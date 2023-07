Gymnastique Canada nomme un nouveau chef de la direction

OTTAWA, ON, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Gymnastique Canada (" GymCan " ou " l'organisation "), l'organisme national dirigeant le sport de la gymnastique au Canada, a nommé aujourd'hui Andrew Price à titre de nouveau chef de la direction, à compter du 28 août 2023. Cette nomination témoigne de l'engagement et de la détermination de GymCan à adopter un changement culturel pour l'organisation et à mener des initiatives stratégiques et des programmes visant à promouvoir le bien-être individuel, le développement du caractère et le renforcement de la communauté par le moyen d'expériences sportives sécuritaires. En tant que chef de la direction, M. Price supervisera tous les aspects opérationnels de GymCan, y compris la gestion financière, la planification stratégique, les services aux membres et les relations avec le personnel. Il travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction, les athlètes et les partenaires provinciaux et territoriaux afin de faire progresser la mission et la vision de l'organisation. Il reportera au Conseil d'administration de GymCan.

"Gymnastique Canada s'efforce de jouer un rôle de leader dans la croissance de notre sport au Canada et dans le monde entier en créant un environnement de gymnastique fondamentalement sécuritaire et inclusif, dédié à la santé et au bien-être de toutes les personnes impliquées", a déclaré Wendy Smith, présidente du conseil d'administration. "Nous sommes très heureux d'accueillir Andrew Price à titre du Chef de la Direction et de l'équipe exécutive. En tant que dirigeant passionné possédant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services à la jeunesse, et grâce à ses capacités avérées à conduire des changements culturels, Andrew est le choix idéal pour ce rôle pivot à ce stade critique de notre transformation. Son leadership inspirant et sa contribution au changement culturel de notre organisation aura un effet positif et durable pour la gymnastique canadienne."

M. Price apporte plus de 25 ans d'expérience au sein d'organisations centrées sur les personnes, avec une expertise avérée en matière de leadership organisationnel, de transformation culturelle et de gestion du changement. Leader reconnu, il a été directeur général de Scouts Canada pendant neuf ans, responsable de l'excellence opérationnelle et du changement culturel. Au cours de son mandat, il a soutenu efficacement la stratégie et les initiatives de sécurité et de protection de l'entreprise afin de revitaliser la programmation, d'améliorer le bénévolat et d'accroître la visibilité de la marque de l'organisation à l'échelle nationale. Avant de rejoindre Scouts Canada, M. Price a occupé divers postes à responsabilités croissantes à la Compagnie Imperial Oil Ltée et possède une solide expérience en matière de planification et d'analyse commerciales et financières, d'approvisionnement, de logistique et d'audit. Il est titulaire d'une maîtrise avec distinction en gestion, en économie et en relations internationales de l'Université de St. Andrews, en Écosse, et d'un baccalauréat en commerce international de l'Université Carleton. En 2018, Scouts Canada lui a décerné sa plus haute distinction, le Loup d'argent, pour sa contribution exceptionnelle à l'organisation.

"Je suis particulièrement honoré d'avoir l'occasion d'occuper le poste de chef de la direction de GymCan et de jouer un rôle de premier plan dans la transformation de l'importance de la sécurité dans la gymnastique canadienne et dans l'élargissement de son impact ", a déclaré Andrew Price. "Je crois profondément au pouvoir du sport et à sa capacité unique de donner confiance aux jeunes et de les aider à améliorer leur santé et leur bien-être. J'ai hâte de me joindre à GymCan pour travailler avec les athlètes, les entraîneurs et les intervenants, afin que nous puissions créer une communauté de gymnastique sécuritaire, dynamique et inclusive au Canada et remodeler sa culture."

Gymnastique Canada

Gymnastique Canada, par l'entremise de ses 12 membres provinciaux et territoriaux, est une fédération de 700 clubs dont la mission est de promouvoir et d'offrir des expériences gymniques positives et diversifiées à plus de 400 000 participants grâce à l'avancement et à la prestation de programmes de gymnastique complets.

Dans le cadre de sa mission, Gymnastique Canada aspire à assurer la viabilité financière à long terme ainsi que la prestation et la gestion efficaces du sport au Canada. La fédération envisage un avenir où les normes de qualité sont promues pour mieux positionner la marque canadienne de la gymnastique. À long terme, cela signifie un réseau plus solide de clubs offrant des programmes de gymnastique de qualité, ce qui favorise la croissance et le développement du sport de la gymnastique au Canada.

