquée au Canada et est conçue pour les consommateurs qui veulent une option d'origine végétale sans pour autant faire de compromis sur la texture ou le goût. »

La gamme d'origine végétale propose trois nouvelles saveurs alléchantes :

Häagen-Dazs MD D'origine végétale Chocolat beurre d'arachide (contenant de 400 ml) : Dessert glacé au chocolat riche avec tourbillons au beurre d'arachide crémeux

Dessert glacé au chocolat riche avec tourbillons au beurre d'arachide crémeux Häagen-Dazs MD D'origine végétale Vanille, framboise et truffe (contenant de 400 ml) : Dessert glacé à la vanille avec tourbillons aux framboises et morceaux de truffes

Dessert glacé à la vanille avec tourbillons aux framboises et morceaux de truffes Häagen-DazsMD D'origine végétale Caramel et brisures de fondant (contenant de 400 ml) : Dessert glacé au caramel avec brisures de fondant et tourbillons au caramel à base d'amandes

Une façon sans compromis de déguster un dessert d'origine végétale

Pour offrir le goût crémeux, onctueux et irrésistible emblématique de Häagen-DazsMD sans utiliser de produits laitiers, la gamme de desserts glacés est fabriquée à base d'avoine, qui en est l'ingrédient principal. Häagen-Dazs y ajoute ensuite de délicieuses saveurs comme le chocolat, la vanille et le caramel et les rehausse avec des sauces gourmandes et des garnitures pour une expérience de dessert certifiée végétalienne et tout aussi délicieuse qu'une crème glacée à base de produits laitiers.

Les produits Häagen-Dazs D'origine végétale sont maintenant offerts dans la majorité des grands magasins d'alimentation au Canada. Visitez le site www.haagen-dazs.ca ou suivez @haagendazsca sur Instagram ou Facebook pour en savoir plus sur la gamme Häagen-Dazs d'origine végétale.

À propos de Häagen-Dazs

Depuis plus de 60 ans, Häagen-Dazs s'engage à transformer des ingrédients purs et de haute qualité en crème glacée extraordinaire. Chaque lot de crème glacée Häagen-Dazs est conçu pour offrir un goût incroyablement onctueux et crémeux incomparable, perfectionné grâce à notre dévouement à notre métier. Des saveurs classiques intemporelles aux nouvelles variétés amusantes, il y a une saveur Häagen-Dazs pour tout le monde. Tous les produits Häagen-Dazs sont fabriqués avec fierté au Canada, sans colorants ni arômes artificiels.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Nestlé est présente au Canada depuis 1887 et fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, PERRIER, NESPRESSO, GERBER et NESTLÉ PURINA. Ses 3 700 employés répartis dans environ 12 emplacements au Canada s'engagent à ce que Nestlé ait pour objectif de libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr .

