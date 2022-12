BAODING, Chine, 2 décembre 2022 /CNW/ - Le 30 novembre, GWM a signé des ententes avec des centaines de distributeurs lors de l'International Motor Expo de 2022, en Thaïlande, élargissant ainsi son réseau de ventes mondial.

GWM signe des ententes avec des centaines de distributeurs et maintient la dynamique de croissance des ventes mondiales (PRNewsfoto/GWM)

Selon Parker Shi, vice-président de GWM, l'entreprise insiste sur la mondialisation du développement. Afin de continuer à élargir sa présence au sein du marché mondial et à répondre aux besoins de ses clients étrangers, GWM tirera le meilleur parti de son écosystème forestier pour offrir un avenir plus prometteur grâce à des véhicules à énergie nouvelle plus avancés et plus intelligents.

Le même jour, l'entreprise a invité plus de 200 distributeurs mondiaux à visiter le kiosque de GWM à l'International Motor Expo ainsi que ses magasins et son centre d'expériences à Bangkok pour découvrir la gamme complète de produits et technologies intelligents à énergie nouvelle de GWM.

Un distributeur d'un État membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a déclaré : « Un certain nombre de véhicules et de technologies innovants à énergie nouvelle montrent la force de GWM. En tant que partenaire de l'entreprise, je fais pleinement confiance à ses nouveaux produits électriques. »

Afin de permettre aux distributeurs de vivre une expérience plus authentique des véhicules et des technologies intelligents à énergie nouvelle de l'entreprise, GWM a également organisé des activités d'essais routiers diversifiées le 1er décembre. Cela comprend l'accélération de 0 à 100 km/h, le slalom et le stationnement automatique. Les modèles utilisés dans le cadre des essais routiers comprenaient le HAVAL H6 PHEV, le H6 HEV, le JOLION HEV, le ORA GOOD CAT (nommé FUNKY CAT sur le marché européen), le TANK300 et le GWM POER.

« Divers modèles de GWM sont populaires en Australie. ORA GOOD CAT offre de bonnes performances lors des essais routiers. Ce modèle impressionne grâce à son extérieur distinctif et à son intérieur confortable. Après son lancement sur le marché australien, ORA GOOD CAT apportera des changements révolutionnaires sur le marché local », a déclaré un distributeur australien.

Pendant les essais routiers, le personnel de GWM a consigné les commentaires des distributeurs. Les distributeurs ont approuvé les modèles utilisés dans le cadre des essais routiers et ont soulevé certaines demandes et mentionné des habitudes d'utilisation particulières des clients locaux. En outre, certains distributeurs étaient également disposés à introduire les produits à énergie nouvelle de GWM pour promouvoir les ventes de véhicules sur le marché local.

Un distributeur qui a signé l'entente avec GWM pour la première fois a principalement participé à l'essai routier du HAVAL H6 PHEV et a déclaré : « Les véhicules électriques hybrides de GWM sont spéciaux. Ils peuvent être d'excellentes solutions en matière d'énergie nouvelle. Le HAVAL H6 PHEV offre une puissance élevée et un excellent rendement énergétique. J'espère pouvoir bientôt présenter le modèle à nos utilisateurs locaux. »

Les distributeurs participeront à la conférence outre-mer de 2022 de GWM, qui aura lieu le 2 décembre. Les partenariats établis avec ces distributeurs étrangers sont une autre étape franchie par GWM dans ses stratégies de mondialisation et de transformation vers les énergies nouvelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959860/image_1.jpg

SOURCE GWM

