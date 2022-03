H2-SPHERE GmbH, filiale de Ressources Cerro de Pasco, signe un contrat avec le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR) afin de développer un procédé de production d'hydrogène vert à partir de ses propres résidus miniers

CSE : CDPR

MONTRÉAL, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR, » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que sa filiale H 2 -SPHERE GmbH, constituée en décembre 2021 en partenariat avec le Prof Dr Bernhard Dold, a signé une entente exclusive avec le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR), afin de développer conjointement des techniques de conversion des déchets miniers en hydrogène vert et autres produits secondaires. Au cours de la première étape (6 mois), DLR produira un rapport d'enquête et, au cours de la deuxième étape, l'entité effectuera des essais en laboratoire, pour aboutir à un modèle de production industrielle.

DLR -- Leader technologique mondial

DLR est le centre de recherche de la République fédérale d'Allemagne en recherche aéronautique et astronautique. DLR mène des activités de recherche et de développement dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, de l'énergie, des transports, de la sécurité et de la numérisation. DLR utilise l'expertise de ses 55 instituts et installations de recherche pour développer des solutions. Avec 10 000 employés, la mission déclarée de l'entité est d'explorer la Terre et l'espace et de développer des technologies pour un avenir durable.

Les recherches menées avec H 2 -SPHERE seront exécutées par l'Institut des carburants du futur, département de développement des processus solaires et chimiques, récemment créé par DLR pour donner la priorité au développement de systèmes de stockage chimique (carburants, c'est-à-dire hydrogène vert). Les priorités de recherche en cours sont hautement compatibles avec la ressource en déchets minéraux de CDPR.

Hydrogène doublement vert

L'innovation principale de H 2 -SPHERE et de DLR comprendra deux techniques complémentaires pour convertir les déchets miniers qui contaminent l'environnement en hydrogène vert et autres sous-produits commerciaux. Les nouvelles techniques permettront à CDPR de supprimer définitivement de ses déchets minéraux les éléments hautement polluants qui sont la principale cause du drainage minier acide (DMA). Ainsi, en réalisant le double avantage d'éliminer le DMA et de produire de l'hydrogène vert, l'hydrogène produit par CDPR peut être considéré comme « doublement vert ».

Guy Goulet, chef de la direction : « L'équipe de Cerro de Pasco est très heureuse de s'engager dans ce projet avec DLR et H 2 -SPHERE. Le professeur Bernhard Dold a été extrêmement actif auprès des gouvernements lors de la gestion des déchets en Amérique du Sud au cours de nombreuses années et nous pensons que les innovations qu'il conduit avec DLR pourraient changer la donne pour notre entreprise. L'hydrogène vert jouera clairement un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique et est susceptible de devenir le principal carburant de l'activité minière au Pérou et ailleurs ».

Une ressource exploitable à l'échelle industrielle

La moitié des résidus de Quiulacocha et des stocks d'Excelsior de CDPR, représentant au total environ 180 millions de tonnes, pourront être retraités à l'aide des techniques actuellement développées dans le cadre de l'accord DLR-H 2 -SPHERE. Au-delà de CDPR, le regroupement d'opérations minières de Cerro de Pasco offre de nombreuses autres opportunités. À elles seules, ces ressources offrent la possibilité de créer une entreprise d'énergie propre durable et de classe mondiale.

Saisir la vague

L'initiative H 2 -SPHERE coïncide avec le début imminent du forage exploratoire sur la concession El Metalurgista de CDPR, en particulier sur les résidus de Quiulacocha. Elle coïncide également avec le premier grand mouvement mondial vers l'H 2 , avec d'importantes initiatives se déployant au niveau national au Pérou, au Chili et en Colombie.

Actions et octroi d'options

En lien avec ce qui précède, CDPR a conclu des conventions avec Prof. Dr. Bernhard Dold and Pyers Griffith pour l'octroi (i) d'un total de 1 040 000 options d'achat d'actions ordinaires de CDPR pouvant être exercées au plus tard le March 2, 2027 au prix de 0,40 $ par action ordinaire, et (ii) d'un total de 646 654 actions ordinaires de CDPR assujetties à une période de détention de 4 mois suivant leur, en contrepartie de services rendus.

À propos de H 2 -SPHERE

CDPR finance H 2 -SPHERE GmbH qui a été créée en partenariat avec le professeur Bernhard Dold en décembre 2021 pour développer des techniques visant à convertir les déchets minéraux en hydrogène vert et autres sous-produits, dans le but commun d'éliminer la source du drainage minier acide (DMA), d'engendrer une nouvelle activité économique dans la région et d'améliorer sensiblement la rentabilité future de sa concession El Metalurgista et d'autres projets de retraitement de déchets miniers à proximité.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro de Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

