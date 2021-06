H+K Stratégies poursuit sa croissance au Québec en accueillant quatre nouveaux talents, dont Patrice Lavoie à titre de vice-président

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est heureuse d'annoncer que deux nouveaux vice-présidents d'exception se joignent à son équipe du Québec : Patrice Lavoie et Claudia Gervais. Ces nouvelles arrivées viennent renforcer la talentueuse équipe de H+K Stratégies au Québec et consolider sa place parmi les chefs de file de l'industrie des affaires publiques et des communications.

« Ces nouvelles additions sont des atouts formidables pour notre équipe. Leur expertise respective et leur riche feuille de route viendront ajouter de la profondeur à notre équipe de communication stratégique et renforcer notre organisation. Leur expérience variée et complémentaire apportera une valeur ajoutée au travail déjà effectué par notre équipe de conseillers de confiance auprès de nos clients », souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

Visage public bien connu, Patrice Lavoie se joindra à l'équipe du Québec en tant que vice-président dès le 7 juin prochain. Jusqu'à tout récemment directeur corporatif des affaires publiques et des médias et porte-parole pour Loto-Québec et ses filiales, c'est près de 20 ans d'expérience qu'il mettra à disposition des clients de H+K. Sa fine connaissance de l'administration publique et ses habilités reconnues en relations publiques, relations avec les médias et gestion d'enjeux permettront de soutenir l'importante croissance de la firme.

« Je suis très excité et fier de me joindre à l'équipe de H+K Stratégies. Grâce à ces nouvelles responsabilités, je pourrai mettre en valeur non pas une seule, mais plusieurs organisations, et leurs gens, au niveau local comme national. C'est un défi qui me motive au plus haut point, et j'ai hâte de travailler sur de nouveaux mandats stimulants auprès de clients et de collègues d'un bout à l'autre du pays. J'ai déjà échangé avec plusieurs membres de l'équipe de H+K et je sens de la passion, du talent, une forte expertise et du cœur. Je sens que ce sera un match parfait », Patrice Lavoie, vice-président.

Claudia Gervais a rejoint l'équipe de H+K à titre de vice-présidente. Avec plus de 10 ans d'expérience en agence dans la pratique des relations publiques, Claudia a une expertise indéniable en communications corporatives et aux consommateurs. Passionnée par le positionnement de marque, elle a collaboré avec des entreprises de classes nationale et internationale, ce qui lui a permis de développer une compréhension solide des environnements multinationaux, multilingues et hautement compétitifs. S'exprimant aisément dans quatre langues, Claudia se joint à notre équipe du Québec, mais travaillera à l'échelle nationale, avec les équipes de H+K, d'un océan à l'autre.

« Je suis très fière de me joindre à H+K. J'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans des industries aussi variées que les services financiers, les technologies, le transport, l'alimentaire, ainsi que les produits de luxe, au profit de nos clients. Le travail d'agence m'a toujours passionné et je retrouve chez H+K une culture et des valeurs qui me rejoignent, sans oublier une profondeur de ressources remarquable. Je suis heureuse de poursuivre mon chemin avec la formidable équipe à travers le pays. De grands défis sont à venir pour les entreprises et je serai aux côtés de mes collègues pour les aider à les relever », Claudia Gervais, vice-présidente.

Brandon Pelletier-Gannon et Iman Marzouk se joignent aussi à l'équipe du Québec

Brandon Pelletier-Gannon se joint à notre équipe à titre de conseiller en affaires publiques et amène une connaissance pointue de l'appareil gouvernemental québécois. Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université McGill, Brandon a travaillé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et pour une agence à titre de conseiller en relations gouvernementales, ce qui l'a amené à travailler sur une diversité de mandats, notamment dans les secteurs de la santé, des services financiers et récréotouristique. Reconnu pour son énergie et sa curiosité, Brandon s'implique aussi activement dans sa communauté dans l'Est de Montréal. Il poursuit actuellement des études supérieures de deuxième cycle à HEC Montréal.

Conseillère en affaires publiques, Iman Marzouk apporte une expertise additionnelle de l'environnement gouvernemental québécois. Elle a travaillé à l'Assemblée nationale du Québec en collaborant à l'organisation d'activités interparlementaires et de relations internationales, tout en ayant précédemment participé au programme Page étudiant. Iman a développé de solides compétences en recherche et en rédaction en travaillant pour le Chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère du numérique de l'Université Laval et pour le Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Elle est détentrice d'une maîtrise en affaires publiques - gestion publique internationale et d'un baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses 8 bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, pour mener des campagnes reconnues et vise l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans divers secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes dans une vaste gamme de secteurs : santé + bien-être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

Renseignements: Demande médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère, H+K Stratégies, 514 435-7208, [email protected]