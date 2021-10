Plus particulièrement, la technologie Alcolock de GWM présentée dans l'espace d'exposition consacrée aux technologies intelligentes et numériques a suscité beaucoup d'intérêt. Cette technologie permet de surveiller le taux d'alcoolémie d'un conducteur grâce à l'utilisation d'un antidémarreur avec éthylomètre. Si le conducteur dépasse la limite légale d'alcoolémie, ce dispositif unique empêche le véhicule de démarrer. Cette technologie intelligente et conviviale assure la sécurité routière des utilisateurs d'une manière beaucoup plus efficace.

GWM a également dévoilé le véhicule DV02 polyvalent sans pilote, le premier véhicule polyvalent à faible vitesse sans pilote au monde à utiliser un système de conduite autonome L4. Ce produit peut être utilisé dans les environnements comme les communautés intelligentes et les parcs industriels pour fournir des services de livraison intelligents aux utilisateurs. De plus, GWM a présenté le « Follower 150 Loaded Robot », qui assure un suivi automatique, tout en fournissant des instructions vocales intelligentes et en évitant les obstacles. Ce type de robot peut être utilisé dans les maisons, les hôtels, les immeubles de bureaux et dans le cadre d'autres scénarios pour aider les utilisateurs à gérer le transport de marchandises lourdes grâce à ses remarquables capacités de conduite autonome, de levage et de transport.

Outre les produits exceptionnels présentés dans l'espace d'exposition consacré aux technologies intelligentes et numériques, GWM a également dévoilé sa technologie de pilotage automatique dans l'espace consacré à l'expérience de conduite intelligente.

ORA HAOMAO(pour le marché chinois)a montré le nouveau système de conduite autonome aux utilisateurs. Dans le cadre du scénario de simulation de conduite dans une courbe continue, lorsque l'utilisateur activait la fonction de pilotage automatique, le véhicule tournait automatiquement le volant pour régler la direction et la vitesse en temps réel en fonction de la forme de la courbe. Étonnamment, le conducteur pouvait contrôler le véhicule sans tenir le volant ou appuyer sur la pédale d'accélérateur ou le frein pendant tout le processus de démonstration. Ces caractéristiques témoignent de la force exceptionnelle de GWM en matière de conduite autonome.

La fonction de stationnement automatique montrée par le modèle WEY Mocha (pour le marché chinois) a également été un point saillant de l'espace consacré à la conduite intelligente. Lorsque le conducteur active cette fonction, le véhicule reconnaît automatiquement les lignes de l'espace de stationnement et effectue les opérations de direction, de changement de vitesse et de freinage. Une fois que le véhicule est stationné dans le garage, le moteur du véhicule est automatiquement éteint, la boîte de vitesse est réglée automatiquement à la position stationnement et le frein de stationnement électronique est activé. Ces fonctions pratiques aident les utilisateurs à résoudre plusieurs problèmes complexes comme le stationnement en parallèle et le stationnement en marche arrière.

Les deux espaces d'exposition de GWM ont attiré des milliers de visiteurs pendant toute la durée de l'exposition. Ceux-ci ont participé activement à différents événements favorisant les interactions sur place et ont beaucoup aimé l'expérience pratique offerte par les produits intelligents de GWM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1665825/image.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]