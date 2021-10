H3 Dynamics lance la station de recharge pour drones la plus avancée au monde et vise l'automatisation de l'industrie mondiale des services de drones

De l'agnostique au matériel et logiciel pour drone , DBX ouvre la voie à l'analyse aérienne de partout à travers le monde





Prêt pour l'UTM et la 5G, DBX est le premier pas réel vers les grands vertiports UAM de l'avenir

SINGAPOUR, PARIS et AUSTIN, le 26 octobre 2021 /CNW/ - H3 Dynamics annonce le lancement du DBX-G7, un tout nouveau système vertiport pour les opérations de drones autonomes. Plus intelligent, plus rapide et multimodal avec la 5G et la 4G, DBX a été conçu pour mettre à l'échelle les efforts de numérisation en cours en matière de conformité à la sécurité, de maintenance et de gestion de crise. Les applications varient des villes intelligentes d'Asie à divers types de sites industriels dans le monde entier.