Sur le thème de « course libre », le parcours mène à la boucle à grande vitesse de l'usine intelligente haut de gamme Xushui de GWM et aux ateliers d'estampage, de soudage et d'assemblage, offrant aux concurrents une expérience de marathon unique. L'usine de Xushui, avec un investissement total de plus de 30 milliards de yuans, a été mise en service en 2017. Les technologies de l'information innovantes, y compris les mégadonnées et l'IdO, sont largement répandues en usine. Des bras robotisés, forts et souples à la fois, et des lignes de production intelligentes entièrement automatisées illustrent la technologie industrielle avancée et la force manufacturière de GWM. En ce qui concerne le contrôle de la qualité, le taux de protection contre les erreurs de l'ensemble de la ligne a atteint 100 %, et le taux de réussite pour un suivi complet de la qualité a atteint 99,79 %. La transmission 7DCT produite par l'usine de Xushui a remporté de nombreux honneurs internationaux, comme une mention dans le « Top 10 des transmissions dans le monde » et le « Prix du projet d'innovation et de développement » au Congrès international de l'automobile. En outre, GWM a également été le pionnier du déploiement de robots de service dans le cadre de la compétition. Les technologies de pointe, telles que les véhicules pilotes sans pilote, les robots de transport de marchandises au suivi automatique, les stations d'approvisionnement mobiles intelligentes et les automobiles de tête, ont révélé aux coureurs le charme de la fabrication intelligente chinoise.

Avec le progrès de sa stratégie de mondialisation, GWM a construit des usines intelligentes en Russie, en Thaïlande et en Inde, entre autres, et a créé un système mondial de production « 12+5 » composé de 12 centres de production de véhicules à procédé complet et 5 usines de fabrication en pièces détachées, proposant les technologies intelligentes de GWM au monde entier. De plus, pour atteindre son objectif de transformation en une entreprise mondiale de technologie de mobilité, GWM a lancé trois plateformes technologiques de pointe, à savoir « L.E.M.O.N », « TANK » et « COFIS intelligence », sur lesquelles reposent les nouvelles technologies de production d'énergie et de conduite autonome. L'entreprise s'engage à faire de l'automobile un partenaire intelligent pour la mobilité à l'avenir.

Le marathon de l'usine intelligente de 2021 découle de l'esprit d'entreprise de GWM, qui consiste à « faire des progrès tous les jours », une attitude conforme à l'esprit du marathon. Fort de plus de trente ans d'histoire, GWM court aussi un marathon de développement dans lequel il va de l'avant avec courage et sans jamais abandonner, en concrétisant des concepts spirituels et culturels d'innovation, de lucidité et de dynamisme. À l'avenir, GWM continuera de développer des technologies intelligentes, servira les utilisateurs du monde entier avec une attitude ouverte et innovante, et fabriquera encore davantage de produits de qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511829/GWM_hosts_marathon_in_the_smart_factory_to_show_its_scientific_charm.jpg

