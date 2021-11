Avec ses traits harmonieux, sa forme courbée et ses phares à DEL ronds et aussi mignons que les yeux d'un chat, ORA GOOD CAT se démarque par son apparence générale. Ses combinaisons de couleurs - tant à l'extérieur qu'à l'intérieur - créent des contrastes et lui confèrent un look rétro et tendance, que ce soit du vert et du blanc, du rouge et du noir.

ORA GOOD CAT dispose d'un intelligent système d'entraînement électrique intégré trois-en-un, qui se caractérise par une capacité supérieure de stockage d'énergie et une efficacité de charge plus élevée, ce qui contribue sensiblement à une autonomie et à une vitesse de chargement optimisées. Si vous avez oublié de charger la batterie et que vous êtes pressé, ce système peut vous offrir une autonomie de 100 km après seulement 12 minutes de recharge.

Il peut atteindre un niveau de recharge de 30 à 80 % en 30 minutes et vous offrir une autonomie maximale de 500 km lorsque la batterie est complètement chargée.

Sur le plan de l'expérience de conduite, ORA GOOD CAT est doté de configurations plus intelligentes et plus sûres, ce qui le rend plus convivial. Il est équipé d'élégants sièges en cuir, dont la hauteur et l'angle du dossier peuvent être réglés facilement. De plus, son système a la capacité d'enregistrer en mémoire trois configurations de position de siège qui peuvent être activées rapidement, de façon à répondre aux besoins de différents utilisateurs.

Le siège du conducteur est doté d'une fonction de massage pour que l'utilisateur puisse se détendre lorsqu'il est fatigué.

En outre, le modèle présente des configurations d'assistance de sécurité. ORA GOOD CAT est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif et d'un système d'imagerie panoramique à 360 degrés. Lorsque l'utilisateur conduit sur une route urbaine congestionnée, la fonction susmentionnée lui permet d'obtenir une vue claire de son environnement immédiat. Elle permet au modèle d'avancer automatiquement en suivant le véhicule qui se trouve à l'avant, selon les conditions routières en temps réel, et de ralentir intelligemment au besoin. Il s'agit d'une fonction qui favorise une conduite sécuritaire et qui laisse la chance à l'utilisateur de se reposer lorsqu'il effectue de longs trajets.

La création d'ORA GOOD CAT implique que GWM a introduit dans le domaine de l'énergie renouvelable une innovation solide, alimentée par une technologie à double plateforme.

Avant le lancement d'ORA GOOD CAT en Thaïlande, la marque ORA avait déjà présenté plusieurs de ses modèles au salon IAA Mobility 2021 et annoncé officiellement que le modèle serait offert en prévente en Europe en décembre de la même année.

Dong Yudong, chef de la direction de la marque ORA, a déclaré lors de la conférence en ligne de 2021 des distributeurs outre-mer que GWM détient la chaîne d'approvisionnement la plus complète en matière de véhicules électriques à batterie (VEB) ainsi que les capacités de fabrication de la plus grande échelle. De plus, il a mentionné que les avantages liés à l'approvisionnement de produits et aux coûts sont les puissants éléments directeurs qui permettront à ORA de conquérir la part du marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1680488/image.jpg

SOURCE GWM

