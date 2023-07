Gymnastique Canada nomme Kacey Neely directrice, Sport sécuritaire Elle sera responsable du développement du sport sécuritaire

OTTAWA, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Gymnastique Canada (« GymCan » ou « l'organisation ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Kacey Neely au poste nouvellement créé de directrice, Sport sécuritaire, avec la responsabilité globale de développer le Cadre de travail sur le sport sécuritaire de l'organisation. Cette nomination, entrée en vigueur au début du mois d'avril, témoigne de la détermination de GymCan à s'engager dans un changement culturel et s'inscrit dans ses initiatives stratégiques visant à renforcer l'administration et la mise en œuvre des programmes, des événements et des services. Madame Neely relève du conseil d'administration de GymCan en attendant la nomination d'un nouveau directeur général.

« GymCan s'est engagé à jouer un rôle essentiel dans la croissance de la gymnastique au Canada et à l'échelle internationale en s'assurant l'existence d'un environnement sportif profondément sécuritaire et inclusif pour toutes les personnes concernées ", a déclaré Wendy Smith, présidente du conseil d'administration. "À ce stade de notre histoire, nous sommes ravis d'accueillir Kacey en tant que membre clé de notre équipe de direction. Grâce à ses connaissances approfondies et à son expérience de la psychologie de notre sport, elle sera d'une aide inestimable pour nous aider à apporter des changements systémiques positifs et durables à la gymnastique canadienne. Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure personne pour ce rôle. »

Mme Neely jouit d'une excellente réputation dans le domaine de la psychologie du sport et possède une vaste expérience dans la promotion du bien-être des athlètes et le développement positif des jeunes. Avant de se joindre à GymCan, elle a été professeure adjointe en sciences de la santé et sport à l'Université de Stirling, principale université écossaise dans le domaine du sport. Avant d'occuper ce poste, elle avait bénéficié d'une bourse de recherche universitaire postdoctorale dans son domaine. En 2017, elle a obtenu un doctorat en psychologie du sport de l'Université de l'Alberta, après avoir terminé une maîtrise ès arts en 2011. Elle a décroché un baccalauréat ès arts (avec distinction) en kinésiologie et en éducation physique de l'Université Wilfrid Laurier en 2008. Tout au long de sa carrière universitaire, Mme Neely a été reconnue pour son travail par de nombreux prix et bourses, dont le point culminant a été, en 2017, la Médaille d'or du gouverneur général pour ses études doctorales.

« C'est pour moi un véritable honneur de me joindre à GymCan afin d'apporter ma contribution à la transformation de l'organisation et de promouvoir le sport sécuritaire dans notre sport », déclare Kacey Neely, directrice, Sport sécuritaire à GymCan. « Rien n'est plus important que la sécurité et le bien-être des athlètes, et je suis très reconnaissante de l'occasion qui m'est offerte de faire passer le sport sécuritaire à un niveau supérieur et d'aider à remodeler la culture de la gymnastique au Canada en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être des participants. Les personnes sont à juste titre au cœur de tout ce que nous faisons, alors notre priorité doit être le bien-être mental, physique et social de nos athlètes et de toute la communauté. »

Le sport sécuritaire est un processus stratégique comprenant des initiatives qui permettent de veiller, avec efficacité, à la santé, au bien-être et aux droits de la personne de tous les participants, particulièrement les enfants et les jeunes. Conformément à ces objectifs, l'organisation a élaboré son Cadre de travail sur le sport sécuritaire, un guide fondamental qui définit la vision et l'engagement de GymCan à l'égard du sport sécuritaire avec les grandes lignes de sa politique correspondante, ainsi que des éléments portant sur l'éducation et la défense des intérêts dans le but de renforcer l'administration et la prestation des services. Le sport sécuritaire est un élément central du plan stratégique 2022-2026 de GymCan, et le programme sera mis en œuvre au cours des prochains mois en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux de l'organisation et les clubs affiliés afin de répondre aux besoins des participants à l'échelle nationale.

GymCan est une fédération de 12 partenaires provinciaux et territoriaux et de 700 clubs affiliés dont le but est de promouvoir et d'offrir des expériences positives et diversifiées dans le sport de la gymnastique par le développement et la prestation de programmes exhaustifs. Sa mission est de jouer un rôle de premier plan dans l'administration et la prestation des programmes du système canadien de gymnastique, de diriger la haute performance dans la poursuite de l'excellence internationale et de guider l'élaboration de programmes nationaux exceptionnels à tous les niveaux du sport.

Dans le cadre de sa mission, GymCan aspire à assurer la viabilité financière à long terme et la gestion efficace du sport au Canada. La fédération envisage un avenir où les normes de qualité permettront de promouvoir et de faire progresser efficacement la marque canadienne de la gymnastique à l'échelle mondiale. À long terme, cela se traduira par un réseau plus solide de clubs offrant des programmes de gymnastique de qualité à l'échelle nationale, ce qui favorisera la croissance et le développement du sport au Canada.

