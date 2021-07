Dans le domaine des nouvelles énergies, les rapports officiels montrent que la batterie électrique « Dayu » dévoilée par GWM élimine les risques d'incendie et d'explosion lorsque les cellules de différents systèmes chimiques sont soumises à un emballement thermique, apaisant ainsi l'inquiétude des utilisateurs quant à la sécurité des véhicules électriques. Dans le domaine de l'énergie hybride, le premier modèle hybride L.E.M.O.N. DHT au monde lancé par GWM permet de passer du pétrole à l'électricité en s'appuyant sur des données sur le milieu, ce qui favoris un taux d'économie de carburant de plus de 50 % dans des conditions urbaines. Plus la vitesse du véhicule sur l'autoroute est élevée, plus le taux d'économie de carburant est élevé. Dans le domaine de l'énergie associée à l'hydrogène, GWM a mis au point un filtre cathodique à 4 éléments de filtre à air, dont le charbon actif et la fibre synthétique, pour protéger les piles à combustible, lesquelles peuvent fortement absorber et filtrer les substances nocives et protéger efficacement la durée de vie utile du système d'alimentation en combustible. Son système indépendant de gestion de l'hydrogène assure une surveillance active de la sûreté du système, garantissant la sécurité globale des véhicules et des personnes tout en optimisant la configuration de la valve et de la tuyauterie du système de stockage de l'hydrogène.

GWM favorise la mise à niveau de « COFIS Intelligence » de la version 1.0 à 2.0. L'entreprise adopte la toute nouvelle architecture électronique et électrique du GEEP et un châssis intelligent à commande par fil qui prend en charge la conduite automatique de niveau L4 et favorise l'intégration et la mise à niveau du poste de pilotage intelligent, de la conduite intelligente et des services intelligents, qui font des véhicules de GWM des terminaux de voyage intelligents offrant des services couvrant plus de 40 scénarios. Par exemple, le volant du poste de pilotage intelligent GWM iNest 2.0 peut être commuté vers la gauche, le centre ou la droite du tableau de bord, et le siège pivote à 360 degrés, pour un mode réunion disponible en tout temps. Le système de traitement esthétique au collagène du véhicule favorise les soins de la peau. Le générateur d'oxygène fixé sur le véhicule répond aux besoins de production d'oxygène pour usage domestique et médical. La capacité d'interconnexion GWM IOT permet également l'interconnexion entre la voiture et la maison, la commande vocale pour les appareils intelligents à domicile, etc., ce qui procure aux utilisateurs une « expérience automobile » plus enrichissante.

GWM a toujours adhéré au concept d'investissement excessif et précis en recherche et développement. L'entreprise a obtenu plus de 10 000 brevets techniques à ce jour. En outre, elle mise sur un recrutement intensif de talents et a mis sur pied une équipe de spécialistes de différents domaines provenant de nombreux pays composée de près de 15 000 employés spécialisés dans la recherche et le développement.

L'investissement de 100 milliards de yuans dans la recherche et le développement permettra à GWM de recruter davantage de talents mondiaux, de continuer d'exercer son influence au sein des nouveaux domaines énergétiques et intelligents et de réaliser la stratégie de GWM 2025 favorisant un développement « respectueux de l'environnement, intelligent, actualisé et collectif ».

